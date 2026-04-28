Cómo comprar entradas para el Mundial de Alemania 2026: fechas, calendario, precios y más

Alemania ha participado en todos los Mundiales desde 1954 y ha ganado cuatro (1954, 1974, 1990, 2014).

Además de levantar el trofeo en varias ocasiones, la Mannschaft ha protagonizado algunos de los partidos más memorables del torneo.

En 1954, sorprendió con triunfos 7-2 sobre Turquía y 6-1 ante Austria.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir tus asientos y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos de Alemania en el Mundial de 2026?

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Alemania vs. Curaçao Estadio de Houston, Houston Entradas 20 de junio de 2026 Alemania vs. Costa de Marfil Estadio de Toronto, Toronto Entradas 25 de junio de 2026 Ecuador vs. Alemania Estadio Nueva York-Nueva Jersey, Nueva Jersey Entradas

Cuándo comprar entradas para la Copa del Mundo de Alemania 2026

Los sorteos oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas disponibles han alcanzado su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario antes de comprar entradas.

Entradas para la Copa del Mundo de Alemania 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en Alemania se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior.

Las más caras, en la grada inferior. Categoría 2: Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1.

Gradas superior e inferior, fuera de la categoría 1. Categoría 3: Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, en la grada superior fuera de las demás categorías.

Los precios pueden variar según la fase de venta. Estas son las estimaciones:

Escenario Rango de precios de las entradas Fase de grupos (excepto naciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de EE. UU., Canadá y México) 75–2735 $ Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

¿Qué se puede esperar de Alemania en el Mundial de 2026?

Su mayor goleada en fases finales llegó en Japón 2002, cuando venció 8-0 a Arabia Saudí en la fase de grupos: seis jugadores marcaron, y Miroslav Klose firmó un hat-trick.

En 2014, ya camino a su cuarto título, sorprendieron al mundo con siete goles a Brasil en semifinales, cinco en los primeros 26 minutos. Quienes adquieran boletos para verlos en Norteamérica esperan partidos igual de intensos.

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, reconoce que la presión crecerá conforme se acerque el Mundial de 2026. La racha de Alemania de alcanzar al menos los cuartos de final, vigente desde 1954, se quebró en 2018 al caer en la fase de grupos.

La historia se repitió en Catar 2022, cuando cayeron en la fase de grupos. Aunque la eliminatoria para 2026 no ha sido perfecta, los aficionados confían en que el equipo brille en la fase final.

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo de Alemania 2026

Disfruta de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Alemania que incluyen entradas premium, comida y bebida, y más, disponibles en los tres países anfitriones.

Los paquetes disponibles son:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excepto CAN, MEX, USA)

Octavos, cuartos o final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Disfruta de tu equipo en todos los partidos de las primeras fases, sin importar dónde se jueguen.

Los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Todas las jornadas y sedes son válidas.

La función «Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuándo se celebrará la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 34 días. Por primera vez, el torneo contará con 48 equipos y será organizado conjuntamente por tres países.

Estas son las ciudades anfitrionas:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Estas son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

En junio de 2022 se anunciaron las 16 sedes: dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. A continuación, las ciudades y sus estadios: