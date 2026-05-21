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DR Congo World Cup 2026 tickets

Traducido por

Cómo comprar entradas para el Mundial de la República Democrática del Congo 2026: fechas, calendario, precios y más

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World Cup
DR Congo
A. Wan-Bissaka
C. Mbemba

No te pierdas la oportunidad de ver en acción a una de las selecciones africanas más destacadas

La República Democrática del Congo debutará en la fase de grupos del Mundial el 17 dejunio contra Portugal en el NRG Stadium de Houston.

Bajo el nombre de Zaire, sorprendió en el Mundial de 1974 al ser la primera nación subsahariana en participar. Ahora los Leopards regresan y sus aficionados ya compran entradas.

Campeona de la Copa Africana de Naciones en dos ocasiones y semifinalista en otras cuatro, aún busca dejar huella en la escena mundial.

Deja que GOAL te muestre la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir asientos para los partidos de la República Democrática del Congo y cuánto cuestan.

Calendario de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

¿Qué les depara el calendario del Mundial 2026?

Amistosos
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Denmark
DEN
DR Congo crest
DR Congo
COD

Fecha

Calendario

Lugar

Entradas

Miércoles, 17 de junio 

Portugal vs. República Democrática del Congo

Estadio NRG, Houston

Entradas

Martes 23 de junio 

Colombia vs. República Democrática del Congo

Estadio Akron, Zapopan

Entradas

Sábado 27 de junio 

República Democrática del Congo vs Uzbekistán

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de la República Democrática del Congo?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (preventa de Visa y primeros sorteos aleatorios). La demanda ha sido muy alta, así que quedan muy pocas entradas.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

  • Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos eliminatorios de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de la República Democrática del Congo?

La FIFA ha establecido precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría

Fase de grupos

Octavos de final - Cuartos de final

Semifinales y final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500 $ - 6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400 $ - 800 $

1.000 $ - 4.210 $

Categoría 3

100 $ - 200 $

200 $ - 500 $

600 $ - 2.790 $

Categoría 4

60 $ - 120 $

150 $ - 350 $

400 - 2.030

Qué esperar de la República Democrática del Congo en el Mundial 2026

La fase de clasificación no fue fácil, pero el equipo superó cada escollo con naturalidad. El técnico Sébastien Desabre confía en que ese esfuerzo les favorezca en los partidos de este verano en Norteamérica.

Tras quedar segunda tras Senegal en la fase inicial de la eliminatoria de la CAF, venció a Camerún y Nigeria y, finalmente, derrotó a Jamaica en la repesca interconfederativa de México.

Su capitán, Chancel Mbemba —con más de 100 partidos internacionales— es el jugador con más experiencia. El exdefensa de Anderlecht, Newcastle United, Oporto y Marsella milita ahora en el Lille de la Ligue 1.

Sin embargo, la plantilla incluye caras conocidas como Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku, Cédric Bakambu y Yoane Wissa.

Esta generación buscará superar el desempeño de 1974, cuando el equipo terminó último de su grupo sin anotar gol alguno.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y los estadios que las albergarán:

País

Estadio (ciudad)

Capacidad

Canadá

BC Place (Vancouver)

54 000


BMO Field (Toronto)

45 000

México

Estadio Banorte (Ciudad de México)

83 000


Estadio Akron (Guadalajara)

48 000


Estadio BBVA (Monterrey)

53 500

Estados Unidos

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

75 000


Estadio Gillette (Foxborough)

65 000


Estadio AT&T (Dallas)

94 000


Estadio NRG (Houston)

72 000


Estadio Arrowhead (Kansas City)

73 000


Estadio SoFi (Inglewood)

70 000


Estadio Hard Rock (Miami)

65 000


Estadio MetLife (East Rutherford)

82 500


Lincoln Financial Field (Filadelfia)

69 000


Levi's Stadium (San Francisco)

71 000


Lumen Field (Seattle)

69 000