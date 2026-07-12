Aunque Inglaterra aún no ha ganado un gran torneo internacional desde 1966, sus recientes actuaciones en los grandes escenarios demuestran que sigue siendo una de las selecciones de élite de Europa y del mundo.

Primeros de grupo tras vencer a Croacia y Panamá y empatar con Ghana, eliminaron a la República Democrática del Congo, a la anfitriona México en el Azteca y a Noruega en prórroga.

Ahora se prepara para las semifinales contra Argentina el miércoles 15 de julio.



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Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Miércoles 17 de junio Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT) Estadio AT&T, Dallas Inglaterra ganó 4-2 Martes 23 de junio Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET) Estadio Gillette, Foxborough 0-0 Sábado 27 de junio Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET) Estadio MetLife, East Rutherford Inglaterra ganó 2-0 Miércoles 1 de julio Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Inglaterra ganó 2-1 Domingo 5 de julio México vs. Inglaterra (18:00 h, hora central) Estadio Azteca, Ciudad de México Inglaterra ganó 3-2 Sábado 10 de julio Noruega vs. Inglaterra (17:00 h, hora del Este) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Inglaterra ganó 2-1 (en la prórroga) Miércoles 15 de julio Inglaterra vs. Argentina (15:00, hora del Este) Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

Cómo comprar entradas para los partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas para el Mundial de Inglaterra 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en reventa 14–15 de julio Semifinales 930–3295 $ 1.500–9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primera del Grupo L, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Tras vencer a Noruega en cuartos, Inglaterra viajará a Atlanta para medirse a Argentina el miércoles 15 de julio.

Se han cruzado cinco veces en Copas del Mundo, desde 1962. Inglaterra perdió de forma memorable en 1986 (la «Mano de Dios» de Maradona) y en 1998 (expulsión de Beckham), pero lidera la serie 3-2.

De ganar, se medirá con Francia o España en la final.

Fecha (hora local) Ronda Estadio Posible emparejamiento Entradas 15 de julio (15:00 h, hora del Este) Semifinales Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Inglaterra vs. Argentina Entradas 19 de julio (15:00 h, hora del Este) Final Estadio MetLife (East Rutherford) Partido 104: Por confirmar vs. Francia o España Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Harry Kane y Jude Bellingham, con seis tantos cada uno, aún aspiran al título.

Jugador (Selección) Goles Próximo partido – Entradas Kylian Mbappé (Francia) 8 vs. España — Entradas Lionel Messi (Argentina) 8 vs Inglaterra - Entradas Erling Haaland (Noruega) 7 Eliminado Harry Kane (Inglaterra) 6 vs Argentina – Entradas Jude Bellingham (Inglaterra) 6 vs. Argentina – Entradas Ousmane Dembélé (Francia) 5 vs. España - Entradas Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (España) 4 vs Francia - Entradas

Qué esperar de Inglaterra en el Mundial 2026

Pese a un inicio irregular en las eliminatorias, con triunfos ajustados ante Andorra, Inglaterra ha mejorado bajo Thomas Tuchel.

Terminó primera de su grupo con ocho victorias en ocho partidos, marcando 22 goles y sin encajar ninguno, y se convirtió en la primera selección europea en sellar su pase a la fase final del Mundial. Los aficionados ingleses rezan ahora para que 60 años de sufrimiento lleguen por fin a su fin.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). Conoce las ciudades y los estadios que ya albergan o aún acogerán partidos: