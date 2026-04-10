Cómo comprar entradas para el Mundial de Suiza 2026: fechas, calendario, precios y más

Suiza vivió un 2025 inolvidable: terminó primera en su grupo de clasificación para el Mundial y se mantuvo invicta todo el año.

Ya saben que se medirán a Catar y a Canadá, anfitrión compartido, aunque desconocen al tercer rival de grupo hasta el final de las eliminatorias de la UEFA. Pese a ello, los hombres de Murat Yakin no están preocupados: han alcanzado la fase eliminatoria en las tres últimas Copas del Mundo.

¿Hasta dónde llegará en Norteamérica? Podrías estar allí para averiguarlo. GOAL te mantiene al día sobre la venta de entradas para el Mundial 2026: cómo conseguirlas y su precio.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días por toda Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuál es el calendario de partidos de Suiza en la Copa del Mundo de 2026?

Fecha Partido (hora local de inicio) Lugar Entradas Sábado 13 de junio Suiza vs. Catar (12:00) Levi's Stadium (Santa Clara) Entradas Jueves 18 de junio Suiza vs. ganador de la Ruta A de la UEFA (18:00 h) Estadio SoFi (Inglewood) Entradas Miércoles 24 de junio Canadá contra Suiza (12:00) BC Place (Vancouver) Entradas



En Catar 2018, Suiza venció 1-0 a Camerún, perdió 1-0 con Brasil y, tras un 3-2 ante Serbia con 11 amarillas, avanzó a la siguiente ronda.

Ahora abre su camino en 2026 frente a Catar en el Levi’s Stadium de Santa Clara. Los Maroons debutaron como anfitriones hace cuatro años sin sumar punto alguno y con un solo gol.

Suiza seguirá en California para su segundo partido y jugará en el SoFi Stadium de Inglewood. Aún no se confirma su rival: será Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte, según la repesca de la UEFA.

Suiza buscará acumular puntos antes de cerrar la fase de grupos ante Canadá, que pese a llegar sin victorias anteriores podría verse impulsado por su afición.

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Suiza 2026

Los aficionados pueden comprar entradas oficiales en la web de la FIFA hasta el inicio del torneo en junio.

Ya se realizaron el «Sorteo de preventa Visa» (septiembre), el «Sorteo de entradas anticipadas» (octubre) y el «Sorteo de selección aleatoria» (diciembre/enero), pero aún hay boletos disponibles.

Fase de venta de última hora

A partir del 1 de abril, podrán comprar las entradas restantes por orden de llegada.

Para comprarlas, entra en el portal oficial de venta de entradas de la FIFA, crea una cuenta e inicia sesión. Luego consulta la disponibilidad.

Mercados secundarios

Además de la venta inicial, la FIFA gestiona su propio mercado oficial de reventa e intercambio. Es la única plataforma autorizada para revender o comprar entradas ya agotadas.

Su disponibilidad es limitada y esporádica, sobre todo cerca de los partidos, pero sigue siendo la opción más segura fuera de las fases de venta principales. En México, un mercado de intercambio local gestiona las transacciones con las mismas garantías oficiales.

Quienes se pierdan los plazos oficiales o busquen entradas para fechas o ciudades concretas pueden recurrir a plataformas de reventa como StubHub, aunque suelen ser más caras por la ley de la oferta y la demanda.

Entradas para la Copa del Mundo de Suiza 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos en Suiza se dividen en:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas): 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México): 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Cómo conseguir entradas con servicios de hospitalidad para la Copa del Mundo de Suiza 2026

Podrás disfrutar de lo mejor de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad completos para los partidos de Suiza, que incluyen entradas premium, comida y bebida, y mucho más, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes se ofrecen de la siguiente manera:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excluidos CAN, MEX y USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

A partir de 1400 USD por persona

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP que busquen las opciones más exclusivas.

Qué esperar de Suiza en el Mundial

Suiza tardó en recuperarse de su eliminación en cuartos de final de la Eurocopa 2024 a manos de Inglaterra. Tras esa dolorosa derrota en la tanda de penaltis, la selección suiza no volvió a ganar en lo que restaba de 2024.

Sin embargo, 2025 trajo un nuevo impulso: bajo la batuta de Murat Yakin, la selección encadenó seis victorias y dejó su portería a cero en cinco de esos encuentros.

Ahora buscan aprovechar esa base en el Mundial de este verano. El primer objetivo es avanzar de la fase de grupos, algo ya habitual.

De lograrlo, buscarán romper la maldición de los octavos, ronda en la que cayeron en cinco de sus seis Mundiales previos. Hay que retroceder a 1954 para hallar su última vez en cuartos.

Entre las figuras clave destaca Breel Embolo, del Rennes, autor de dos goles en el último Mundial y máximo anotador de la fase de clasificación. También es fundamental Granit Xhaka, que en 2026 superará los 150 partidos con su selección.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y los estadios que albergarán los partidos: