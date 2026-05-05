Cómo comprar entradas para el Arsenal 2026: calendario de la Liga de Campeones, dónde comprar entradas e información sobre abonos de temporada

La lucha por el título de la Premier League 2025-26 alcanza su punto álgido y el Emirates Stadium vibra con una intensidad máxima.

Tras una campaña agotadora frente a los mejores, cada asiento se ha convertido en la entrada más codiciada del fútbol mundial.

Ya sea por la lucha nacional por el trofeo o por la histórica carrera hacia la final de la Liga de Campeones, la energía en Ashburton Grove no tiene parangón.

GOAL te ofrece la guía imprescindible para asegurarte tu asiento y ver cómo estrellas como Bukayo Saka, Martin Ødegaard y el fichaje estrella del verano, Viktor Gyökeres, llevan al Arsenal hacia una nueva era dorada.

Próximos partidos y entradas del Arsenal 2026

Fecha y hora Partido Estadio Torneo Entradas Martes 5 de mayo, 20:00 Arsenal vs Atlético de Madrid Emirates Stadium, Londres Semifinal de la Liga de Campeones Entradas Domingo 10 de mayo, 16:30 West Ham vs Arsenal Estadio de Londres, Londres Premier League Entradas Lunes 18 de mayo, 20:00 Arsenal vs Burnley Estadio Emirates, Londres Premier League Entradas Domingo 24 de mayo, 16:00 Crystal Palace vs Arsenal Selhurst Park, Londres Premier League Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal en la Premier League?

Las entradas para lo que queda de temporada 2025-26 son muy escasas por la posición del Arsenal en la liga.

Las entradas de partido suelto se venden por el portal oficial, pero la alta demanda hace que casi todos se agoten en minutos para los socios Red Member.

Las principales formas de conseguir una entrada ahora mismo son:

La Bolsa Oficial de Entradas: es la forma más fiable para que los socios encuentren entradas a precio de venta al público devueltas por los abonados. Dado que la lucha por el título se intensifica, se recomienda consultar la página a diario.

es la forma más fiable para que los socios encuentren entradas a precio de venta al público devueltas por los abonados. Dado que la lucha por el título se intensifica, se recomienda consultar la página a diario. Sorteos para socios Red: el Arsenal gestiona sorteos para los partidos en casa contra Bournemouth, Newcastle y Fulham; los agraciados podrán comprar sus entradas a precio de coste.

el Arsenal gestiona sorteos para los partidos en casa contra Bournemouth, Newcastle y Fulham; los agraciados podrán comprar sus entradas a precio de coste. Si se agotan los canales oficiales, plataformas como StubHub permiten acceder a estos históricos partidos de cierre.

¿Cuánto cuestan las entradas del Arsenal para la Premier League?

Los precios varían según método de compra, rival y ubicación del asiento.

La forma más sencilla de conseguirlos es a través de la web oficial del club, aunque la venta está casi exclusiva para socios y la oferta es limitada. Además, Arsenal aplica un sistema de precios por niveles (A, B y C), siendo los partidos de categoría A los más caros.

Los precios medios de las entradas oficiales para adultos, al comprarse por el sorteo de socios o la bolsa oficial del club, suelen ser:

Partidos de categoría C (rival de menor demanda): 35 £ - 55 £

35 £ - 55 £ Partidos de categoría B (rival de nivel medio): 45–75 £

45–75 £ Partidos de categoría A (rival de primer nivel, p. ej., Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): 65 £ - 120 £+

En la Bolsa de Entradas delArsenal, plataforma oficial de reventa para socios, las entradas se venden siempre a su valor nominal: un abonado que no pueda asistir puede transferir su localidad a otro socio al precio original.

En el mercado secundario, plataformas como StubHub fijan los precios según la demanda y pueden variar mucho cerca del partido.

¿Cómo comprar abonos de temporada del Arsenal?

Es la única forma garantizada de asistir a todos los partidos de Liga en el Emirates Stadium y asegura tu asiento para cada encuentro.

Actualmente no hay abonos disponibles para nuevos compradores; debes inscribirte en la lista de espera del club y aguardar a que te notifiquen. Puedes consultar los precios actualizados en la web del Arsenal.