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Cómo comprar entradas para el Mundial de Australia 2026: fechas, calendario, precios y más

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Los verdes y dorados vuelven al torneo más importante del planeta, ¡y tú puedes acompañarlos!

Aunque Australia deberá desplazarse hacia el sur durante la fase de grupos del Mundial, aspira a llegar lejos. Busca avanzar a octavos en dos Copas consecutivas por primera vez.

Tras arrancar en Vancouver, viajarán a Seattle y luego a San Francisco para cerrar la fase de grupos. Será una épica gira veraniega para los seguidores de los Socceroos, y tú puedes sumarte a este inolvidable road trip. 

¿Quieres estar allí cuando más importa? GOAL te guía para conseguir tus entradas para el Mundial 2026: fechas, precios y cómo comprarlas.

Entradaspara el Mundial de Australia.Reserva tus entradas.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Australia en el Mundial de 2026?

FechaPartido (hora de inicio local)LugarEntradas
Sábado 13 de junioAustralia vs. Turquía (21:00)BC Place (Vancouver)Entradas
Viernes 19 de junioEstados Unidos vs. Australia (12:00)Lumen Field (Seattle)Entradas
Jueves 25 de junioParaguay vs. Australia (19:00 h)Levi's Stadium (San Francisco)Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Australia 2026?

Los principales sorteos oficiales ya terminaron: preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su nivel más bajo.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La ventade última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas oficialmente en la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

Entradas parael Mundial de Australia

Entradas para la Copa del Mundo de Australia 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Australia se dividen en las siguientes categorías:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: Grada superior e inferior, fuera de la categoría 1.
  • Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

EscenarioRango de precios de las entradas
Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)60 $ - 620 $
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $
Octavos de final105 $ - 750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1775 $
Semifinales 420 $ - 3 295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de Australia en el Mundial de 2026?

Tras un arranque prometedor frente a Francia —con Craig Goodwin marcando a los nueve minutos—, Australia cayó 4-1 ante la futura subcampeona de Catar 2022. Sin embargo, los Socceroos se repusieron, mantuvieron su portería a cero y vencieron 1-0 a Túnez y Dinamarca, lo que les devolvió a las eliminatorias por primera vez desde 2006.

Por suerte para Australia, evitará a Francia en el debut por tercera Copa del Mundo consecutiva. Aun así, su rival saldrá de la repesca de la Ruta C de la UEFA, cuyo ganador se conocerá en marzo: Turquía, Rumanía, Eslovaquia o Kosovo. Las “verdes y doradas” buscan evitar su quinta derrota consecutiva en un debut mundialista.

En su segundo partido, ante el anfitrión Estados Unidos, viajarán al Lumen Field de Seattle. Las barras y estrellas han ganado los dos duelos más recientes, incluido un 2-1 en Denver en octubre, aunque todos fueron amistosos y Australia confía en elevar su nivel en un entorno competitivo.

Cerrando la fase de grupos, Australia se medirá a Paraguay en San Francisco. Los sudamericanos vencieron a Argentina y Brasil en la eliminatoria, por lo que Tony Popovic exige máxima atención.

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo de Australia 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad que incluyen entradas premium, comida y bebida, y otros beneficios, disponibles en las tres sedes. 

Los paquetes están disponibles de la siguiente manera:

Partido individual

  • Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)
  • Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido
  • Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

  • Disfruta de todos los partidos en el recinto que elijas.
  • Incluye entre 4 y 9 partidos, según el recinto.
  • Válido para todos los días de partido y fases.
  • Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.
  • Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

  • Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.
  • Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.
  • Válido para todos los días y sedes.
  • «Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).
  • Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA
  • Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuándo se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

  • Canadá: Toronto y Vancouver
  • México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Boston) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG, Houston 68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Los Ángeles) 69 650 
 Estadio Hard Rock, Miami 64 091 
 Estadio MetLife, Nueva York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65 827 
 Estadio Levi's, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123