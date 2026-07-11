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Harry Kane England 2025Getty
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Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra 2026: cuartos de final vs. Noruega, fase eliminatoria, Bota de Oro y más

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Inglaterra
H. Kane
J. Bellingham

Podrías estar en Norteamérica para ver rugir a los Tres Leones en el Mundial

Inglaterra sigue sin ganar un gran torneo desde 1966, pero sus recientes actuaciones confirman su nivel de élite.

Primeros de grupo tras vencer a Croacia y Panamá y empatar con Ghana, eliminaron a la República Democrática del Congo en dieciseisavos y a la anfitriona México en el Azteca.

El sábado 11 de julio se medirá a Noruega, de Erling Haaland, en Miami.
GOAL te ofrece la última información sobre entradas para el Mundial 2026, cómo conseguirlas y su precio.

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Resultados y próximos partidos de Inglaterra en el Mundial 2026

FechaPartido (hora local de inicio)SedeResultado final / Entradas
Miércoles 17 de junioInglaterra vs. Croacia (15:00 h CDT)Estadio AT&T, DallasInglaterra ganó 4-2
Martes 23 de junioInglaterra vs. Ghana (16:00 ET)Estadio Gillette, Foxborough0-0
Sábado 27 de junioPanamá vs. Inglaterra (17:00 ET)Estadio MetLife, East RutherfordInglaterra ganó 2-0
Miércoles 1 de julioInglaterra vs. República Democrática del Congo (12:00, hora del Este)Estadio Mercedes-Benz, AtlantaInglaterra ganó 2-1
Domingo 5 de julioMéxico vs. Inglaterra (18:00 h, hora central)Estadio Azteca, Ciudad de MéxicoInglaterra ganó 3-2
Sábado 10 de julioNoruega vs. Inglaterra (17:00, hora del Este)Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Inglaterra 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade últimahora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Si prefieres, puedes acudir a mercados secundarios como StubHub, pero revisa siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

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Entradas para el Mundial de Inglaterra 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

FechasFase / CategoríaRango de precios oficialRango estimado en el mercado secundario
9–11 de julioCuartos de final450–1 775 $850–5.500 $ (2.348 $)
14–15 de julioSemifinales930–3.295 $1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julioPartido por el tercer puesto250 $ – 800 $500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julioFinal de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Inglaterra hacia la final del Mundial 2026

Al terminar primera del Grupo L, estos son sus posibles partidos hasta la final del 19 de julio.

Tras su épica victoria en octavos contra México en el Azteca, Inglaterra viaja a Miami para los cuartos ante Noruega. No se ven desde un amistoso en Wembley en 2014, que Inglaterra ganó 1-0 con gol de penalti de Wayne Rooney.

De ganar, se medirá en semifinales con Argentina o Suiza y en la final con Francia o España.

Fecha (hora local de inicio)RondaSedePosible emparejamientoEntradas
11 de julio (17:00 h, hora del Este)Cuartos de finalHard Rock Stadium (Miami Gardens)Inglaterra vs. Noruega

Entradas

15 de julio (15:00 h, hora del Este)SemifinalesEstadio Mercedes-Benz (Atlanta)Partido 102: Por confirmar vs. Argentina o Suiza

Entradas

19 de julio (15:00 h, hora del Este)FinalEstadio MetLife (East Rutherford)Partido 104: Por confirmar vs. Francia o España

Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras anotar su octavo gol en el partido de cuartos entre Francia y Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro con Lionel Messi. Harry Kane (6 goles) y Jude Bellingham (4) también aspiran al título.

Jugador (Selección)GolesPróximo partido – Entradas
Kylian Mbappé (Francia)8vs. España – Entradas
Lionel Messi (Argentina)8vs. Suiza – Entradas
Erling Haaland (Noruega)7contra Inglaterra - Entradas
Harry Kane (Inglaterra)6contra Noruega - Entradas
Ousmane Dembélé (Francia)5contra España - Entradas
Vinícius Júnior (Brasil)4Eliminado
Jude Bellingham (Inglaterra)4vs. Noruega – Entradas
Julián Quiñones (México)4Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminado
Mikel Oyarzabal (España)4vs Francia - Entradas

Qué esperar de Inglaterra en el Mundial 2026

Pese a un inicio irregular en la fase de clasificación, con triunfos ajustados ante Andorra, Inglaterra ha ganado confianza bajo la dirección de Thomas Tuchel.

Terminó primera de su grupo con ocho victorias en ocho partidos, marcó 22 goles y no encajó ninguno, y se convirtió en la primera selección europea en sellar su pase a la fase final del Mundial. Los aficionados ingleses rezan ahora para que 60 años de sufrimiento lleguen por fin a su fin.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). Conócelas junto a sus estadios:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver)48 821
 BMO Field (Toronto)44 315
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México)72 766
 Estadio Akron (Guadalajara)44 330
 Estadio BBVA (Monterrey)50 113
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta)67 382
 Estadio Gillette (Foxborough)63 815
 Estadio AT&T (Dallas)70 122
 Estadio NRG (Houston)68 311
 Estadio Arrowhead (Kansas City)67 513
 Estadio SoFi (Inglewood)69 650
 Estadio Hard Rock (Miami Gardens)64 091
 Estadio MetLife (East Rutherford)78 576
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827
 Estadio Levi's (Santa Clara)69 391
 Lumen Field (Seattle)65 123

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