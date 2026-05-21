Cómo comprar entradas para el Mundial de Haití 2026: fechas, calendario, precios y más

Haití debutará en la fase de grupos el 13 dejunio contra Escocia en el Gillette Stadium de Foxborough.

Tras 52 años desde su debut mundialista, los caribeños regresan al gran escenario.

Aunque jugó la eliminatoria en estadios neutrales, el equipo mostró gran camaradería y busca mantenerla en la Copa.

GOAL te mantendrá al tanto de la venta de entradas para el Mundial 2026, cómo conseguirlas y su precio.

Calendario de Haití en el Mundial 2026

El sueño se hizo realidad y los aficionados esperan ansiosos ver a sus estrellas. Estos son los partidos del Grupo C:

Fecha Calendario Lugar Entradas Sábado 13 de junio Haití vs. Escocia Estadio Gillette, Foxborough Entradas Viernes 19 de junio Brasil vs. Haití Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas Miércoles 24 de junio Marruecos vs. Haití Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Haití?

Ya terminaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios). Por la alta demanda, quedan muy pocas entradas de las fases iniciales.

A continuación se muestra el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub . Son útil para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Haití?

La FIFA ha fijado precios variables para el torneo de 2026: desde 60 $ para la fase de grupos (según categoría de aficionado) hasta 6730 $ para la final.

A continuación se muestran los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400 - 800 1.000 - 4.210 Categoría 3 100 $ - 200 $ 200 $ - 500 $ 600 $ - 2.790 $ Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2030 $

Qué esperar de Haití en el Mundial 2026

Pese a las goleadas sufridas ante Curazao (5-1) y Honduras (3-0) en la eliminatoria, Haití se repuso a tiempo y selló su pase con dos triunfos seguidos sobre Costa Rica y Nicaragua.

Duckens Nazon, de 32 años y con experiencia en varios clubes, anotó seis goles en la eliminatoria y ya acumula 44 tantos en 80 partidos.

Probablemente lo acompañen Jean-Ricner Bellegarde, del Wolverhampton Wanderers, y Wilson Isidor, del Sunderland.

Como en su debut de 1974, volverán a cruzarse con un gigante sudamericano en la fase de grupos: entonces fue Argentina, ahora será Brasil.

Tras regresar a casa sin sumar ningún punto en su aventura alemana de aquel entonces, tras caer por 3-1 ante Italia, por 7-0 ante Polonia y por 4-1 ante Argentina, Haití espera dar una mejor imagen este verano en Norteamérica.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios:

País Estadio (ciudad) Capacidad Canadá BC Place (Vancouver) 54 000

BMO Field (Toronto) 45 000 México Estadio Banorte (Ciudad de México) 83 000

Estadio Akron (Guadalajara) 48 000

Estadio BBVA (Monterrey) 53 500 Estados Unidos Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 75 000

Estadio Gillette (Foxborough) 65 000

Estadio AT&T (Dallas) 94 000

Estadio NRG (Houston) 72 000

Estadio Arrowhead (Kansas City) 73 000

Estadio SoFi (Inglewood) 70 000

Estadio Hard Rock (Miami) 65 000

Estadio MetLife (East Rutherford) 82 500

Lincoln Financial Field (Filadelfia) 69 000

Levi's Stadium (San Francisco) 71 000

Lumen Field (Seattle) 69 000







