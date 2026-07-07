Los «Leones del Atlas» de Marruecos siguen haciendo historia en el Mundial 2026. Tras golear 3-0 a Canadá en octavos, se desató la locura por las entradas.

El equipo de Walid Regragui mostró solidez defensiva y un letal contraataque para avanzar a cuartos.

Ahora viajan a Nueva Inglaterra para una revancha de alto riesgo en cuartos de final contra Francia, la potencia que frenó su cuento de hadas en Catar.

Calendario de Marruecos en el Mundial 2026

Fecha (hora de inicio) Partido Estadio Resultado final/Entradas Sábado 13 de junio Brasil vs. Marruecos Estadio MetLife (East Rutherford) 1-1 Viernes 19 de junio Escocia vs. Marruecos Estadio Gillette (Foxborough) 0-1 Miércoles 24 de junio Marruecos vs. Haití Estadio Mercedes-Benz (Atlanta) 4-2 Domingo 28 de junio Octavos de final: Países Bajos vs. Marruecos Estadio de Monterrey (México) 1-1 (Marruecos gana en penaltis) Sábado 4 de julio Octavos de final: Canadá vs. Marruecos Estadio de Houston (Houston) 0-3 Jueves 9 de julio Cuartos de final: Francia vs. Marruecos Estadio de Boston (Foxborough) Comprar entradas

Cómo comprar entradas para el Mundial de Marruecos 2026

Información esencial:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales a la FIFA.

comenzó el 1 de abril y funciona por orden de llegada, sin sorteo. Es la última oportunidad para comprar entradas oficiales a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

ya está abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

Entradas para el Mundial de Marruecos 2026: ¿cuánto cuestan?

La FIFA aplica precios variables: desde 60 dólares para la fase de grupos (algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares para la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos y Cuartos Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 dólares 400–800 dólares 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200–500 $ 600–2.790 dólares Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 - 2.030

¿Qué se puede esperar de Marruecos en el Mundial 2026?

Marruecos no ha bajado el ritmo desde su notable actuación en el anterior Mundial y ocupa el séptimo puesto en la clasificación mundial de la FIFA. Ha ganado los ocho partidos de clasificación para el Mundial de 2026 y solo ha perdido dos veces en los últimos dos años.

Además, ganó la Copa Africana de Naciones en enero, la Copa Árabe en diciembre y el Campeonato Africano de Naciones el verano pasado.

Los Leones del Atlas mantienen su nivel bajo Walid Regragui, quien asumió la selección en agosto de 2022 y ha dirigido más del 70 % de los partidos ganados por Marruecos.

Dispone de un núcleo experimentado con Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui y Achraf Hakimi, ganador del Balón de Oro africano de 2025 y de la Liga de Campeones con el París Saint-Germain.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se jugarán 104 partidos en 39 días. Por primera vez, participarán 48 selecciones y el torneo lo organizarán conjuntamente tres países.

Estas son las sedes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle.

Clasificación del Grupo C de la Copa del Mundo de la FIFA 2026

Puesto Equipo Partidos V Emp. Derrotas Goles a favor Genc Diferencia de goles Puntos Situación 1 Brasil 3 2 1 0 7 1 +6 7 Avanzado 2 Marruecos 3 2 1 0 6 3 +3 7 Avanzado 3 Escocia 3 1 0 2 1 4 -3 3 A la espera de la clasificación para el tercer puesto 4 Haití 3 0 0 3 2 8 -6 0 Eliminados

¿Cuáles son las sedes de la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). Estas son las ciudades y los estadios que se utilizarán: