Cómo comprar entradas para el Mundial de Bélgica 2026: fechas, calendario, precios y más

Bélgica se ha convertido en una potencia a tener en cuenta durante la última década, ya que ha alcanzado al menos los cuartos de final en cuatro grandes torneos de fútbol, incluyendo un tercer puesto en el Mundial de 2018.

Aunque Vincent Kompany, Eden Hazard y Dries Mertens ya se retiraron, la actual generación mantiene gran talento: Jeremy Doku, Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku lideran el grupo que buscará brillar en Norteamérica.

GOAL tiene toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tu asiento y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Bélgica en el Mundial de 2026?

Fecha Partido (hora local) Sede Entradas Lunes 15 de junio Bélgica vs. Egipto (12:00) Lumen Field (Seattle) Entradas Domingo 21 de junio Bélgica vs. Irán (12:00 h) SoFi Stadium (Inglewood) Entradas Viernes 26 de junio Bélgica vs Nueva Zelanda (20:00 h) BC Place (Vancouver) Entradas

Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Bélgica 2026

Los sorteos oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Tras procesar más de 500 millones de solicitudes, apenas quedan entradas directas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para la Copa del Mundo de Bélgica 2026?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Bélgica en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.

las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.

Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2. Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Consigue entradas con servicios VIP para la Copa del Mundo de Bélgica 2026.

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Bélgica que incluyen entradas premium, comida y bebida, y más, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion.

Desde 1.400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Disfruta de tu equipo en todos los partidos de las primeras fases, sin importar dónde se jueguen.

Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de dieciseisavos.

Todas las jornadas y sedes son válidas.

La función «Sigue a mi equipo» no está disponible para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.