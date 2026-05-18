El legendario compositor y pianista egipcio Omar Khairat regresará a Abu Dabi para ofrecer un gran concierto en el Etihad Arena de la isla de Yas.

Maestro en fusionar estructuras clásicas occidentales con el fraseo emotivo árabe, Khairat es una de las figuras más influyentes de Oriente Medio. Los aficionados disfrutarán de una velada con sus melodías atemporales y sus célebres arreglos orquestales, que han marcado el cine y la televisión árabes durante décadas.

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¿Cuándo actuará Omar Khairat en Abu Dabi?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Sábado 20 de junio de 2026 | 20:00 Omar Khairat en directo en Abu Dabi Etihad Arena, Isla de Yas Entradas

¿Dónde comprar entradas para Omar Khairat?

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¿Cuánto cuestan las entradas para Omar Khairat?

Los precios se han fijado para adaptarse tanto a los oyentes ocasionales como a los fans incondicionales que buscan una experiencia de lujo. Para quienes buscan la mejor relación calidad-precio, la categoría Silver ofrece las entradas más baratas, lo que hace que este espectáculo de talla mundial sea accesible a un público más amplio.

Plata (entrada económica): 199,00 AED

199,00 AED Oro: 249,00 AED

249,00 AED Planta Pearl: 299,00 AED

299,00 AED Platino: 349,00 AED

349,00 AED Planta Diamond: 449,00 AED

449,00 AED Planta Royal (Premium): 749,00 AED

Con la entrada Silver a 199AED, se espera que se agote primero. Es la opción más económica para disfrutar de la acústica del Etihad Arena. Quienes prefieran ver de cerca la orquesta y el piano, encontrarán en la planta Royal la mejor perspectiva.

Todo lo que necesitas saber sobre el Etihad Arena

Este icónico recinto cubierto, ubicado en el animado barrio de Yas Bay Waterfront de la isla de Yas, destaca por su excelente acústica y cuenta con aire acondicionado para ofrecerte una experiencia cómoda en junio.