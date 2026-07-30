La Saudi Pro League sigue acaparando la atención mundial, con talento futbolístico de primer nivel, ambientes electrizantes en los estadios y rivalidades intensas. Con el arranque de la nueva campaña, los poderosos Al Hilal SFC se enfrentan a Al-Faisaly FC en un apasionante duelo de la jornada 1. Al Hilal, el club más laureado de la historia del fútbol saudí, llega a este partido decidido a imponer su dominio en casa, mientras que Al Faisaly busca dar la gran sorpresa en este inicio de temporada.

En GOAL, hemos reunido todos los detalles clave del partido, la información sobre el recinto, el desglose de precios y enlaces directos para ayudarte a conseguir ahora mismo tus entradas para el Al Hilal SFC vs Al-Faisaly FC, sin complicaciones.

¿Cuándo es el Al Hilal vs Al-Faisaly?

El partido de la Saudi Pro League entre Al Hilal SFC y Al-Faisaly FC está programado para mediados de agosto de 2026 en el vanguardista Kingdom Arena de Riad.

1ª División - Jornada 1 14 ago 2026 - 14:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Al Hilal vs Al-Faisaly?

Conseguir entradas primarias a través de los portales oficiales de los clubes suele ser complicado debido a la alta demanda de los abonados y miembros oficiales. Las asignaciones oficiales de los clubes suelen agotarse a los pocos minutos de salir a la venta.

Por suerte, las plataformas de venta secundaria de entradas ofrecen una alternativa segura, fiable y cómoda para los aficionados que buscan asegurarse asientos garantizados. Puedes comprar entradas verificadas directamente a través de mercados secundarios como Ticombo, que conecta a aficionados con inventario de vendedores de todo el mundo.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs Al-Faisaly?

Los precios de las entradas para los partidos de la Saudi Pro League varían en función de la ubicación del asiento, la calidad de la vista y los servicios de hospitalidad incluidos. Las opciones más baratas parten de aproximadamente 500 SAR para asientos estándar en el anillo superior detrás de las porterías, lo que hace que la entrada sea accesible para los seguidores con presupuestos más ajustados.

Estándar detrás de la portería: 500 SAR a 750 SAR

Categoría 1 lateral / anillo inferior de tribuna: 800 SAR a 1.500 SAR

Paquetes prémium VIP y de hospitality del club: 2.500 SAR a 5.000+ SAR

Para los aficionados que buscan una opción asequible, los asientos generales en los fondos ofrecen una relación calidad-precio increíble y te sitúan de lleno en el apasionado ambiente de la afición local. Si quieres la máxima comodidad y ángulos de visión privilegiados, los asientos prémium laterales o los palcos ejecutivos de hospitality ofrecen comida, bebidas y lujosos asientos acolchados incluidos.

Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber sobre el Al Hilal vs Al-Faisaly

Historial de enfrentamientos entre Al Hilal y Al-Faisaly:

Noticias de los equipos del Al Hilal vs Al-Faisaly:

Estado de forma del Al Hilal vs Al-Faisaly:

Todo lo que necesitas saber sobre el Kingdom Arena

Ubicado en el corazón de Riad, el Kingdom Arena es uno de los estadios multiusos cubiertos y al aire libre más avanzados tecnológicamente del mundo. Diseñado específicamente para crear una atmósfera íntima e intimidante, el recinto cuenta con una cubierta totalmente retráctil y sistemas de climatización de última generación, lo que garantiza temperaturas cómodas para jugadores y aficionados independientemente de las condiciones meteorológicas exteriores.

Detalles clave del recinto para los asistentes el día de partido:

Capacidad: más de 26.000 espectadores sentados en asientos modernos

Dirección: Boulevard Hall, Al Hada, Riad, Arabia Saudí

Instalaciones: Pasillos prémium, zonas de restauración de alta gama, tiendas oficiales para aficionados y suites VIP ejecutivas

Transporte: Fácil acceso mediante servicios de transporte con conductor, redes de taxi y zonas de aparcamiento específicas para días de partido en los alrededores del distrito de Boulevard

Se recomienda a los visitantes llegar al menos 90 minutos antes del saque inicial para pasar los controles de seguridad con tranquilidad, explorar los servicios del recinto y ocupar sus asientos antes de que comiencen los espectáculos de luces previos al partido.