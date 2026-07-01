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Cape Verde World Cup 2026 tickets

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Cómo comprar entradas para el Mundial de Cabo Verde 2026: fechas, calendario, precios y más

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D. Rocha Livramento

A continuación, te explicamos cómo ver este verano a los debutantes del Mundial.

Cabo Verde ya hizo historia al clasificarse para su primer Mundial, que se disputará este verano. Debutará el 15 dejunio ante España en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Esta pequeña nación africana del Atlántico, con apenas medio millón de habitantes, llenará de color y pasión los partidos de la fase de grupos en Atlanta, Miami y Houston.

Partidos de Cabo Verde en el Mundial 2026

Fecha

Partido

Lugar

Entradas

Lunes 15 de junio   

España vs. Cabo Verde

Estadio Mercedes-Benz, Atlanta

0-0

Domingo 21 de junio   

Uruguay vs. Cabo Verde

Estadio Hard Rock, Miami Gardens

2-2

Viernes 26 de junio    

Cabo Verde vs. Arabia Saudí

Estadio NRG, Houston

0-0

Viernes 3 de julio

Argentina vs. Cabo Verde (18:00)

Estadio Hard Rock (Estadio de Miami) — Miami, Florida

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Cabo Verde?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios), por lo que la disponibilidad es muy limitada.

A continuación, el estado de la venta de entradas:

  • Fase de venta de última hora: abierta, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.
  • Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

El camino de Cabo Verde hacia la final del Mundial de la FIFA 2026

1. Octavos de final

Rival: Ganador del Grupo J (1J)

Fecha: 3 de julio de 2026

2. Octavos de final

Si ganan, jugarán el partido 95 el 7 de julio de 2026.

Rival: Ganador del partido 88 (2.º del Grupo D vs. 2.º del Grupo G).

3. Cuartos de final

Si superan los octavos, jugarán los cuartos el 12 de julio de 2026.

Rival: ganador del partido 96. En esta parte del cuadro están los equipos que superen los grupos B y K.

4. Semifinales

Se jugará el 15 de julio de 2026.

Rival: el ganador de la rama inferior derecha (partidos 91 y 92), con equipos de los grupos A, C, E o L.

5. La final del Mundial

Si el sueño llega hasta el final, Cabo Verde jugará en el MetLife Stadium el 19 de julio de 2026 por el título contra el ganador de la parte izquierda del cuadro.


¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial de Cabo Verde?

La FIFA aplica precios variables: desde 60 dólares en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría

Fase de grupos

Octavos - Cuartos

Semifinales y Final

Categoría 1

250 $ - 400 $

600–1 200 $

1.500–6.730 $

Categoría 2

150–280 $

400–800 $

1.000 - 4.210

Categoría 3

100–200 $

200 $ - 500 $

600 - 2.790

Categoría 4

60–120 $

150–350 $

400 - 2.030

Qué esperar de Cabo Verde en el Mundial 2026

Tras un inicio irregular en las eliminatorias, con una derrota 4-1 ante Camerún en Yaundé, Cabo Verde encadenó siete partidos sin perder y se clasificó por primera vez al Mundial.

Su éxito se apoyó en un rendimiento sólido como local: mantuvo su portería a cero en los cinco partidos disputados en el Estadio Nacional de Cabo Verde, en Praia, y la victoria 1-0 ante Camerún resultó decisiva.

Dailon Livramento, de 25 años y con experiencia en la Eerste Divisie, la Serie A y la Primeira Liga, marcó el gol decisivo ante Camerún y fue el máximo goleador de la selección en la fase de clasificación.

En ataque destacan el capitán Ryan Mendes, máximo goleador histórico, y la experiencia de Garry Rodrigues. En defensa, el pilar es Logan Costa, del Villarreal.

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se confirmaron las dieciséis sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos.

A continuación, las sedes:

País

Estadio (ciudad)

Aforo

Canadá

BC Place (Vancouver)

54 000


BMO Field (Toronto)

45 000

México

Estadio Banorte (Ciudad de México)

83 000


Estadio Akron (Guadalajara)

48 000


Estadio BBVA (Monterrey)

53 500

Estados Unidos

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta)

75 000


Estadio Gillette (Foxborough)

65 000


Estadio AT&T (Dallas)

94 000


Estadio NRG (Houston)

72 000


Estadio Arrowhead (Kansas City)

73 000


Estadio SoFi (Inglewood)

70 000


Estadio Hard Rock (Miami)

65 000


Estadio MetLife (East Rutherford)

82 500


Lincoln Financial Field (Filadelfia)

69 000


Levi's Stadium (San Francisco)

71 000


Lumen Field (Seattle)

69 000