Inglaterra sigue sin ganar un gran torneo desde 1966, pero sus recientes actuaciones confirman su nivel de élite.
Primeros de grupo tras vencer a Croacia y Panamá y empatar con Ghana, eliminaron a la República Democrática del Congo en dieciseisavos y a la anfitriona México en el Azteca.
El sábado 11 de julio se medirá a Noruega, de Erling Haaland, en Miami.
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Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026
|Fecha
|Partido (hora local de inicio)
|Sede
|Resultado final / Entradas
|Miércoles 17 de junio
|Inglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)
|Estadio AT&T, Dallas
|Inglaterra ganó 4-2
|Martes 23 de junio
|Inglaterra vs. Ghana (16:00 ET)
|Estadio Gillette, Foxborough
|0-0
|Sábado 27 de junio
|Panamá vs. Inglaterra (17:00 ET)
|Estadio MetLife, East Rutherford
|Inglaterra ganó 2-0
|Miércoles 1 de julio
|Inglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este)
|Estadio Mercedes-Benz, Atlanta
|Inglaterra ganó 2-1
|Domingo 5 de julio
|México vs. Inglaterra (18:00 h, hora central)
|Estadio Azteca, Ciudad de México
|Inglaterra ganó 3-2
|Sábado 10 de julio
|Noruega vs. Inglaterra (17:00, hora del Este)
|Hard Rock Stadium, Miami Gardens
Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra 2026
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La ventade últimahora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Si prefieres, puedes acudir a mercados secundarios como StubHub, pero revisa siempre sus términos y condiciones antes de comprar.
Entradas para el Mundial de Inglaterra 2026: ¿cuánto cuestan?
La FIFA aplica precios variables.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
|Fechas
|Fase / Categoría
|Rango de precios oficial
|Rango estimado en el mercado secundario
|9–11 de julio
|Cuartos de final
|450–1 775 $
|850–5.500 $ (2.348 $)
|14–15 de julio
|Semifinales
|930–3.295 $
|1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
|18 de julio
|Partido por el tercer puesto
|250 $ – 800 $
|500–3.500 $ (1.480 $)
|19 de julio
|Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
|1.490 $ – 7.875
|5.900–38.000 $+ (15.240 $)
El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026
Al terminar primera del Grupo L, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.
Tras su épica victoria en octavos contra México en el Azteca, Inglaterra viaja a Miami para los cuartos ante Noruega. No se ven desde un amistoso en Wembley en 2014, que Inglaterra ganó 1-0 con gol de penalti de Wayne Rooney.
De ganar, se medirá en semifinales con Argentina o Suiza y en la final con Francia o España.
|Fecha (hora local de inicio)
|Ronda
|Sede
|Posible emparejamiento
|Entradas
|11 de julio (17:00 h, hora del Este)
|Cuartos de final
|Hard Rock Stadium (Miami Gardens)
|Inglaterra vs. Noruega
|15 de julio (15:00 h, hora del Este)
|Semifinales
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|Partido 102: Por confirmar vs. Argentina o Suiza
|19 de julio (15:00 h, hora del Este)
|Final
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|Partido 104: Por confirmar vs. Francia o España
Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación
Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro con Lionel Messi. Harry Kane (6 goles) y Jude Bellingham (4) también aspiran al título.
|Jugador (Selección)
|Goles
|Próximo partido – Entradas
|Kylian Mbappé (Francia)
|8
|vs. España – Entradas
|Lionel Messi (Argentina)
|8
|vs. Suiza – Entradas
|Erling Haaland (Noruega)
|7
|contra Inglaterra - Entradas
|Harry Kane (Inglaterra)
|6
|contra Noruega - Entradas
|Ousmane Dembélé (Francia)
|5
|contra España - Entradas
|Vinícius Júnior (Brasil)
|4
|Eliminado
|Jude Bellingham (Inglaterra)
|4
|vs. Noruega – Entradas
|Julián Quiñones (México)
|4
|Eliminado
|Ismaïla Sarr (Senegal)
|4
|Eliminado
|Mikel Oyarzabal (España)
|4
|vs Francia - Entradas
Qué esperar de Inglaterra en el Mundial 2026
Pese a un inicio irregular en la fase de clasificación, con triunfos ajustados ante Andorra, Inglaterra ha ganado confianza bajo la dirección de Thomas Tuchel.
Terminó primera de su grupo con ocho victorias en ocho partidos, marcó 22 goles y no encajó ninguno, y se convirtió en la primera selección europea en sellar su pase a la fase final del Mundial. Los aficionados ingleses rezan ahora para que 60 años de sufrimiento lleguen por fin a su fin.
¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?
En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). Conócelas junto a sus estadios:
|País
|Estadio (ciudad)
|Aforo
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48 821
|BMO Field (Toronto)
|44 315
|México
|Estadio Azteca (Ciudad de México)
|72 766
|Estadio Akron (Guadalajara)
|44 330
|Estadio BBVA (Monterrey)
|50 113
|Estados Unidos
|Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67 382
|Estadio Gillette (Foxborough)
|63 815
|Estadio AT&T (Dallas)
|70 122
|Estadio NRG (Houston)
|68 311
|Estadio Arrowhead (Kansas City)
|67 513
|Estadio SoFi (Inglewood)
|69 650
|Estadio Hard Rock (Miami Gardens)
|64 091
|Estadio MetLife (East Rutherford)
|78 576
|Lincoln Financial Field (Filadelfia)
|65 827
|Estadio Levi's (Santa Clara)
|69 391
|Lumen Field (Seattle)
|65 123