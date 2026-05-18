Cómo comprar entradas para el partido Al-Khaleej - Al-Ahli: fechas de la Liga Profesional Saudí, precios de las entradas y más

La Liga Profesional Saudí sigue fascinando al mundo. El Al-Khaleej, de Dammam, recibirá al poderoso Al-Ahli, de Yeda, en un choque clave de la temporada 2025-2026. Con la RSL entre las ligas más vistas del mundo, conseguir entrada es prioridad para locales y turistas.

En GOAL hemos preparado la guía definitiva para que no te pierdas nada. Te contamos las últimas tendencias de precio, la disponibilidad en el mercado secundario, la logística del estadio y las opciones de hospitalidad. Sigue leyendo y asegura ya tus entradas para el Al-Khaleej vs Al-Ahli al mejor precio.

¿Cuándo es el Al-Khaleej vs Al-Ahli?

El encuentro de la Liga Profesional Saudí está programado para finales de mayo de 2026. Con la temporada cerca de concluir, cada gol y cada punto resultan vitales, por lo que este duelo podría definir plazas continentales o posiciones en la tabla. A continuación, los detalles clave del partido.

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 21 de mayo de 2026 – 21:00 (hora local) Al-Khaleej vs. Al-Ahli Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, Dammam Entradas

¿Dónde comprar entradas para Al-Khaleej vs Al-Ahli?

Aunque las entradas oficiales se agotan rápido en los canales de la Liga Saudí y de los clubes, aún puedes conseguir las tuyas en StubHub.

StubHub es la plataforma líder para conseguir entradas para el Al-Khaleej vs Al-Ahli. Ofrece un entorno seguro donde los aficionados pueden comprar y vender entradas, proporcionando a menudo acceso a localidades que ya no están disponibles a través de los canales oficiales. Al comprar a través de StubHub, te beneficias de la Garantía FanProtect, que asegura que tus entradas son válidas y llegan a tiempo. Para un partido de gran demanda como este, te recomendamos consultar StubHub con frecuencia, ya que el stock cambia a medida que se acerca el día del partido.

También hay paquetes de hospitalidad y VIP, con asientos de primera, acceso a la sala VIP y catering. Disfruta del partido con estilo.

¿Cuánto cuestan las entradas para Al-Khaleej vs Al-Ahli?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía de la fecha del partido. Por lo general, hay opciones asequibles para los aficionados locales, mientras que las zonas premium y VIP tienen tarifas más altas.

Entradas estándar (Categoría 3): ubicadas detrás de las porterías o en gradas superiores, desde 150 hasta 250 SAR en reventa.

ubicadas detrás de las porterías o en gradas superiores, desde 150 hasta 250 SAR en reventa. Categorías 2 y 1: vista lateral y mayor cercanía al campo, entre 350 y 600 SAR.

vista lateral y mayor cercanía al campo, entre 350 y 600 SAR. Las localidades Premium y VIP, con las mejores vistas y mayores comodidades, parten desde 1000 SAR hasta varios miles, según los servicios incluidos.

Para conseguir la mejor relación calidad-precio, GOAL recomienda comprar con antelación entradas de categoría 3. Son las más económicas y permiten disfrutar del ambiente sin arruinarse. Los precios en plataformas como StubHub dependen de la demanda, así que reservar con tiempo garantiza un mejor precio.

¿Cómo puedo conseguir entradas para el Al-Khaleej vs Al-Ahli?

Para conseguir entradas para el Al-Khaleej vs Al-Ahli, sigue estos pasos:

1. Sigue los anuncios oficiales: sigue las redes sociales del Al Khaleej y de la Liga Profesional Saudí (Roshn Saudi League). Anuncian la venta 7-10 días antes del partido.

2. Usa plataformas de reventa: si las entradas oficiales se agotan en minutos, algo habitual en los partidos del Al-Ahli, acude directamente a StubHub para ver la disponibilidad en tiempo real sin necesidad de afiliaciones locales.

3. Grupos: Viajas con amigos o familiares, reserva todas las entradas en una sola transacción. En la Liga Profesional Saudí los asientos suelen estar asignados y es más fácil conseguir un bloque juntos si se reserva con antelación.

4. Entradas digitales: Verifica que tus datos de contacto sean correctos. En Arabia Saudí, las entradas son digitales; recibirás un código QR en tu móvil para acceder al estadio.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd

El Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, en Dammam, es uno de los escenarios deportivos con más historia y ambiente de la Provincia Oriental de Arabia Saudí. Con capacidad para unos 26 000 espectadores, ofrece un ambiente íntimo y electrizante, sobre todo cuando visitan los mejores equipos de la liga. Aunque es polivalente, se conoce sobre todo por acoger los partidos en casa del Al-Khaleej y el Al-Ettifaq.

Se encuentra en el centro de Dammam, a pocos minutos de Khobar y Dhahran. El Aeropuerto Internacional Rey Fahd es el más cercano. Se recomienda usar apps de transporte como Uber o Careem, pues el estacionamiento es limitado.

Sus instalaciones, renovadas según los estándares de la Liga Profesional Saudí, incluyen puestos de comida local e internacional, salas de oración y modernos sistemas de iluminación y sonido.

Consejos sobre asientos: Para estar en el centro de la acción, elige las gradas detrás de las porterías, donde están los ultras. Si prefieres una vista clara y familiar, la Tribuna Principal (Oeste) ofrece las mejores perspectivas y asientos de mayor categoría.

Por el clima cálido, los partidos son por la tarde, así que hidrátate bien. Llega entre 60 y 90 minutos antes para pasar los controles y sentarte con comodidad. Usa los colores de tu equipo, pero respeta el código de conducta del estadio.