Pocos equipos acaparan la atención mundial como Barcelona y Real Madrid: probablemente no haya un partido más grande en el planeta que El Clásico.

El dúo dinámico de LaLiga está entre los equipos más exitosos de la historia del fútbol. Cada año, millones de aficionados intentan ver a Lamine Yamal con el Barça, o a Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinícius Júnior destrozando defensas con el Real Madrid.

GOAL tiene toda la información sobre cómo conseguir entradas para El Clásico a continuación.

¿Cuándo es el próximo Clásico?

Primera División - Jornada 10 25 oct 2026 - 10:00 Spotify Camp Nou

Cómo comprar entradas para El Clásico

Como El Clásico es el partido con más demanda del fútbol de clubes, la venta de entradas sigue un estricto sistema de prioridades a través de los canales oficiales de los clubes antes de llegar a los mercados secundarios:

Lanzamientos oficiales para socios: ambos clubes priorizan a sus socios oficiales (Socios en el caso del Real Madrid; Socios y Culés Premium en el del FC Barcelona). Los plazos para socios se abren aproximadamente entre 7 y 10 días antes del inicio del partido, por lo que queda un inventario extremadamente limitado para la venta al público general.

Venta al público general: las entradas estándar que queden salen a la venta entre 3 y 5 días antes del partido en los portales oficiales de los clubes (realmadrid.com o fcbarcelona.com). Normalmente se agotan en cuestión de segundos.

Mercados secundarios: para viajeros internacionales o aficionados que se quedaron fuera en las ventas oficiales, plataformas de reventa de confianza como StubHub ofrecen una forma segura de comprar entradas digitales verificadas con mucha antelación o incluso hasta el inicio del partido.

Paquetes VIP y hospitality: la forma más fiable de garantizar asientos directamente con los clubes sin pasar por las colas para socios. Las entradas VIP incluyen asientos en la grada lateral baja, acceso a salas privadas del estadio, servicio de catering gourmet y barra gratuita.

¿Cuánto cuestan las entradas para El Clásico?

Debido a una demanda global sin igual, El Clásico tiene un precio muy superior al de los partidos estándar de LaLiga:

Precio oficial : las entradas estándar a precio oficial empiezan en torno a 120 € y 150 € para asientos en el anillo superior o detrás de la portería (Fondos), y suben hasta 350 € y 500 € o más para ubicaciones privilegiadas en la zona central de lateral (Tribuna / Lateral).

Mercados secundarios : en plataformas como StubHub, los precios del mercado secundario fluctúan en función de la tarificación dinámica. Las entradas más baratas en reventa suelen arrancar entre 250 € y 350 €, mientras que los asientos preferentes de Categoría 1 para partidos decisivos por el título pueden alcanzar entre 600 € y 1.200 € o más.

VIP y hospitality : los paquetes oficiales de experiencia VIP oscilan entre 950 € y 2.500 € o más por asiento, dependiendo de la ubicación en el estadio y de los servicios incluidos en la sala VIP.

¿Dónde se juega El Clásico?

Santiago Bernabéu

El Santiago Bernabéu es un estadio con techo retráctil en Madrid. Con una capacidad de casi 80.000 espectadores, es el segundo estadio de fútbol más grande de España y es la casa del Real Madrid desde su finalización en 1947.

El Bernabéu es uno de los recintos de fútbol más famosos del mundo y ha albergado la final de la Copa de Europa/Liga de Campeones de la UEFA en cuatro ocasiones (1957, 1969, 1980 y 2010), además de la final de la Copa Mundial de la FIFA de 1982, en la que Italia venció 3-1 a Alemania Occidental.

Más allá del fútbol, el Bernabéu también ha acogido a muchas leyendas musicales internacionales y nacionales a lo largo de los años, entre ellas Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, los Rolling Stones y, más recientemente, Taylor Swift durante su histórica gira Eras Tour.

Camp Nou

El estadio Camp Nou fue construido en 1957 como sustituto del antiguo estadio de Les Corts, que se había quedado demasiado pequeño para la creciente afición del FC Barcelona.

En aquel momento se convirtió en el estadio más grande de Europa, con una capacidad de 93.053 espectadores.

Además de albergar dos finales de la Copa de Europa/Champions League (1989 y 1999) y dos finales de la Recopa de Europa (1972 y 1982), el Camp Nou ha sido escenario de conciertos de grandes artistas como U2, Bruce Springsteen y Beyonce.

Tras su reciente renovación, se espera que la capacidad aumente hasta los 105.000 asientos, lo que volverá a convertirlo en el estadio más grande de Europa en términos de aforo y en el tercer estadio de fútbol más grande del mundo.