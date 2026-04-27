Cómo comprar entradas para el partido Al Hilal - Damac de 2026: fechas de la Liga Profesional Saudí, precios de las entradas y más

La Liga Profesional Saudí sigue fascinando a los aficionados al fútbol de todo el mundo, y el próximo duelo entre Al Hilal y Damac promete ser uno de los grandes partidos de la temporada 2025-26.

Al Hilal, las «Olas Azules» y equipo más ganador de Arabia Saudí, quiere mantener su liderazgo en la cima.

Con una plantilla repleta de talento mundial y décadas de historia, sus partidos en Riad prometen fútbol de alta intensidad y una afición apasionada.

Si quieres vivir este partido de la Liga Profesional Saudí en directo, GOAL te guía desde las plataformas oficiales hasta el mercado secundario.

¿Cuándo es el Al Hilal vs Damac?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Martes 28 de abril de 2026, 21:00 Al Hilal vs. Damac Kingdom Arena, Riad Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al Hilal vs Damac?

Las entradas para los partidos en casa del Al Hilal se venden principalmente a través de la aplicación oficial Blu Store, plataforma del club para entradas y merchandising. Se recomienda descargar la aplicación con antelación para acceder a la venta tan pronto como se abra.

Debido a la gran afición del Al Hilal, las entradas en la aplicación oficial se agotan en pocas horas.

Quienes se pierdan la venta general o prefieran un asiento garantizado pueden recurrir a mercados secundarios de confianza como StubHub, que suele tener más opciones incluso después de agotadas las entradas oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para Al Hilal vs Damac?

Aunque los precios varían según la plataforma y la demanda, estos son los rangos habituales:

Categoría 3 (la más económica): de 50 a 100 SAR. Asientos tras las porterías, ambiente animado.

de 50 a 100 SAR. Asientos tras las porterías, ambiente animado. Categorías 2 y 1: 150–350 SAR, con vista más céntrica.

150–350 SAR, con vista más céntrica. Premium y Hospitality: palcos y salas VIP desde 500 SAR, con aumentos según nivel de lujo y catering.

Te recomendamos vigilar las entradas más baratas, pues ofrecen gran relación calidad-precio para ver a algunos de los mejores jugadores del mundo.

En reventa (StubHub y similares), los precios fluctúan según oferta y demanda.

Todo lo que necesitas saber sobre el Kingdom Arena

El partido entre Al Hilal y Damac se jugará en el vanguardista Kingdom Arena de Riad, uno de los estadios más emblemáticos de Oriente Medio. Antiguamente llamado Boulevard Hall, el recinto se remodeló para el fútbol de élite y ahora es la sede exclusiva de Al Hilal.

Su diseño cubierto, con techo retráctil y aire acondicionado, asegura la comodidad de los aficionados sin importar el clima. Con capacidad para 26 000–30 000 espectadores, las gradas están concebidas para acercar a los asistentes al juego y crear un ambiente intimidante para los rivales. El recinto ostenta dos récords Guinness: es el estadio de fútbol cubierto más grande y el de mayor capacidad entre los estadios cubiertos.

El Kingdom Arena, en el corazón del distrito de ocio de Riad, se alcanza fácilmente en transporte público o taxi. Se recomienda llegar 90 minutos antes del partido para disfrutar de las actividades previas y evitar aglomeraciones en los torniquetes. El recinto ofrece palcos VIP de lujo y salones premium para quien busque una experiencia más exclusiva.