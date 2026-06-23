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Lionel Messi of Argentina lifts the FIFA World Cup Qatar 2022 Winner's TrophyGetty Images
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Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina 2026: fechas de la ronda de 32, calendario de la fase eliminatoria, precios medios y más

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L. Messi

A continuación, te explicamos cómo ver en acción a los actuales campeones del Mundial.

No sorprende que, tras los anfitriones, Argentina encabece la demanda de entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026. Ahora que el equipo está en dieciseisavos, es probable que los boletos se agoten en un instante.

Desde 1962, cuando Brasil lo consiguió, ningún campeón ha repetido título. 

Sin embargo, la tres veces campeona recordará su triunfo bajo Diego Maradona en México ‘86 mientras se enfoca en la próxima Copa.

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¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Argentina en el Mundial 2026?

Fecha Partido (hora local de inicio)SedeResultado final / Entradas
Martes 16 de junio Argentina vs. Argelia (20:00 h CDT)Arrowhead Stadium, Kansas City, EE. UU.3-0
Lunes 22 de junio Argentina vs. Austria (12:00 h CDT)Estadio AT&T, Arlington, EE. UU.2-0
Sábado 27 de junio Jordania vs. Argentina (21:00 h CDT)Estadio AT&T, Arlington, EE. UU.Entradas
Viernes 3 de julioArgentina vs. 2H - Octavos de final (18:00 h EDT)Estadio Hard Rock, Florida, EE. UU.Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Argentina 2026?

Los sorteos oficiales ya terminaron: preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril está activa la venta deúltima hora. No es un sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprar boletos oficiales directamente a la FIFA.
  • Además, el mercado oficial de reventa de la FIFA permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

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Entradas para el Mundial de Argentina 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para la fase de grupos de Argentina se dividen en:

  • Categoría 1: las más caras, en la grada inferior.
  • Categoría 2: gradas superior e inferior, fuera de la Categoría 1.
  • Categoría 3: Grada superior, fuera de las categorías 1 y 2.
  • Categoría 4: la más asequible, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios han variado según la fase de venta. A continuación, las estimaciones:

EscenarioRango de precios de las entradas
Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas)60–620 dólares
Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75 - 2.735 dólares
Octavos de final105 $ - 750 $
Octavos de final170 $ - 980 $ 
Cuartos de final 275 $ - 1 775 $
Semifinales 420 $ - 3.295 $
Final2.030 $ - 7.875 $

Qué se puede esperar de Argentina en el Mundial de 2026

La Copa América 2024, celebrada en Estados Unidos, mostró el impacto: más de 80 000 personas llenaron el MetLife Stadium para la semifinal ante Canadá, y más de 65 000 vieron a la Albiceleste ganar la final a Colombia en el Hard Rock Stadium.

La presencia de estrellas como Lionel Messi y Rodrigo De Paul en el Inter de Miami de la MLS, sumada a los amistosos que la selección ha disputado en la región en los últimos años, ha ampliado aún más la base de aficionados argentinos en Norteamérica.

¿Quiénes integran la convocatoria de Argentina para el Mundial? La lista definitiva de 26 jugadores

Bajo la dirección de Lionel Scaloni, la Albiceleste confirmó la lista de 26 jugadores. Los campeones del mundo lideran el Grupo J junto a Argelia, Austria y el debutante Jordania.

Mantienen dos tercios del núcleo campeón y suman talento joven. La base sigue firme: el portero Emiliano Martínez, el defensa Cristian Romero y el astro Lionel Messi. Completan el ataque Lautaro Martínez, del Inter, Julián Álvarez, del Atlético, y el joven Nico Paz, del Como.

Tanto si planeas seguir las eliminatorias como si buscas entradas en las sedes del Medio Oeste y el Sur, esta es la lista oficial de los 26 jugadores que defenderán a Argentina:

PuestoJugadorClub actual
PorterosEmiliano MartínezAston Villa
 Gerónimo RulliOlympique de Marsella
 Juan MussoAtlético de Madrid
DefensasCristian RomeroTottenham Hotspur
 Lisandro MartínezManchester United
 Nicolás OtamendiBenfica
 Marcos SenesiAFC Bournemouth
 Facundo MedinaRC Lens
 Nahuel MolinaAtlético de Madrid
 Gonzalo MontielRiver Plate
 Nicolás TagliaficoOlympique de Lyon
CentrocampistasRodrigo De PaulInter Miami CF
 Alexis Mac AllisterLiverpool FC
 Enzo FernándezChelsea FC
 Exequiel PalaciosBayer Leverkusen
 Leandro ParedesBoca Juniors
 Giovani Lo CelsoReal Betis
 Nicolás GonzálezJuventus
 Valentín BarcoRC Estrasburgo
DelanterosLionel Messi (C)Inter Miami CF
 Julián ÁlvarezAtlético de Madrid
 Lautaro MartínezInter de Milán
 Thiago AlmadaAtlético de Madrid
 Nico PazComo 1907
 José Manuel LópezPalmeiras
 Giuliano SimeoneAtlético de Madrid

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las 16 ciudades sede (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). A continuación, conoce las ciudades y los estadios que albergarán los partidos:

PaísEstadio (ciudad)Aforo
CanadáBC Place (Vancouver) 48 821 
 BMO Field (Toronto) 72 766 
MéxicoEstadio Banorte (Ciudad de México) 48 821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50 113 
Estados UnidosEstadio Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 
 Estadio Gillette (Boston) 63 815 
 Estadio AT&T (Dallas) 70 122 
 Estadio NRG, Houston 68 311 
 Estadio Arrowhead (Kansas City) 67 513 
 Estadio SoFi (Los Ángeles) 69 650 
 Estadio Hard Rock, Miami 64 091 
 Estadio MetLife, Nueva York 78 576 
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 65 827 
 Estadio Levi's, San Francisco 69 391 
 Lumen Field, Seattle 65 123

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