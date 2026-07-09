No sorprende que, tras los anfitriones, Argentina encabece la demanda de entradas para el Mundial 2026. Ahora, tras avanzar a cuartos, es probable que se agoten en minutos.

Ningún campeón ha repetido desde Brasil en 1962.

Sin embargo, Argentina, tres veces campeona, recordará su triunfo bajo el liderazgo de Diego Maradona en México ‘86, ahora que centra su atención en el Mundial.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Argentina en el Mundial 2026?

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Martes 16 de junio Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City, EE. UU. 3-0 Lunes 22 de junio Argentina vs. Austria (12:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington, EE. UU. 2-0 Sábado 27 de junio Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT) Estadio AT&T, Arlington, EE. UU. 3-1 Viernes 3 de julio Argentina - Cabo Verde - Octavos de final (18:00 h EDT) Estadio Hard Rock, Florida, EE. UU. 3-2 Martes 7 de julio Argentina vs. Egipto Estadio Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, Georgia 3-2 Domingo 12 de julio Argentina vs. Suiza Estadio Arrowhead, Kansas City, Misuri Entradas

¿Cómo comprar entradas para la Copa del Mundo de Argentina 2026?

Los principales sorteos oficiales —preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora : no es una lotería, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA.

: no es una lotería, se vende por orden de llegada con confirmación inmediata y es la última oportunidad de comprar a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

también está abierto, donde los aficionados pueden comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

El camino de Argentina hacia la final del Mundial de la FIFA 2026

1. Cuartos de final

Avanzando, Argentina llega a cuartos de final y se mide con Suiza.

Fecha: sábado 11 de julio de 2026

Lugar: Kansas City Stadium (Kansas City, Misuri)

2. Semifinales

A una victoria de revalidar el título, se medirá con el ganador de la parte baja derecha del cuadro.

Posible rival: Francia, Brasil o México (ganador del partido 99).

Fecha: miércoles 15 de julio de 2026

Sede: Estadio de Atlanta (Atlanta, Georgia)

3. Final del Mundial

The Economic Times

Si Argentina gana su semifinal, viajará a la costa este para disputar el máximo trofeo contra el último sobreviviente del lado opuesto del cuadro.

Fecha: domingo 19 de julio de 2026

Estadio MetLife (Nueva York/Nueva Jersey)

Entradas para el Mundial de Argentina 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos se dividen en:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1.

grada superior e inferior, fuera de la Categoría 1. Categoría 3: Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Mayormente en la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. A continuación se muestran las estimaciones:

Escenario Rango de precios Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60–620 dólares Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2.735 dólares Octavos de final 105–750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1 775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Qué esperar de Argentina en el Mundial 2026

Multitudes acudieron a ver a Lionel Messi y compañía en la Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos. Más de 80 000 personas asistieron a la semifinal contra Canadá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, y más de 65 000 vieron a la Albiceleste levantar el trofeo en el Hard Rock Stadium de Miami tras vencer 1-0 a Colombia en la final.

La presencia de Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el Inter de Miami de la MLS, sumada a los amistosos recientes en la región, ha ampliado la base de aficionados.

¿Quiénes integran la convocatoria de Argentina para el Mundial? La lista definitiva de 26 jugadores

Bajo la dirección de Lionel Scaloni, la Albiceleste confirmó su lista de 26 jugadores. Los campeones del mundo lideran el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, debutante en el torneo.

El plantel mantiene dos tercios del núcleo campeón y suma talento joven. La base se mantiene firme, con el portero Emiliano Martínez, ganador del Guante de Oro, y el defensa Cristian Romero. Lionel Messi lidera el ataque, acompañado por Lautaro Martínez (Inter de Milán), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y el joven Nico Paz (Como), que aporta frescura.

Tanto si planeas su camino en las eliminatorias como si buscas entradas en las sedes del Medio Oeste y el Sur, esta es la lista oficial de los 26 jugadores que representan a Argentina:

Posición Jugador Club actual Arqueros Emiliano Martínez Aston Villa Gerónimo Rulli Olympique de Marsella Juan Musso Atlético de Madrid Defensas Cristian Romero Tottenham Hotspur Lisandro Martínez Manchester United Nicolás Otamendi Benfica Marcos Senesi AFC Bournemouth Facundo Medina RC Lens Nahuel Molina Atlético de Madrid Gonzalo Montiel River Plate Nicolás Tagliafico Olympique de Lyon Centrocampistas Rodrigo De Paul Inter Miami CF Alexis Mac Allister Liverpool FC Enzo Fernández Chelsea FC Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Leandro Paredes Boca Juniors Giovani Lo Celso Real Betis Nicolás González Juventus Valentín Barco RC Estrasburgo Delanteros Lionel Messi (C) Inter Miami CF Julián Álvarez Atlético de Madrid Lautaro Martínez Inter de Milán Thiago Almada Atlético de Madrid Nico Paz Como 1907 José Manuel López Palmeiras Giuliano Simeone Atlético de Madrid

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes (2 en Canadá, 3 en México y 11 en Estados Unidos). A continuación, las ciudades y los estadios que las albergarán: