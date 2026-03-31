Cómo comprar entradas para el Mundial de Japón 2026: calendario, próximas fechas, precios y mucho más

Ahora que la Copa del Mundo de 2026 se celebrará en Norteamérica, la demanda de entradas para los partidos de Japón está alcanzando máximos históricos.

Tras sus sorpresas ante Alemania y España en el torneo anterior, los Samurai Blue llegan al Mundial con una plantilla que combina el talento de Takefusa Kubo y Kaoru Mitoma.

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¿Cuándo son los partidos de Japón en el Mundial de 2026?

Japón competirá en el formato ampliado a 48 equipos y comenzará su andadura en la fase de grupos en las principales ciudades anfitrionas de Estados Unidos.

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 15 de junio de 2026, 19:00 (hora del Este) Japón contra el rival del grupo A Lumen Field, Seattle, WA Entradas 20 de junio de 2026, 21:00 (hora del Este) Japón contra el rival del grupo B Levi's Stadium, Santa Clara, CA Entradas 25 de junio de 2026, 18:00 (hora del Este) Rival del Grupo C contra Japón Estadio SoFi, Inglewood, California Entradas

El calendario de 2026 se ha diseñado para que Japón juegue principalmente en la costa oeste durante las primeras rondas, minimizando así el cansancio por los desplazamientos y aprovechando las enormes comunidades de origen japonés que hay en California y Washington.

¿Dónde comprar entradas para la Copa del Mundo de Japón?

La principal forma de conseguir entradas para el Mundial es a través del portal oficial de entradas de la FIFA, que funciona mediante un sistema de sorteo.

Sin embargo, debido a la enorme demanda de este torneo, millones de aficionados suelen quedarse con las manos vacías tras los sorteos oficiales.

Los aficionados que busquen una opción de última hora para asistir al Mundial pueden recurrir a plataformas de reventa como StubHub, que ofrecen mercados entre aficionados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Japón?

Los precios dependen de la capacidad del estadio, la importancia del partido y la proximidad al campo:

Entradas más baratas: Las entradas de categoría 4, que suelen estar reservadas para los residentes pero que en ocasiones aparecen en los mercados de reventa, pueden costar desde tan solo 65 $. Para los aficionados internacionales en general, las entradas de categoría 3 en las gradas superiores oscilan actualmente entre 150 $ y 250 $, dependiendo del recinto.

Las entradas de categoría 4, que suelen estar reservadas para los residentes pero que en ocasiones aparecen en los mercados de reventa, pueden costar desde tan solo $. Para los aficionados internacionales en general, las entradas de categoría 3 en las gradas superiores oscilan actualmente entre dependiendo del recinto. Gama media: Las entradas de categoría 2 y categoría 1 ofrecen vistas privilegiadas desde la línea de banda. Actualmente se cotizan entre 350 y 600 dólares .

Las entradas de categoría 2 y categoría 1 ofrecen vistas privilegiadas desde la línea de banda. Actualmente se cotizan entre . Premium y hospitalidad: Para disfrutar de la mejor experiencia de la Copa del Mundo, hay disponibles paquetes de hospitalidad. Estos incluyen los niveles «Match Experience» y «Above & Beyond», que ofrecen cenas gourmet, barra libre y los mejores asientos del estadio. Los precios de estas opciones de lujo comienzan en aproximadamente 1200 $ y pueden superar los 5000 $ para los partidos de la fase eliminatoria.

Consejo de experto: Seattle (Lumen Field) suele ofrecer algunas de las mejores ofertas para los partidos de apertura de la fase de grupos con las entradas más baratas para el Mundial, mientras que se espera que los partidos de Los Ángeles (SoFi Stadium) tengan las entradas más caras debido al gran prestigio del estadio.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el Mundial de Japón?

La venta de entradas para el Mundial se realiza por oleadas. Si te pierdes una ventana, no te preocupes: hay varias oportunidades para comprarlas.

Esto es lo que puedes esperar:

El sorteo aleatorio: esta fase concluyó meses antes del torneo. Los aficionados solicitan las entradas y se les notifica por correo electrónico si su solicitud ha sido aceptada.

La fase de venta de última hora: Se abre en abril de 2026. Se trata de una carrera por orden de llegada en la página web de la FIFA. Estas entradas se agotan en cuestión de minutos.

Mercado secundario (ya disponible): Plataformas como StubHub ya están en funcionamiento, y tanto aficionados como socios corporativos están poniendo a la venta sus entradas

Todas las entradas para la Copa del Mundo de 2026 son 100 % digitales. Recibirás tus entradas a través de la aplicación oficial de venta de entradas de la Copa del Mundo de la FIFA.

¿Qué se puede esperar de Japón en el Mundial?

Tras sorprender al mundo al derrotar a Alemania y España en 2022, Japón llega a este torneo como un auténtico tapado capaz de llegar lejos en la fase eliminatoria.

Con una plantilla de estrellas de élite que juegan en Europa, como Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma y Wataru Endo, el equipo está mejor preparado que nunca para romper su histórica maldición de los octavos de final y alcanzar los cuartos de final por primera vez.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?