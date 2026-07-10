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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
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Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026: semifinal contra España, partidos eliminatorios, la carrera por la Bota de Oro y más

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Francia
K. Mbappe
O. Dembele

No te pierdas a la extravagante selección francesa en el Mundial.

Por segunda Copa del Mundo consecutiva, Francia venció a Marruecos en la fase eliminatoria. Esta vez el marcador fue 2-0, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en los cuartos de final disputados en Boston.

Bicampeona del mundo, Francia es una de las seis naciones que han sido reinas del fútbol más de una vez, y su actuación en el Mundial 2026 la afianza como favorita.

En semifinales se medirá a España el martes 14 de julio en Dallas.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para los próximos partidos de eliminatorias de Francia y cuánto costarán.

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Resultados y próximos partidos de Francia en el Mundial 2026

FechaPartido (hora local de inicio) SedeResultado final / Entradas
Martes 16 de junioFrancia vs. Senegal (15:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Francia ganó 3-1
Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00 ET) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Francia ganó 3-1
Viernes 26 de junio Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este) Gillette Stadium (Foxborough) Francia ganó 4-1
Martes 30 de junioFrancia vs. Suecia (17:00, hora del Este)Estadio MetLife, East RutherfordFrancia ganó 3-0
Sábado 4 de julioFrancia vs. Paraguay (17:00, hora del Este)Lincoln Financial Field, FiladelfiaFrancia ganó 1-0
Jueves 9 de julioFrancia contra Marruecos (16:00 h, hora del Este)Estadio Gillette, FoxboroughFrancia ganó 2-0
Martes 14 de julioFrancia vs. España (14:00 h, hora central de EE. UU.)Estadio AT&T, ArlingtonEntradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La fase de venta de última hora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Francia 2026?

La FIFA aplica precios variables.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa, las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

FechasFase / CategoríaRango de precios oficialRango estimado en reventa
14–15 de julioSemifinales930–3295 $1.500–9.500 $ (3.721 $)
18 de julioPartido por el tercer puesto250 $ – 800 $500–3.500 $ (1.480 $)
19 de julioFinal de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.8755.900–38.000 $+ (15.240 $)

El camino de Francia hacia la final del Mundial 2026

Al quedar primera del Grupo I, estos son sus partidos previos a la final del 19 de julio, siempre que se clasifique.

Tras vencer a Marruecos en cuartos, Francia jugará contra España en semifinales y, de ganar, enfrentará a Argentina, Inglaterra, Noruega o Suiza en la final.

Fecha (hora local)RondaSedePosible emparejamientoEntradas
14 de julio (14:00 h CDT)SemifinalesEstadio AT&T (Arlington)Francia vs. EspañaEntradas
19 de julio (15:00 h, hora del Este)FinalEstadio MetLife (East Rutherford)Partido 104: Por confirmar vs. Noruega/Inglaterra/Argentina/Suiza

Entradas

Bota de Oro del Mundial 2026: última clasificación

Tras marcar su octavo gol en el partido de cuartos de Francia contra Marruecos, Kylian Mbappé comparte el liderato de la Bota de Oro 2026 con Lionel Messi. Ousmane Dembélé, autor de un hat-trick en la primera parte contra Noruega en la fase de grupos, subió a la clasificación tras anotar su quinto gol contra los Leones del Atlas.

Jugador (Selección)GolesPróximo partido – Entradas
Kylian Mbappé (Francia)8vs. España — Entradas
Lionel Messi (Argentina)8vs. Suiza – Entradas
Erling Haaland (Noruega)7contra Inglaterra - Entradas
Harry Kane (Inglaterra)6contra Noruega - Entradas
Ousmane Dembélé (Francia)5contra España - Entradas
Vinicius Junior (Brasil)4Eliminado
Jude Bellingham (Inglaterra)4vs. Noruega – Entradas
Julián Quiñones (México)4Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminado
Mikel Oyarzabal (España)4vs Francia - Entradas

Qué esperar de Francia en el Mundial 2026

El núcleo del PSG —con una imparable línea de ataque formada por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué— ya está dando una lección de fútbol en el Mundial de la FIFA de 2026.

A su lado brillan otras estrellas: el capitán Kylian Mbappé (Real Madrid), que con 63 goles superó a Olivier Giroud como máximo goleador de la selección, y Michael Olise (Bayern de Múnich), director de orquesta.

Tras rozar el título en 2006 y 2022, ahora se juega mucho. Deschamps ha anunciado que será su último torneo, y esta generación dorada tiene la oportunidad de despedirlo con un nuevo título.

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