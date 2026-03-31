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Cómo comprar entradas para el Mundial de Japón 2026: calendario, próximas fechas, precios y más

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Guía definitiva para conseguir entradas y ver a los Samurai Blue en la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos.

Con la Copa del Mundo de 2026 en Norteamérica, la demanda de entradas para los partidos de Japón bate récords. 

Tras sorprender a Alemania y España en la edición anterior, los Samurai Blue llegan con un equipo liderado por Takefusa Kubo y Kaoru Mitoma. 

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Compra tus entradaspara los partidos de Japón.

¿Cuándo juegan?

Japón competirá en el formato ampliado a 48 equipos y comenzará su andadura en la fase de grupos en las principales ciudades anfitrionas de Estados Unidos. 

Fecha y horaCalendarioLugarEntradas
15 de junio de 2026, 19:00 (hora del Este)Japón vs. Rival del Grupo ALumen Field, Seattle, WAEntradas
20 de junio de 2026, 21:00 (hora del Este)Japón vs. Rival del Grupo BLevi's Stadium, Santa Clara, CAEntradas
25 de junio de 2026, 18:00 (hora del Este)Rival del Grupo C vs. JapónEstadio SoFi, Inglewood, CaliforniaEntradas

El calendario 2026 hace que Japón juegue en la costa oeste en las primeras rondas para reducir el cansancio por los desplazamientos y aprovechar las grandes comunidades japonesas de California y Washington. 

¿Dónde comprar entradas para la Copa del Mundo de Japón?

La vía principal es el portal de entradas de la FIFA, que usa un sistema de sorteo. 

Debido a la alta demanda, muchos aficionados quedan sin entradas tras los sorteos.

Quienes busquen entradas de última hora pueden recurrir a plataformas de reventa como StubHub.

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¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Japón?

Los precios varían según la capacidad del estadio, la importancia del partido y la cercanía al campo.

  • Entradas más baratas: Las de categoría 4, reservadas a residentes pero a veces disponibles en reventa, cuestan desde 65 dólares. Para el público internacional, las de categoría 3 en gradas superiores van de 150 a 250 dólares, según el estadio.
  • Categorías 2 y 1, con vistas laterales privilegiadas, oscilan entre 350 y 600 dólares. 
  • Para mayor lujo existen los paquetes «Match Experience» y «Above & Beyond», con cena gourmet, barra libre y los mejores asientos; desde 1200 $, más de 5000$ en eliminatoria.

Consejo de experto: Seattle (Lumen Field) suele tener las mejores ofertas para los primeros partidos de grupo, mientras que Los Ángeles (SoFi Stadium) tendrá las entradas más caras por su prestigio.

¿Cuándo salen a la venta las entradas para el Mundial de Japón?

La venta de entradas se realiza por oleadas; si te pierdes una, no te preocupes: habrá más oportunidades. 

Esto es lo que puedes esperar:

Sorteo aleatorio: fase ya finalizada. Los aficionados solicitan entradas y reciben notificación por correo electrónico.

Venta de última hora: abre en abril de 2026, es por orden de llegada en la web de la FIFA y las entradas se agotan en minutos.

Mercado secundario (disponible ahora): plataformas como StubHub ya ofrecen entradas de aficionados y socios corporativos.

Todas las entradas para la Copa del Mundo 2026 son 100 % digitales y se reciben a través de la app oficial de la FIFA. 

¿Qué se puede esperar de Japón en el Mundial?

Tras sorprender al mundo al derrotar a Alemania y España en 2022, Japón llega como un auténtico tapado capaz de llegar lejos en la fase eliminatoria.

Con estrellas que juegan en Europa, como Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma y Wataru Endo, el equipo aspira a superar por fin los octavos de final y llegar a cuartos. 

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¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

PaísEstadio (ciudad)Aforo
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México)87 523
MéxicoEstadio Akron (Guadalajara)48 071
MéxicoEstadio BBVA (Monterrey)53 500
Estados UnidosMetLife Stadium (Nueva Jersey)82 500
Estados UnidosEstadio AT&T (Arlington)80 000
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta)71 000
Estados UnidosEstadio NRG (Houston)72 220
Estados UnidosEstadio Arrowhead (Kansas City)76 416
Estados UnidosEstadio SoFi (Inglewood)70 240
Estados UnidosLincoln Financial Field (Filadelfia)69 796
Estados UnidosLevi's Stadium (Santa Clara)68 500
Estados UnidosLumen Field (Seattle)69 000
Estados UnidosEstadio Gillette (Foxborough)65 878
Estados UnidosEstadio Hard Rock (Miami Gardens)64 767
CanadáBC Place (Vancouver)54 500
CanadáBMO Field (Toronto)30 000