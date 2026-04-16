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Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra 2026: fechas, calendario, precios y más

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Podrías estar en Norteamérica este verano para ver rugir a los Tres Leones.

Inglaterra tendrá uno de los mayores apoyos en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Aunque su último gran título data de 1966, sus recientes actuaciones en grandes escenarios confirman su lugar entre la élite europea y mundial. 

Llegó a semifinales en 2018 y a cuartos en 2022, así que 2026 podría ser su año. Podrías estar en Norteamérica para verlo en persona. 

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguirlas y cuánto cuestan.

Entradaspara la Copa del Mundo de Inglaterra 2026.Comprar entradas

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países de forma conjunta.

Estas son las ciudades anfitrionas:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuál es el calendario de partidos de Inglaterra en la fase de grupos del Mundial de 2026?

Fecha (hora de inicio, ET)PartidoSedeEntradas
17 de junio (16:00, hora del Este)Inglaterra vs. CroaciaEstadio AT&T, ArlingtonEntradas
23 de junio (16:00, hora del Este)Inglaterra vs. GhanaEstadio Gillette, FoxboroughEntradas
27 de junio (17:00, hora del Este)Panamá vs. InglaterraEstadio MetLife, East RutherfordEntradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Inglaterra 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su nivel más bajo.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

Compra tus entradaspara la Copa del Mundo de Inglaterra 2026.

Entradas para la Copa del Mundo de Inglaterra 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Inglaterra en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.
  • Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

EscenarioRango de precios de las entradas
Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)60–620 $
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $
Octavos de final105 $ - 750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1775 $
Semifinales 420 $ - 3 295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de Inglaterra en el Mundial de 2026?

Tras unos resultados discretos en la fase inicial de clasificación, con victorias por 1-0 y 2-0 ante Andorra, Inglaterra ha ganado confianza bajo la dirección de Thomas Tuchel.

Terminó primero con ocho victorias, 22 goles a favor y ninguno en contra, y se convirtió en el primer equipo europeo en clasificar. Los aficionados ya esperan con ilusión su debut.

¿Cómo conseguir entradas con servicios VIP para los partidos de Inglaterra en el Mundial 2026?

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad que incluyen entradas premium, comida y bebida, y otros beneficios, disponibles en los tres países anfitriones. 

Los paquetes disponibles son:

Partido único

  • Fase de grupos: un partido de una selección distinta al país anfitrión (excepto CAN, MEX y USA).
  • Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido
  • Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.
  • Desde 1.400 USD por persona

Serie de sedes

  • Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.
  • Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.
  • Válido para todos los días de partido y fases.
  • Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.
  • Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

  • Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.
  • Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.
  • Válido para todos los días y sedes.
  • «Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).
  • Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA
  • Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que albergarán los partidos:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Boston) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG, Houston 68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Los Ángeles) 69 650 
 Estadio Hard Rock, Miami 64 091 
 Estadio MetLife, Nueva York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65 827 
 Estadio Levi's, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123