La Liga Profesional Saudí sigue fascinando al mundo. El próximo duelo entre Al-Ettifaq y Al-Ittihad será clave en la recta final de la temporada. Al-Ettifaq, orgullosa entidad de Dammam y pionera en títulos internacionales, recibe a Al-Ittihad, gigante continental de Yeda con una afición incansable.

A medida que se acerca el encuentro, la demanda de entradas en Dammam se dispara. Tanto si eres un aficionado local como un seguidor que viaja para vivir la revolución de la Liga Profesional Saudí, GOAL te ofrece toda la información esencial para asegurarte tu asiento. Desde las entradas más asequibles hasta las experiencias de hospitalidad premium, tenemos los datos más recientes sobre precios y disponibilidad para que no te pierdas ni un minuto de la acción.

¿Cuándo es el Al-Ettifaq vs Al-Ittihad?

El partido está programado para el jueves 14 de mayo de 2026, en la jornada 33. Se jugará en horario estelar en Dammam, cuando la lucha por el título y las plazas europeas esté en su punto más caliente.

Fecha y hora Partido Lugar Entradas Jueves 14 de mayo de 2026, 21:00 (hora local) Al-Ettifaq vs. Al-Ittihad Estadio EGO, Dammam Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al-Ettifaq vs Al-Ittihad?

Las entradas para la Liga Profesional Saudí se venden principalmente a través de las plataformas oficiales de los clubes y de los mercados de reventa autorizados. Para partidos muy solicitados, como este, las plataformas de reventa autorizadas, como StubHub, suelen ser la mejor opción, especialmente si se agotan en la venta general. Estas plataformas ofrecen un entorno seguro con variedad de asientos y precios.

En Dammam, la taquilla del Estadio EGO podría tener pocas entradas el día del partido, así que, por la popularidad de Al-Ittihad, lo mejor es reservar en línea con antelación.

¿Cuánto cuestan las entradas para Al-Ettifaq vs. Al-Ittihad?

Los precios de la Liga Profesional Saudí son competitivos y permiten ver a grandes jugadores. En el EGO Stadium habrá varias franjas de coste.

Categoría 3 (Detrás de las porterías): Entradas más baratas, de 30 a 50 SAR. Ambiente animado, lleno de aficionados locales.

Entradas más baratas, de 30 a 50 SAR. Ambiente animado, lleno de aficionados locales. Categoría 2 (Tribunas de esquinas y laterales): entradas de gama media de 75 a 150 SAR, con buena visión del partido.

entradas de gama media de 75 a 150 SAR, con buena visión del partido. Categoría 1 (Tribuna): Asientos premium con vista lateral desde 200 SAR. Ofrecen el mejor ángulo para fotos y una visión completa del campo.

Asientos premium con vista lateral desde 200 SAR. Ofrecen el mejor ángulo para fotos y una visión completa del campo. Hospitalidad y VIP: palcos y salas VIP desde 500 SAR hasta más de 1.500 SAR, con catering, climatización y aparcamiento exclusivo.

¿Cómo puedo conseguir entradas para el Al-Ettifaq vs Al-Ittihad?

Para garantizar tu lugar en Dammam, existen varias opciones. La más práctica para viajeros internacionales y quienes buscan disponibilidad asegurada es el mercado secundario. Plataformas como StubHub ofrecen anuncios verificados de abonados que ya no pueden asistir y suelen tener entradas de categoría 3 a precios muy competitivos.

Localmente, Al-Ettifaq vende entradas por Webook o su app. La preventa para socios abre unos días antes del partido; luego se habilita la venta general. En duelos de alto perfil contra Al-Ittihad, estos boletos se agotan en minutos.

Para una experiencia más exclusiva, las plataformas de hospitalidad gestionan palcos y salas VIP. Si buscas la entrada más barata, consulta StubHub en cuanto se confirme el partido: a menudo hay buenas ofertas de reventa para quienes actúan rápido.

Todo lo que necesitas saber sobre el EGO Stadium

Conocido antes como Al-Ettifaq Club Stadium o Abdullah Al-Dabal Stadium, este recinto fue renovado entre 2021 y 2023 para cumplir con los estándares modernos de un estadio de fútbol. Ubicado en el centro de Dammam, ofrece ahora unas 15 000 localidades. Al eliminar la pista de atletismo en la renovación de 2021-2023, las gradas se acercaron al campo, lo que genera un ambiente íntimo e intimidante para los rivales.

El estadio, situado cerca de Dammam, es fácil de alcanzar y representa el corazón futbolístico de la ciudad. Quienes lleguen en coche podrán usar el amplio estacionamiento del complejo del Ministerio de Deportes, aunque se recomienda llegar una hora antes por el tráfico. También hay transporte público y servicios como Careem y Uber que dejan a los aficionados en la puerta.

En su interior encontrarás modernas instalaciones, como renovados puestos de comida y bebida local. Recuerda que la mayoría de los estadios saudíes son aptos para familias; el ambiente en el EGO Stadium es acogedor, aunque ruidoso. Da igual si vas a animar al Fursan de Gerrard o a ver a las superestrellas del Al-Ittihad: el EGO Stadium ofrece un escenario de primera categoría para disfrutar del mejor fútbol saudí.