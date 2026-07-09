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Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's TrophyGetty Images
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Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina 2026: fechas de los cuartos de final, calendario de la fase eliminatoria, precios medios y más

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Argentina
L. Messi

A continuación, te explicamos cómo ver en acción a los actuales campeones del Mundial.

No sorprende que, tras los anfitriones, Argentina encabece la demanda de entradas para el Mundial 2026. Ahora, tras avanzar a cuartos, es probable que se agoten en minutos.

Ningún campeón ha repetido desde Brasil en 1962. 

Sin embargo, Argentina, tres veces campeona, recordará su triunfo bajo el liderazgo de Diego Maradona en México ‘86, ahora que centra su atención en el Mundial.

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¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Argentina en el Mundial 2026?

Fecha Partido (hora local de inicio)SedeResultado final / Entradas
Martes 16 de junio Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT)Arrowhead Stadium, Kansas City, EE. UU.3-0
Lunes 22 de junio Argentina vs. Austria (12:00 h CDT)Estadio AT&T, Arlington, EE. UU.2-0
Sábado 27 de junio Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT)Estadio AT&T, Arlington, EE. UU.3-1
Viernes 3 de julioArgentina - Cabo Verde - Octavos de final (18:00 h EDT)Estadio Hard Rock, Florida, EE. UU.3-2
Martes 7 de julioArgentina vs. EgiptoEstadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, Georgia3-2
Domingo 12 de julioArgentina vs. SuizaEstadio Arrowhead, Kansas City, MisuriEntradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Argentina 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora: no es una lotería, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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El camino de Argentina hacia la final del Mundial de la FIFA 2026

1. Cuartos de final

Avanzando, Argentina llega a cuartos de final y se mide con Suiza.

Fecha: sábado 11 de julio de 2026

Lugar: Kansas City Stadium (Kansas City, Misuri)

2. Semifinales

A una victoria de revalidar el título, se medirá con el ganador de la parte baja derecha del cuadro.

Posible rival: Francia, Brasil o México (ganador del partido 99).

Fecha: miércoles 15 de julio de 2026

Sede: Estadio de Atlanta (Atlanta, Georgia)

3. Final del Mundial

The Economic Times

Si Argentina gana su semifinal, viajará a la costa este para disputar el máximo trofeo contra el último sobreviviente del lado opuesto del cuadro.

Fecha: domingo 19 de julio de 2026

Estadio MetLife (Nueva York/Nueva Jersey)

Entradas para el Mundial de Argentina 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos se dividen en:

  • Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1.
  • Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

EscenarioRango de precios
Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)60–620 dólares
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares
Octavos de final105–750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1 775 $
Semifinales 420 $ - 3 295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

Qué esperar de Argentina en el Mundial 2026

Multitudes acudieron a ver a Lionel Messi y compañía en la Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos. Más de 80 000 personas asistieron a la semifinal contra Canadá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y más de 65 000 vieron a la Albiceleste levantar el trofeo en el Hard Rock Stadium de Miami tras vencer 1-0 a Colombia en la final.

La presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el Inter de Miami de la MLS, sumada a los amistosos recientes en la región, ha ampliado la base de aficionados.

¿Quiénes integran la convocatoria de Argentina para el Mundial? La lista definitiva de 26 jugadores

Bajo la dirección de Lionel Scaloni, la Albiceleste confirmó su lista de 26 jugadores. Los campeones del mundo lideran el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, debutante en el torneo.

El plantel mantiene dos tercios del núcleo campeón y suma talento joven. La base se mantiene firme, con el portero Emiliano Martínez, ganador del Guante de Oro, y el defensa Cristian Romero. Lionel Messi lidera el ataque, acompañado por Lautaro Martínez (Inter de Milán), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y el joven Nico Paz (Como), que aporta frescura.

Tanto si planeas su camino en las eliminatorias como si buscas entradas en las sedes del Medio Oeste y el Sur, esta es la lista oficial de los 26 jugadores que representan a Argentina:

PosiciónJugadorClub actual
ArquerosEmiliano MartínezAston Villa
 Gerónimo RulliOlympique de Marsella
 Juan MussoAtlético de Madrid
DefensasCristian RomeroTottenham Hotspur
 Lisandro MartínezManchester United
 Nicolás OtamendiBenfica
 Marcos SenesiAFC Bournemouth
 Facundo MedinaRC Lens
 Nahuel MolinaAtlético de Madrid
 Gonzalo MontielRiver Plate
 Nicolás TagliaficoOlympique de Lyon
CentrocampistasRodrigo De PaulInter Miami CF
 Alexis Mac AllisterLiverpool FC
 Enzo FernándezChelsea FC
 Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
 Leandro ParedesBoca Juniors
 Giovani Lo CelsoReal Betis
 Nicolás GonzálezJuventus
 Valentín BarcoRC Estrasburgo
DelanterosLionel Messi (C)Inter Miami CF
 Julián ÁlvarezAtlético de Madrid
 Lautaro MartínezInter de Milán
 Thiago AlmadaAtlético de Madrid
 Nico PazComo 1907
 José Manuel LópezPalmeiras
 Giuliano SimeoneAtlético de Madrid

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y los estadios que las albergarán:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Boston) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG, Houston 68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Los Ángeles) 69 650 
 Estadio Hard Rock, Miami 64 091 
 Estadio MetLife, Nueva York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65 827 
 Estadio Levi's, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123

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