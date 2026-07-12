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Harry Kane England 2025Getty
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Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra 2026: semifinal contra Argentina, información del estadio, la carrera por la Bota de Oro y más

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Inglaterra
H. Kane
J. Bellingham

Podrías estar en Norteamérica para ver rugir a los Tres Leones en el Mundial

Aunque Inglaterra aún no ha ganado un gran torneo internacional desde 1966, sus recientes actuaciones en los grandes escenarios demuestran que sigue siendo una de las selecciones de élite de Europa y del mundo.

Tras liderar su grupo con dos triunfos ante Croacia y Panamá y un empate con Ghana, eliminaron a la República Democrática del Congo, a la anfitriona México en el Azteca y a Noruega en prórroga.

Ahora se prepara para las semifinales contra Argentina el miércoles 15 de julio.

GOAL te ofrece la última información sobre entradas para el Mundial 2026, cómo conseguirlas y su precio.

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Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

FechaPartido (hora local de inicio)SedeResultado final / Entradas
Miércoles 17 de junioInglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)Estadio AT&T, DallasInglaterra ganó 4-2
Martes 23 de junioInglaterra vs. Ghana (16:00 ET)Estadio Gillette, Foxborough0-0
Sábado 27 de junioPanamá vs. Inglaterra (17:00 ET)Estadio MetLife, East RutherfordInglaterra ganó 2-0
Miércoles 1 de julioInglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este)Estadio Mercedes-Benz, AtlantaInglaterra ganó 2-1
Domingo 5 de julioMéxico vs. Inglaterra (18:00 h, hora central)Estadio Azteca, Ciudad de MéxicoInglaterra ganó 3-2
Sábado 10 de julioNoruega vs. Inglaterra (17:00 h, hora del Este)Hard Rock Stadium, Miami GardensInglaterra ganó 2-1 (en la prórroga)
Miércoles 15 de julioInglaterra vs. Argentina (15:00, hora del Este)Estadio Mercedes-Benz, AtlantaEntradas

Cómo comprar entradas para los partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Si prefieres, puedes acudir a mercados secundarios como StubHub, pero revisa siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

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Entradas para el Mundial de Inglaterra 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos, los boletos arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, los precios suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

FechasFase / CategoríaRango de precios oficialRango estimado en reventa
14–15 de julioSemifinales930–3295 $1.500–9.500 $ (3.721 $)
18 de julioPartido por el tercer puesto250 $ – 800 $500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julioFinal de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primera del Grupo L, estos son sus partidos previos a la final:

Tras vencer a Noruega en cuartos, Inglaterra viajará a Atlanta para medirse a Argentina el miércoles 15 de julio.

Se han cruzado en cinco Copas del Mundo desde 1962. Aunque Inglaterra perdió de forma memorable en 1986 (la «Mano de Dios» de Maradona) y en 1998 (expulsión de Beckham), los Tres Leones lideran 3-2 en el historial.

De ganar, se medirá con Francia o España en la final.

Fecha (hora local)RondaEstadioPosible emparejamientoEntradas
15 de julio (15:00 h, hora del Este)SemifinalesEstadio Mercedes-Benz (Atlanta)Inglaterra vs. Argentina

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)FinalEstadio MetLife (East Rutherford)Partido 104: Por confirmar vs. Francia o España

Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé lidera la clasificación de la Bota de Oro del Mundial 2026, empatado con Lionel Messi. Harry Kane y Jude Bellingham, con seis tantos cada uno, aún aspiran al título de máximo goleador en Norteamérica.

Jugador (Selección)GolesPróximo partido – Entradas
Kylian Mbappé (Francia)8vs. España — Entradas
Lionel Messi (Argentina)8vs Inglaterra - Entradas
Erling Haaland (Noruega)7Eliminado
Harry Kane (Inglaterra)6vs Argentina – Entradas
Jude Bellingham (Inglaterra)6vs. Argentina – Entradas
Ousmane Dembélé (Francia)5vs. España – Entradas
Vinícius Júnior (Brasil)4Eliminado
Julián Quiñones (México)4Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminado
Mikel Oyarzabal (España)4vs Francia - Entradas

Qué esperar de Inglaterra en el Mundial 2026

Pese a un inicio irregular en las eliminatorias, con triunfos ajustados 1-0 y 2-0 sobre Andorra, Inglaterra ha ganado confianza bajo la dirección de Thomas Tuchel.

Terminó primera de su grupo con ocho victorias en ocho partidos, marcando 22 goles y sin encajar ninguno, y se convirtió en la primera selección europea en sellar su pase a la fase final del Mundial. Los aficionados ingleses rezan ahora para que 60 años de sufrimiento lleguen por fin a su fin.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). Conoce las ciudades y los estadios que ya albergan o albergarán los partidos:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver)48 821
 BMO Field (Toronto)44 315
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México)72 766
 Estadio Akron (Guadalajara)44 330
 Estadio BBVA (Monterrey)50 113
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta)67 382
 Estadio Gillette (Foxborough)63 815
 Estadio AT&T (Dallas)70 122
 Estadio NRG (Houston)68 311
 Estadio Arrowhead (Kansas City)67 513
 Estadio SoFi (Inglewood)69 650
 Estadio Hard Rock (Miami Gardens)64 091
 Estadio MetLife (East Rutherford)78 576
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827
 Estadio Levi's (Santa Clara)69 391
 Lumen Field (Seattle)65 123

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