Cómo comprar entradas para el amistoso EE. UU. vs. Alemania: despedida antes del Mundial 2026 en Soldier Field, Chicago

¿Aún no tienes entradas para el Mundial 2026? El amistoso Estados Unidos-Alemania del 6 de junio en Chicago es tu oportunidad de ver a tus jugadores favoritos.

El técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, afinará su equipo en el emblemático Soldier Field.

Christian Pulisic, Weston McKennie y Chris Richards afinan detalles antes del debut mundialista ante Paraguay el 12 de junio en Inglewood.

GOAL te cuenta todo sobre las entradas para este ‘partido de despedida’: dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el amistoso entre EE. UU. y Alemania?

Amistosos - Amistosos Soldier Field

¿Cómo comprar entradas para el amistoso EE. UU. vs Alemania?

Las entradas se pusieron a la venta el 5 de diciembre de 2025 a través de las webs de la Federación Estadounidense de Fútbol y de Soldier Field.

La preventa comenzó el 3 de diciembre para los socios de U.S. Soccer Insiders, con acceso según el nivel de membresía.

Al ser el último amistoso de la selección masculina de Estados Unidos antes del Mundial 2026, la demanda de entradas es muy alta.

Si no consigues entradas por los canales oficiales, revisa plataformas de reventa como StubHub; allí quizá aún haya disponibles.

¿Cuánto cuestan las entradas para el amistoso EE. UU. vs. Alemania?

Los precios oficiales de las entradas para el partido entre EE. UU. y Alemania oscilaban entre 64 y más de 181 dólares. Los precios variaban según la categoría de asiento en el Soldier Field y el momento de la compra. Las categorías de asientos son:

Nivel 400 (anfiteatro superior): 64-95 dólares

Nivel 300 (entresuelo): 95-135 dólares

Nivel 200 (Club): 135 $ - 181 $

Nivel 100 (anfiteatro inferior): 181 $ o más

Para más detalles, consulta la web de la Federación Estadounidense de Fútbol o revisa la disponibilidad en plataformas como StubHub.

Calendario de la fase de grupos de EE. UU. en el Mundial de 2026

Estados Unidos buscará clasificarse por cuarta vez consecutiva. Este es el calendario del Grupo D como anfitrión:

Fecha Calendario Lugar Entradas Viernes 12 de junio EE. UU. vs. Paraguay (18:00, hora del Pacífico) Estadio SoFi (Inglewood) Entradas Viernes 19 de junio EE. UU. vs. Australia (12:00 h PT) Lumen Field (Seattle) Entradas Jueves 25 de junio Turquía vs. EE. UU. (19:00 h PT) SoFi Stadium (Inglewood) Entradas

Partidos de Alemania en la fase de grupos del Mundial 2026:

Tras caer en la primera ronda en 2018 y 2022, Alemania busca redención en Norteamérica. Este es el calendario del Grupo E:

Fecha Calendario Lugar Entradas Domingo 14 de junio Alemania vs. Curazao (12:00 h, hora central) NRG Stadium (Houston) Entradas Sábado 20 de junio Alemania vs. Costa de Marfil (16:00, hora del Este) BMO Field (Toronto) Entradas Jueves 25 de junio Ecuador vs. Alemania (16:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Entradas

Todo lo que necesitas saber sobre el Soldier Field

El Soldier Field es un estadio multiusos de Chicago que rinde homenaje a los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial.

Inaugurado en 1924, Soldier Field ha albergado múltiples disciplinas deportivas. Hoy es hogar de los Chicago Bears de la NFL y del Chicago Fire de la MLS.

Además, el Soldier Field acoge otros eventos que atraen a grandes multitudes. Beyoncé, The Weeknd, Kendrick Lamar y Oasis ofrecieron conciertos allí en 2025, y Ed Sheeran, Foo Fighters, Usher y Chris Brown actuarán a finales de este año.

Aunque no albergará el Mundial de 2026, sí acogió partidos en 1994 y la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 1999.