Cómo comprar entradas para el Mundial de Jordania 2026: fechas, calendario, precios y más

El sueño se hizo realidad: por primera vez, Jordania se clasificó para la Copa del Mundo de la FIFA.
Tras una sólida campaña en la que superaron a los gigantes regionales, el equipo de Jamal Sellami viaja a Norteamérica dispuesto a dejar huella. El espíritu de Al-Nashama está más vivo que nunca y miles de aficionados ya planean viajar para vivir este momento histórico.
¿Iluminarán Mousa Al-Tamari y Yazan Al-Naimat los estadios de California y Texas? Este es tu momento de sumarte a la historia. GOAL te guía para conseguir tus entradas para la Copa del Mundo de 2026: fechas, precios y cómo comprarlas.
¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Jordania en el Mundial de 2026?
Jordania está en el Grupo J, un sector de alto voltaje y grandes multitudes.
Debutará ante Austria en el Área de la Bahía de San Francisco y luego se medirá a Argentina en Dallas, uno de los duelos más esperados de la fase de grupos.
|Fecha
|Partido
|Sede
|Entradas
|16 de junio de 2026
|Austria vs. Jordania
|Levi's Stadium (San Francisco)
|Entradas
|22 de junio de 2026
|Jordania vs. Argelia
|Levi's Stadium (San Francisco)
|Entradas
|27 de junio de 2026
|Jordania vs. Argentina
|Estadio AT&T (Dallas)
|Entradas
¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Jordania 2026?
Las principales loterías oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.
Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La ventade última hora comenzó el 1 de abril. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.
Entradas para la Copa del Mundo de Jordania 2026: ¿cuánto cuestan?
Los partidos de la fase de grupos de Jordania se dividen en cuatro categorías: Categoría 1 (asientos bajos y privilegiados), Categoría 2 (visión equilibrada desde la zona intermedia), Categoría 3 (opción económica en la zona superior) y Categoría 4 (la más asequible, en las secciones más altas).
Los precios estimados para la histórica fase de grupos de Jordania son:
- Categoría 1: Asientos privilegiados en la grada inferior (450-620 $)
- Categoría 2: Zona intermedia o esquinas de la grada inferior (280-400 $)
- Categoría 3: Grada superior (150-250 $)
- Categoría 4: Las más asequibles / Visión restringida (60-120 $)
Qué esperar de Jordania en el Mundial
Esperen corazón, alma y actitud tenaz. Bajo Jamal Sellami, Jordania muestra disciplina táctica y un contraataque letal.
Mousa Al-Tamari, deslumbrante en la Ligue 1, lidera el ataque.
Junto a él, Yazan Al-Naimat y Ali Olwan completan un trío ofensivo capaz de desbordar a cualquier defensa. En la Copa Asiática de la AFC ya demostraron que, en su mejor día, pueden vencer a cualquiera; ahora están listos para mostrar al mundo que Al-Nashama ha llegado.
¿Dónde están los estadios del Mundial?
|País
|Estadio (ciudad)
|Aforo
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|72 766
|México
|Estadio Banorte (Ciudad de México)
|48 821
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44 330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50 113
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Estadio Gillette (Foxborough)
|63 815
|Estadio AT&T (Dallas)
|70 122
|Estadio NRG (Houston)
|68 311
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|67 513
|Estadio SoFi (Inglewood)
|69 650
|Estadio Hard Rock (Miami Gardens)
|64 091
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|78 576
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|65 827
|Estadio Levi's (Santa Clara)
|69 391
|Lumen Field (Seattle)
|65 123