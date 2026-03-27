Cómo comprar entradas para el Mundial de Costa de Marfil 2026: fechas, precios de las entradas y más

La demanda de entradas para Costa de Marfil se está disparando, ya que los aficionados, desde Abiyán hasta Nueva York, se apresuran a presenciar en directo a esta generación de oro.

Tras su histórico éxito en la Copa Africana de Naciones, el impulso de esta selección está en su punto álgido. Se espera que Les Éléphants sean uno de los equipos a seguir en el torneo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

GOAL ha recopilado toda la información esencial sobre los precios de las entradas para el Mundial de 2026, las fases de venta y las formas más fiables de asegurarte tu asiento ahora mismo.

¿Cuándo es la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

Esta edición histórica abarcará 16 ciudades anfitrionas repartidas por Canadá, México y Estados Unidos, lo que supone la primera vez que el torneo es organizado por tres países simultáneamente.

Con la ampliación a 48 equipos, el torneo contará con un récord de 104 partidos disputados a lo largo de 34 días. La magnitud del evento no tiene precedentes y ofrece más oportunidades que nunca para que los aficionados disfruten de la acción en directo por toda Norteamérica.

¿Cuáles son las ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle

¿Cuál es el calendario de partidos de Costa de Marfil en la Copa del Mundo de 2026? Fecha Partido Lugar Entradas 15 de junio de 2026 Costa de Marfil contra el rival del grupo A Hard Rock Stadium (Miami) Entradas 21 de junio de 2026 Costa de Marfil contra el rival del grupo B Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) Entradas 26 de junio de 2026 Costa de Marfil contra el rival del grupo C Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas ¿Qué se puede esperar de Costa de Marfil en el Mundial de 2026?

Con estrellas como Franck Kessié controlando el centro del campo y la velocidad de Simon Adingra por las bandas, son una pesadilla para cualquier defensa. Durante la fase de clasificación, el equipo demostró una resistencia increíble. Aparte de su destreza técnica, la fortaleza mental adquirida al ganar la Copa Africana de Naciones en casa ha transformado a esta selección. Las expectativas son más altas que nunca. Muchos expertos creen que esta es la nación africana con más posibilidades de igualar, o incluso superar, la histórica trayectoria de Marruecos hasta las semifinales en 2022. Con una enorme diáspora marfileña en Estados Unidos, cada partido se vivirá como un partido en casa para los héroes vestidos de naranja.

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Costa de Marfil 2026? Para conseguir entradas para Costa de Marfil hay que seguir varias fases de venta oficiales de la FIFA. Debido a la oferta limitada y al enorme interés mundial, es fundamental conocer el calendario. Sorteo aleatorio Tras la finalización del sorteo final del torneo, la FIFA abre un sorteo aleatorio. Desde diciembre de 2025 hasta enero de 2026, los aficionados podrán solicitar entradas para partidos específicos de Costa de Marfil. En esta fase, no importa cuándo se presente la solicitud: todas las solicitudes se agrupan y los ganadores se seleccionan al azar. Fase de venta de última hora A partir de la primavera de 2026, las entradas restantes se venderán por orden de llegada. Esta es una fase de gran presión en la que las entradas pueden agotarse en cuestión de segundos. Si buscas las entradas más baratas, normalmente de la Categoría 4, este es el momento de estar pegado a la pantalla. Mercados secundarios Si te quedas sin entradas en los sorteos oficiales de la FIFA, no pierdas la esperanza. Los mercados secundarios como StubHub son el destino ideal para los aficionados que buscan asegurarse un asiento una vez cerradas las ventanas principales. Estas plataformas ofrecen un entorno de reventa entre aficionados. Aunque los precios pueden fluctuar en función de la importancia del partido, sigue siendo una de las formas más fiables de encontrar entradas para partidos muy demandados, como el debut de Costa de Marfil o un partido crucial de la fase de grupos.

Entradas para el Mundial de Costa de Marfil Reservar entradas ¿Dónde comprar entradas para el Mundial de Costa de Marfil 2026? La principal fuente para todas las entradas es el portal oficial de venta de entradas de la FIFA. Debes registrarte para obtener un ID de la FIFA para participar en cualquier sorteo oficial. Este portal es la única forma de conseguir entradas a su precio nominal. Para aquellos que quieran garantizar su entrada sin esperar a un sorteo, sitios secundarios como StubHub ofrecen una plataforma para buscar asientos disponibles en todos los estadios. Al utilizar los mercados secundarios, asegúrate de que se trata de un sitio de confianza que ofrezca protección al comprador para garantizar que tus entradas sean auténticas y se entreguen a tiempo para el partido.

Entradas para el Mundial de Costa de Marfil 2026: ¿cuánto cuestan? La FIFA clasifica las localidades en cuatro categorías de precios para garantizar la accesibilidad a diferentes presupuestos. La categoría 4 está reservada exclusivamente a los residentes de los países anfitriones, mientras que las categorías 1, 2 y 3 están disponibles para los aficionados internacionales. Para los partidos de Costa de Marfil, puedes esperar los siguientes rangos de precios estimados: Fase del torneo Rango de precios estimado (USD) Fase de grupos (general) 60 - 620 Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 Las entradas másbaratas para la fase de grupos suelen partir de unos 60 $ USD para las localidades de categoría 3. Los precios en mercados secundarios como StubHub variarán en función de la demanda y del rival al que se enfrente Costa de Marfil.

Cómo conseguir entradas VIP para el Mundial de Costa de Marfil 2026 Para los aficionados que buscan una experiencia de lujo, los paquetes VIP ofrecen asientos de primera categoría, comida gourmet y acceso exclusivo a las salas VIP. Son perfectos para grupos corporativos o aficionados que quieran ver el partido con total comodidad. Partido individual: Los precios comienzan en 1.400 USD . Esto incluye una entrada para un partido de Costa de Marfil con acceso al Pabellón de la FIFA o a los salones del Club.

Los precios comienzan en . Esto incluye una entrada para un partido de Costa de Marfil con acceso al Pabellón de la FIFA o a los salones del Club. Sigue a mi equipo: este paquete te permite seguir a Costa de Marfil en sus tres partidos de la fase de grupos. A partir de 6.750 $ USD , te garantiza una plaza independientemente de la ciudad en la que juegue el equipo.

este paquete te permite seguir a Costa de Marfil en sus tres partidos de la fase de grupos. A partir de , te garantiza una plaza independientemente de la ciudad en la que juegue el equipo. Palcos privados: Para una experiencia definitiva, hay disponibles palcos privados en recintos como el MetLife Stadium y el SoFi Stadium, que ofrecen el máximo nivel de privacidad y servicio.