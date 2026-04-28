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Cómo comprar entradas para el Mundial de México 2026: información sobre los estadios mexicanos, calendario de partidos de la selección, precios y mucho más

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La fiebre del Mundial invade México y tú puedes estar allí para ver a los anfitriones en acción.

La fiebre futbolística alcanza su cima mientras los aficionados esperan el histórico Mundial de 2026 en Norteamérica. 

Para México hay aún más en juego: el legendario Estadio Azteca se convertirá en el primero en acoger por tercera vez la mayor competición del mundo. Además de los partidos de El Tri, México albergará otros siete duelos de grupo de alto octanaje.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus asientos y cuánto cuestan.

Entradas para el Mundial en México.Reserva tus boletos.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de México en el Mundial de 2026?

FechaCalendarioLugarEntradas
11 de junio de 2026México vs. SudáfricaEstadio Azteca, Ciudad de MéxicoEntradas
18 de junio de 2026México vs. Corea del SurEstadio Akron, GuadalajaraEntradas
24 de junio de 2026República Checa vs. MéxicoEstadio Azteca, Ciudad de MéxicoEntradas

¿Cuándo es el Mundial de México 2026?

FechaPartidoSede (México)Entradas
11 de junio de 2026México vs. SudáfricaEstadio Azteca, Ciudad de MéxicoEntradas
15 de junio de 2026Corea del Sur vs. República ChecaEstadio BBVA, MonterreyEntradas
17 de junio de 2026Uzbekistán vs. ColombiaEstadio Azteca, Ciudad de MéxicoEntradas
18 de junio de 2026México vs. Corea del SurEstadio Akron, GuadalajaraEntradas
21 de junio de 2026Corea del Sur vs. SudáfricaEstadio BBVA, MonterreyEntradas
23 de junio de 2026Colombia vs. República Democrática del CongoEstadio Akron, GuadalajaraEntradas
23 de junio de 2026Uruguay vs. EspañaEstadio Akron, GuadalajaraEntradas
24 de junio de 2026México vs. República ChecaEstadio Azteca, Ciudad de MéxicoEntradas
27 de junio de 2026Partido de la fase de grupos (Grupo A)Estadio BBVA, MonterreyEntradas
30 de junio de 2026Partido de octavos de finalEstadio Azteca, Ciudad de MéxicoEntradas
30 de junio de 2026Partido de octavos de finalEstadio Akron, GuadalajaraEntradas
3 de julio de 2026Partido de octavos de finalEstadio BBVA, MonterreyEntradas
6 de julio de 2026Partido de octavos de finalEstadio Azteca, Ciudad de MéxicoEntradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de México 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que la disponibilidad inicial ha alcanzado su punto más bajo.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora. No es una lotería: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • Además, el Mercado Oficial de Reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • En México, usa el Mercado de Intercambio de la FIFA para transacciones locales con garantías oficiales.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

Entradaspara el Mundial de México:Reservar entradas

Entradas para la Copa del Mundo de México 2026: ¿cuánto cuestan?

En la fase de grupos, los boletos se dividen en las siguientes categorías:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.
  • Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

EscenarioRango de precios de las entradas
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México): 75 $ - 2735 $
Octavos de final105 $ - 750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1775 $
Semifinales 420 $ - 3 295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de México en el Mundial de 2026?

Las anteriores Copas del Mundo en México atrajeron multitudes entusiastas, y se espera que este verano vuelva a ocurrir, pese a que la organización se comparte con Estados Unidos y Canadá.

Tras 40 años de espera, México volverá a acoger el mayor torneo deportivo. Ya organizó las recordadas Copas de 1970 y 1986, y ahora se convertirá en el primer país en celebrar el certamen masculino en tres ocasiones.

México debutará ante Sudáfrica: los Bafana Bafana regresan a la fase final por primera vez desde 2010, cuando organizaron el torneo, y aún no han superado la fase de grupos en sus tres participaciones.

El segundo rival de México en el grupo, Corea del Sur, cuenta con un historial más sólido en la Copa del Mundo, pues se ha clasificado para los últimos diez torneos, desde México '86. Tras alcanzar las eliminatorias en Catar 2022, buscará superar la fase de grupos en ediciones consecutivas por primera vez. 

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las ciudades sede:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Estas son las ciudades y los estadios que las albergarán:

PaísEstadio (ciudad)Capacidad
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Boston) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG, Houston 68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Los Ángeles) 69 650 
 Estadio Hard Rock, Miami 64 091 
 Estadio MetLife, Nueva York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65 827 
 Estadio Levi's, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123