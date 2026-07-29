Cómo comprar entradas para el Gran Premio de Italia de F1: fechas, precios de las entradas y más

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 regresa a Monza del 4 al 6 de septiembre de 2026 y sigue siendo uno de los fines de semana más electrizantes de todo el calendario. Conocido como el Templo de la Velocidad, el Autodromo Nazionale Monza ha albergado esta carrera en casi todas las temporadas desde que comenzó el Campeonato del Mundo en 1950, lo que lo convierte en el corazón palpitante de la pasión italiana por el automovilismo. Espere tifosi agitando banderas, atronadoras velocidades en recta y una atmósfera entregada a Ferrari como no hay otra en toda la parrilla.

Como el equipo más antiguo del deporte compite en casa, las gradas se llenan rápido, y las suites de hospitality y las zonas premium ya han empezado a agotarse mucho antes del fin de semana de la carrera.

GOAL ha hecho el trabajo por usted para que no tenga que hacerlo. A continuación encontrará el horario de la carrera, dónde comprar, los precios actuales de las entradas y la forma más inteligente de asegurarse un asiento antes de que desaparezcan las mejores opciones. Las entradas ya están disponibles y, con una demanda tan alta, cuanto antes, mejor.

¿Cuándo es el Gran Premio de Italia?

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas Viernes, 4 de septiembre de 2026 Entrenamientos libres 1 y 2 Autodromo Nazionale Monza, Italia Entradas Sábado, 5 de septiembre de 2026 Clasificación Autodromo Nazionale Monza, Italia Entradas Domingo, 6 de septiembre de 2026 Día de la carrera Autodromo Nazionale Monza, Italia Entradas

El viernes es tradicionalmente un día de libre circulación en Monza, y los aficionados pueden explorar la mayoría de las gradas del circuito antes de acomodarse en su asiento para la clasificación y la carrera. Los horarios de las sesiones se confirman más cerca del fin de semana, por lo que conviene volver a consultarlos para ver el programa definitivo a medida que se acerque el evento.

¿Dónde comprar entradas para el Gran Premio de Italia?

La forma más sencilla de comprar entradas para el Gran Premio de Italia es a través de StubHub, que ofrece una amplia variedad de opciones en todas las gradas y zonas de admisión general de Monza. Resulta especialmente útil una vez que se agotan los canales oficiales, ya que le conecta directamente con aficionados que revenden entradas verificadas, a menudo a precios competitivos.

Las entradas oficiales también se venden a través de Formula1.com y del propio socio de ticketing del circuito de Monza, TicketOne, mientras que varios revendedores acreditados, entre ellos P1 Travel y Grandstand Tickets, ofrecen paquetes de grada, hospitality y Paddock Club. Sea cual sea la vía que elija, comprar pronto es clave. Muchas gradas premium de Monza, incluidos los asientos con vistas a la chicane Ascari y a la Seconda Variante, ya se han agotado para 2026, y la demanda general de esta carrera figura históricamente entre las más altas del calendario.

Para los aficionados que quieren la flexibilidad de comparar vistas desde los asientos, precios y disponibilidad de todo el circuito en un solo lugar, StubHub sigue siendo la forma más rápida de consultar anuncios en tiempo real y asegurar una plaza para los entrenamientos, la clasificación o el día de la carrera.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de Italia?

Los precios de las entradas en Monza van desde la admisión general más asequible hasta la hospitality de primer nivel, lo que ofrece a los aficionados varias formas de disfrutar del fin de semana en función de su presupuesto.

Admisión general (Prato): la forma más asequible de entrar, con acceso a las zonas abiertas de césped en pendiente alrededor del circuito en lugar de un asiento reservado. Un abono de admisión general para tres días suele partir de unos 450 euros para todo el fin de semana cuando se combina con viaje y alojamiento básicos, lo que lo convierte en la puerta de entrada para los aficionados con un presupuesto ajustado.

Entradas de grada: asientos reservados en una de las muchas gradas con nombre de Monza, con precios que varían según la ubicación y la vista. Los pases de grada para tres días suelen arrancar en torno a los 300 euros y pueden subir hasta 600 euros o más en posiciones premium, como las gradas Lateral Parabolica, que dan a la famosa última curva del circuito.

Hospitality y Paddock Club: para disfrutar de la experiencia VIP al completo, los paquetes premium de hospitality incluyen gastronomía gourmet, acceso al paddock y zonas de visión privilegiadas. Estos paquetes pueden alcanzar varios miles de euros por persona para todo el fin de semana, y algunas de las experiencias de primer nivel ya están agotadas para 2026.

Como norma general, las entradas de un solo día para la clasificación o para el día de la carrera se sitúan por debajo del precio de un pase completo de tres días, mientras que las entradas del domingo, día de carrera, suelen ser la opción de un día más cara debido a la demanda. Los precios no suelen incluir gastos de gestión o de envío, y también puede haber tarifas anticipadas o descuentos para niños y mayores a través de los canales oficiales.

Como Monza es una de las carreras más accesibles del calendario en comparación con otros Grandes Premios europeos, se mantiene de forma constante entre las citas más baratas del calendario de la F1 en cuanto al precio de las entradas, aunque los costes hayan subido ligeramente año tras año.

Todo lo que necesita saber sobre el Autodromo Nazionale Monza

Situado en los terrenos de un antiguo parque real al norte de Milán, el Autodromo Nazionale Monza está impregnado de historia del automovilismo. Inaugurado en 1922, es el circuito permanente más antiguo de la Europa continental y el tercero más antiguo del mundo. Su trazado de 5,793 kilómetros es famoso por sus largas rectas a fondo interrumpidas por chicanes, entre ellas la Variante del Rettifilo, Curva Grande y la icónica Parabolica, que se combinan para convertirlo en el circuito más rápido del actual calendario de la F1.

Monza es el hogar espiritual de Ferrari, y en ningún otro lugar del calendario se iguala la intensidad de los tifosi entregados por completo, especialmente si la Scuderia está peleando por la victoria. El circuito también tiene la distinción de ser uno de los dos únicos trazados, junto con Silverstone, que han albergado una prueba del Campeonato del Mundo cada año desde 1950, salvo por un único cambio a Imola en 1980.

Para la comodidad el día del evento, tenga en cuenta que gran parte de la zona de admisión general es césped en pendiente en lugar de terrazas pavimentadas, y que algunos asientos de grada son simples bancos de hormigón, por lo que un cojín es una incorporación inteligente a su equipamiento para el día de la carrera. El circuito cuenta con buenos servicios de autobuses lanzadera y conexiones de tren desde Milán, lo que lo convierte en uno de los Grandes Premios europeos más sencillos a los que llegar sin coche.

Tanto si busca el rugido de los motores desde Curva Grande como si prefiere ver las celebraciones del podio desde la Parabolica, Monza ofrece uno de los fines de semana de carreras con más ambiente del deporte mundial. Con las entradas moviéndose ya con rapidez para 2026, ahora es el momento de asegurarse su asiento para el Templo de la Velocidad.