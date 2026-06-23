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France's goalkeeper Hugo Lloris holds the trophy as he celebrates with teammates during the trophy ceremony at the end of the Russia 2018 World CupGetty Images
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Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026: fechas de las eliminatorias, próximos partidos, precios medios y más

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K. Mbappe

No te pierdas a la extravagante selección francesa en el Mundial.

Tras vencer 3-1 a Senegal e Irak 3-0, Francia ya está en dieciseisavos del Mundial 2026, aún con un partido por jugar. 

Los Bleus, bicampeones del mundo, son una de las seis selecciones que han ganado más de un título y su sólido arranque en el Grupo I los confirma como favoritos para llegar lejos en Norteamérica este verano.

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Calendario de Francia en el Mundial 2026

Fecha y hora de inicioPartido EstadioResultado final / Entradas
Martes, 16 de junio Francia vs. SenegalEstadio MetLife, East Rutherford3-1
Domingo 22 de junio (17:00, hora del Este)Francia vs. Irak Lincoln Financial Field, Filadelfia3-0
Jueves 26 de junio (15:00, hora del Este)Noruega vs. Francia Estadio Gillette, FoxboroughEntradas
Por confirmarOctavos de final: Francia vs. por confirmarPor confirmarEntradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026

Todo lo que necesitas saber:

  • La ventade últimahora comenzó el 1 de abril y no es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar o vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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Entradas para el Mundial de Francia 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplicará precios variables para el torneo de 2026. En la fase de grupos, las entradas costarán desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que en la final podrán llegar a 6.730 dólares.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las distintas fases del torneo:

CategoríaFase de gruposOctavos de final - Cuartos de finalSemifinales y final
Categoría 1250 $ - 400 $600–1 200 $1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2150–280 $400–800 $1.000 - 4.210
Categoría 3100–200 $200 $ - 500 $600 - 2.790
Categoría 460–120 $150–350 $400 - 2.030

¿Qué se puede esperar de Francia en el Mundial de 2026?

El núcleo del PSG —con una imparable línea de ataque formada por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué— ya está dando una lección de fútbol en Norteamérica. 

A su lado brilla una pléyade de estrellas que dominan las principales ligas europeas, lideradas por el carismático capitán Kylian Mbappé (Real Madrid), quien con 58 goles superó a Olivier Giroud como máximo goleador histórico de la selección.

Tras vencer 3-1 a Senegal e Irak, ya están en dieciseisavos con una jornada por jugar. 

Su último encuentro del Grupo I, en Boston frente a una Noruega en alza, se ha convertido en un duelo que definirá el primer puesto.  

Tras rozar el título en 2006 y 2022, la historia les debe una. Deschamps se despedirá tras el torneo, y la generación dorada aspira a darle un tercer Mundial.  

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver)48 821
 BMO Field (Toronto)44 315
MéxicoEstadio Azteca (Ciudad de México)72 766
 Estadio Akron (Guadalajara)44 330
 Estadio BBVA (Monterrey)50 113
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta)67 382
 Estadio Gillette (Foxborough)63 815
 Estadio AT&T (Dallas)70 122
 Estadio NRG (Houston)68 311
 Estadio Arrowhead (Kansas City)67 513
 Estadio SoFi (Inglewood)69 650
 Estadio Hard Rock (Miami Gardens)64 091
 Estadio MetLife (East Rutherford)78 576
 Lincoln Financial Field (Filadelfia)65 827
 Estadio Levi's (Santa Clara)69 391
 Lumen Field (Seattle)65 123

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