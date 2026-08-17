El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 regresa a Monza del 4 al 6 de septiembre de 2026 y sigue siendo uno de los fines de semana más eléctricos de todo el calendario de motor.

Conocido como el Templo de la Velocidad, el Autodromo Nazionale Monza ha acogido esta carrera en casi todas las temporadas desde que comenzó el Campeonato del Mundo en 1950, lo que lo convierte en el corazón latente de la pasión italiana por el automovilismo. Espere tifosi agitando banderas, velocidades atronadoras en recta y una atmósfera de locura por Ferrari como no hay en ningún otro lugar del planeta.

Como el equipo más antiguo del deporte compite en casa, las gradas se llenan rápido, y las zonas de hospitalidad y áreas prémium ya han empezado a agotarse mucho antes del fin de semana de carrera.

GOAL ha hecho el trabajo por usted para que no tenga que hacerlo. A continuación encontrará el horario de la carrera, dónde comprar entradas, los precios actuales y la forma más inteligente de asegurarse un asiento antes de que desaparezcan las mejores opciones. Las entradas ya están disponibles y, con una demanda alta, siempre es mejor comprar pronto.

¿Cuándo es el Gran Premio de Italia de F1?

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas Viernes, 4 de septiembre de 2026 Entrenamientos libres 1 y 2 Autodromo Nazionale Monza, Italia Entradas Sábado, 5 de septiembre de 2026 Clasificación Autodromo Nazionale Monza, Italia Entradas Domingo, 6 de septiembre de 2026 Día de la carrera Autodromo Nazionale Monza, Italia Entradas

El viernes es tradicionalmente un día de libre circulación en Monza: los aficionados pueden explorar la mayoría de las gradas del circuito antes de acomodarse en su asiento para la clasificación y la carrera. Los horarios de las sesiones se confirman más cerca del fin de semana, así que conviene volver a consultarlos para ver el programa definitivo a medida que se acerca el evento.

Cómo comprar entradas para el Gran Premio de Italia de F1

La forma más sencilla de comprar entradas para el Gran Premio de Italia es a través de StubHub, que ofrece una amplia gama de opciones en todas las gradas y zonas de admisión general de Monza. Resulta especialmente útil una vez que se agotan los canales oficiales, ya que le conecta directamente con aficionados que revenden entradas verificadas, a menudo a precios competitivos.

Las entradas oficiales también se venden a través de Formula1.com y del propio socio de venta de entradas del circuito de Monza, TicketOne, mientras que varios distribuidores autorizados, entre ellos P1 Travel y Grandstand Tickets, ofrecen paquetes de grada, hospitalidad y Paddock Club. Elija la vía que elija, comprar con antelación es clave. Muchas gradas prémium de Monza, incluidos los asientos con vistas a la chicane Ascari y la Seconda Variante, ya se han agotado para 2026, y la demanda general para esta carrera figura históricamente entre las más altas del calendario.

Para los aficionados que quieren la flexibilidad de comparar vistas desde los asientos, precios y disponibilidad en todo el circuito en un solo lugar, StubHub sigue siendo la forma más rápida de buscar anuncios en directo y asegurarse un asiento para los entrenamientos, la clasificación o el día de la carrera.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de Italia de F1?

Los precios de las entradas en Monza van desde la admisión general más asequible hasta la hospitalidad de máximo nivel, lo que ofrece a los aficionados varias formas de disfrutar del fin de semana en función de su presupuesto.

Admisión general (Prato): La forma más asequible de entrar, con acceso a taludes de césped abiertos alrededor del circuito en lugar de un asiento reservado. Un abono de admisión general para tres días suele partir de unos 450 euros para el fin de semana completo cuando se combina con viaje y alojamiento básicos, lo que la convierte en la opción de entrada para los aficionados con presupuestos ajustados.

Entradas de grada: Asientos reservados en una de las muchas gradas con nombre de Monza, con precios que varían según la ubicación y la vista. Los abonos de grada para tres días suelen partir de unos 300 euros y pueden subir hasta 600 euros o más en posiciones prémium como las gradas Lateral Parabolica, que dominan la famosa última curva del circuito.

Hospitalidad y Paddock Club: Para disfrutar de la experiencia VIP completa, los paquetes de hospitalidad prémium incluyen restauración gourmet, acceso al paddock y zonas de visión privilegiadas. Estos paquetes pueden ascender a miles de euros por persona para el fin de semana completo, y algunas de las experiencias de máximo nivel ya se han agotado para 2026.

Como norma general, las entradas de un solo día para la clasificación o el día de la carrera se sitúan por debajo del precio de un abono completo de tres días, mientras que las entradas del domingo, día de carrera, suelen ser la opción de un día más cara debido a la demanda. Los precios no suelen incluir gastos de gestión o envío, y también puede haber tarifas anticipadas o descuentos para niños y personas mayores a través de los canales oficiales.

Como Monza es una de las carreras más accesibles del calendario en comparación con otros Grandes Premios europeos, se mantiene de forma constante entre las paradas más baratas del calendario de F1 en cuanto al precio de las entradas, incluso aunque los costes hayan subido ligeramente año tras año.

Todo lo que necesita saber sobre el Autodromo Nazionale Monza

Situado en los terrenos de un antiguo parque real al norte de Milán, el Autodromo Nazionale Monza está impregnado de historia del automovilismo. Inaugurado en 1922, es el circuito de carreras construido específicamente para ello más antiguo de la Europa continental y el tercero más antiguo del mundo. Su trazado de 5,793 kilómetros es famoso por sus largas rectas a fondo interrumpidas por chicanes, entre ellas la Variante del Rettifilo, Curva Grande y la icónica Parabolica, que se combinan para convertirlo en el circuito más rápido del actual calendario de F1.

Monza es la casa espiritual de Ferrari, y en ningún otro lugar del calendario se iguala la intensidad de los tifosi a pleno pulmón, especialmente si la Scuderia está peleando por la victoria. El circuito también tiene la distinción de ser uno de los dos únicos trazados, junto a Silverstone, que ha albergado una prueba del Campeonato del Mundo todos los años desde 1950, salvo por un único traslado a Imola en 1980.

Para mayor comodidad el día del evento, tenga en cuenta que buena parte de la zona de admisión general está formada por taludes de césped en lugar de terrazas pavimentadas, y que algunos asientos de grada son simples bancos de hormigón, por lo que un cojín es una incorporación inteligente a su equipamiento para el día de la carrera. El circuito está bien comunicado por autobuses lanzadera y conexiones ferroviarias desde Milán, lo que lo convierte en uno de los Grandes Premios europeos más sencillos a los que llegar sin coche.

Tanto si busca el rugido de los motores desde Curva Grande como si prefiere ver las celebraciones del podio desde la Parabolica, Monza ofrece uno de los fines de semana de carreras con más ambiente del deporte mundial. Con las entradas vendiéndose ya a gran velocidad para 2026, ahora es el momento de asegurarse su asiento para el Templo de la Velocidad.



