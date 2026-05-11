Cómo comprar entradas para el partido Argentina-Austria: precios de las entradas para el Mundial, información sobre el AT&T Stadium y mucho más

Tras su debut contra Argelia en el Mundial 2026, la campeona Argentina enfrentará a Austria el 22 dejunio en el AT&T Stadium de Arlington.

Será un duelo clave: de acuerdo con los resultados iniciales, ambos buscarán mantener su racha o recuperarse.

GOAL te dice cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y cuánto costarán.

¿Cuándo se juega el Argentina-Austria en el Mundial de 2026?

Calendario de Argentina en el Mundial 2026

Argentina busca ser la primera selección en revalidar el título desde Brasil en 1962. Este es el calendario del Grupo J:

Fecha Calendario Lugar Entradas 16 de junio de 2026 Argentina vs. Argelia Arrowhead Stadium, Kansas City Entradas 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Arlington Entradas 27 de junio de 2026 Jordania vs. Argentina Estadio AT&T, Arlington Entradas

Partidos de Austria en el Mundial 2026

Austria regresa a la lucha por el Mundial tras casi 30 años. Próximo calendario del Grupo J:

Fecha Calendario Lugar Entradas 16 de junio de 2026 Austria vs. Jordania Levi's Stadium, Santa Clara Entradas 22 de junio de 2026 Argentina vs. Austria Estadio AT&T, Arlington Entradas 27 de junio de 2026 Argelia vs. Austria Estadio Arrowhead, Kansas City Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Argentina y Austria?

Ya terminaron los sorteos oficiales del Mundial (incluida la preventa de Visa). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: ya en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub , sobre todo para los partidos de eliminación directa de mayor demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido Argentina-Austria?

La FIFA ha implementado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600–2790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2 030 $

Todo lo que necesitas saber sobre el AT&T Stadium

El AT&T Stadium, inaugurado en 2009 en Arlington, Texas, es un recinto con techo retráctil. Hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, también acoge conciertos, baloncesto, rodeos y eventos de lucha libre (WWE).

En 2026 albergará partidos de la Copa Mundial de la FIFA, con capacidad para 94 000 espectadores. Acogerá cinco encuentros de fase de grupos y cuatro de eliminatoria, incluida una semifinal.

¿Qué se puede esperar del partido entre Argentina y Austria?