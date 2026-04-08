Cómo comprar entradas para el Mundial de Turquía 2026: fechas, calendario, precios y más

Turquía está lista para brillar de nuevo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Norteamérica.

La ampliación a 48 equipos promete más emoción, más goles y más oportunidades para que la selección turca repita la magia de 2002.

¿Estás listo para ver a Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu y el resto del equipo en acción? GOAL te guía para conseguir tus entradas.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y será el primer torneo organizado por tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Se disputarán 104 partidos en 16 ciudades anfitrionas. Habrá más oportunidades que nunca de ver a los equipos favoritos en persona. Las sedes son:

Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey (Nueva York), Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey (Nueva York), Filadelfia, San Francisco y Seattle. México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Canadá: Toronto y Vancouver.

Calendario de la Copa del Mundo de Turquía 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Australia vs. Turquía BC Place (Vancouver, Canadá) Entradas 19 de junio de 2026 Turquía vs. Paraguay Levi's Stadium (Santa Clara, California) Entradas 25 de junio de 2026 Estados Unidos vs. Turquía Estadio SoFi (Inglewood, CA) Entradas

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Turquía 2026

Consigue tus entradas con algo de planificación y no te pierdas la acción.

FIFA suele abrir tres fases de venta.

La FIFA suele abrir tres fases de venta. La última comenzó el 1 de abril y ya está activa.

A diferencia de las rondas anteriores, esta no es una lotería: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata.

Es la última oportunidad de adquirir entradas oficiales directamente a la FIFA.

Mercados de reventa y secundarios

El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, permitiendo a los aficionados comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de Turquía 2026: ¿cuánto cuestan?

Los precios de las entradas para el Mundial de 2026 se ajustan a distintos presupuestos, aunque la demanda sube el coste de los asientos premium. Hay cuatro categorías:

Categoría 1: Asientos centrales en niveles inferior y medio; las mejores vistas, pero también los más caros.

Asientos centrales en niveles inferior y medio; las mejores vistas, pero también los más caros. Categoría 2: ubicados en esquinas o detrás de la Categoría 1, ofrecen buen equilibrio entre vista y precio.

ubicados en esquinas o detrás de la Categoría 1, ofrecen buen equilibrio entre vista y precio. Categoría 3: Gradas altas o zonas más alejadas del campo.

Gradas altas o zonas más alejadas del campo. Categoría 4: Los más económicos, reservados en su mayoría para residentes del país anfitrión, con una cantidad limitada para aficionados internacionales durante la venta general.

Para los aficionados de Turquía, las entradas más baratas para la fase de grupos costarán entre 60 y 70 dólares. En cambio, los partidos clave o en estadios emblemáticos como el Azteca o el SoFi Stadium tendrán precios más altos.

Fase del torneo Rango de precios estimado (USD) Fase de grupos 60 - 650 Octavos de final 100 - 800 Octavos de final 150 $ - 1000 $ Cuartos de final 200 $ - 1 500 $ Semifinales 350 $ - 3.000 $ Final 1.000 $ - 8.000 $+

Paquetes de hospitalidad

Para quienes deseen vivir la Copa del Mundo con máximo confort, hay paquetes de hospitalidad que ofrecen mucho más que un asiento: una experiencia VIP completa. Las opciones suelen incluir:

Experiencia del partido: entrada de categoría 1, comida y bebida premium, obsequios conmemorativos.

entrada de categoría 1, comida y bebida premium, obsequios conmemorativos. Salas VIP: acceso a áreas exclusivas antes, durante y después del partido.

acceso a áreas exclusivas antes, durante y después del partido. Palcos privados: el máximo lujo, con espacio reservado, servicio exclusivo y las mejores vistas del estadio.

Los precios parten desde unos 1.500 dólares por persona en la fase de grupos y superan los 10.000 dólares para la final en Nueva Jersey.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Los estadios elegidos para la Copa del Mundo 2026 son de primera categoría, desde catedrales históricas del fútbol hasta maravillas de la arquitectura moderna.