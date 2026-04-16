Cómo comprar entradas para el Mundial de Francia 2026: fechas, calendario, precios y más

En los últimos tiempos ha crecido el deseo de viajar y ver a Francia en acción, y muchos aficionados al fútbol estarán deseando ver cómo se desenvuelven en Norteamérica este verano.

Bicampeones del mundo, son uno de los seis equipos que han ganado más de una vez.

¿Darán espectáculo sus estrellas en Norteamérica? Podrías estar allí para descubrirlo. Deja que GOAL te guíe a través de la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, cómo conseguirlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

¿Cuál es el calendario de Francia en la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026?

Fecha (hora de inicio, hora del Este) Partido Lugar Entradas 16 de junio (15:00, hora del Este) Francia vs. Senegal MetLife Stadium, East Rutherford Entradas 22 de junio (17:00, hora del Este) Francia vs. Irak Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 26 de junio (15:00, hora del Este) Noruega vs. Francia Gillette Stadium, Foxborough Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Francia 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de Francia 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Grada superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Grada superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de Francia en el Mundial de 2026?

El triunfo del París Saint-Germain en la Liga de Campeones de la UEFA la temporada pasada incrementó el interés por el fútbol francés y sus jugadores internacionales.

Los que militan en el propio PSG, como Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Lucas Hernández y Désiré Doué, y otros que brillan en diversas ligas de élite: Kylian Mbappé (Real Madrid), Marcus Thuram (Inter de Milán), Adrien Rabiot (AC Milan), Michael Olise (Bayern de Múnich), Rayan Cherki (Manchester City) y William Saliba (Arsenal). Todas estas estrellas buscarán la gloria en el Mundial 2026, y tú podrías estar allí para verlo.

Francia ha contado con gran talento a lo largo de los años. En sus dos triunfos mundialistas, en 1998 y 2018, jugadores como Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N'Golo Kanté, Paul Pogba y Antoine Griezmann guiaron al equipo hacia el éxito.

Además de sus dos títulos, quedaron subcampeones en 2006 y 2022.

¿Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo de Francia 2026?

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Francia que incluyen entradas premium, comida y bebida, y más, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son:

Partido único

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay palcos privados y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP que busquen las opciones más exclusivas.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que las albergarán: