Si quieres comprar entradas para El Clásico de la temporada 2026/27, puedes usar los enlaces de abajo para asegurarte entradas y paquetes.

¿Cuándo es el próximo El Clásico?

Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 10:00 Spotify Camp Nou

Cómo comprar entradas para El Clásico

Dado que El Clásico es el partido de mayor demanda en el fútbol de clubes, la salida de entradas sigue un estricto sistema de prioridad a través de los canales oficiales de los clubes antes de llegar a los mercados secundarios:

Lanzamientos oficiales para socios de los clubes: Ambos clubes dan prioridad a sus socios oficiales (Socios en el caso del Real Madrid; Socios y Culés Premium en el del FC Barcelona). Las ventanas para socios oficiales se abren aproximadamente entre 7 y 10 días antes del saque inicial, lo que deja un inventario extremadamente limitado para la venta al público general.

Venta al público general: Cualquier asiento estándar restante sale a la venta entre 3 y 5 días antes del día del partido en los portales oficiales de los clubes (realmadrid.com o fcbarcelona.com). Normalmente se agotan en cuestión de segundos.

Mercados secundarios: Para los viajeros internacionales o los aficionados que se quedaron sin opciones en los lanzamientos oficiales, plataformas de reventa de confianza como StubHub ofrecen una forma segura de comprar entradas digitales verificadas con mucha antelación o incluso justo hasta el saque inicial.

Paquetes VIP y hospitality: La forma más fiable de garantizar asientos directamente de los clubes sin colas de socios. Las entradas VIP incluyen asientos de grada baja en lateral, acceso a salas privadas del estadio, catering gourmet y servicio de bar gratuito.

¿Cuánto cuestan las entradas para El Clásico?

Debido a una demanda global sin igual, El Clásico tiene un precio muy superior al de los partidos estándar de LaLiga:

Precio nominal : Las entradas estándar a precio nominal empiezan en torno a 120 € a 150 € para asientos de grada alta o detrás de la portería (Fondos), y suben hasta 350 € a 500 €+ para ubicaciones privilegiadas centrales en lateral (Tribuna / Lateral).

Mercados secundarios : En plataformas como StubHub, las tarifas del mercado secundario fluctúan en función de los precios dinámicos. Las entradas secundarias más básicas suelen empezar entre 250 € y 350 €, mientras que los asientos premium de Categoría 1 para choques que deciden el título pueden alcanzar entre 600 € y 1.200 €+.

VIP y hospitality : Los paquetes oficiales de experiencia VIP oscilan entre 950 € y 2.500 €+ por asiento, en función de la ubicación en la grada del estadio y de los servicios incluidos en la sala.

¿Dónde se celebra El Clásico?

Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu es un estadio con techo retráctil en Madrid. Con una capacidad para casi 80.000 espectadores, es el segundo estadio de fútbol más grande de España y ha sido la casa del Real Madrid desde su finalización en 1947.

El Bernabéu es uno de los recintos de fútbol más famosos del mundo y ha albergado la final de la Copa de Europa/Liga de Campeones de la UEFA en cuatro ocasiones (1957, 1969, 1980 y 2010), además de la final de la Copa Mundial de la FIFA de 1982, en la que Italia venció a Alemania Occidental por 3-1.

Más allá del fútbol, el Bernabéu también ha acogido a lo largo de los años a muchas leyendas musicales internacionales y nacionales, entre ellas Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, los Rolling Stones y, más recientemente, Taylor Swift durante su histórica Eras Tour.

Camp Nou

El estadio Camp Nou fue construido en 1957 como sustituto del antiguo estadio de Les Corts, que se había quedado demasiado pequeño para la creciente afición del FC Barcelona.

En aquel momento se convirtió en el estadio más grande de Europa, con una capacidad de 93.053 espectadores.

Además de albergar dos finales de la Copa de Europa/Champions League (1989 y 1999) y dos finales de la Recopa de Europa (1972 y 1982), el Camp Nou ha acogido conciertos de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen y Beyonce.

Tras su reciente renovación, se espera que la capacidad aumente hasta los 105.000 asientos, lo que volverá a convertirlo en el estadio más grande de Europa en términos de capacidad y en el tercero más grande del mundo para el fútbol.