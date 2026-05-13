Cómo comprar entradas para Brasil-Haití: precios de entradas para el Mundial, información sobre el Lincoln Financial Field y más

Brasil viaja a la costa este para enfrentar a Haití en un partido del Grupo C que promete ser uno de los más emocionantes de la fase inicial del Mundial 2026.

La Canarinha, liderada por una nueva generación de estrellas, busca imponer su juego desde el inicio.

Haití, símbolo de resiliencia en la CONCACAF, busca teñir de rojo y azul el Lincoln Financial Field ante los pentacampeones.

GOAL te dice cómo conseguir entradas, dónde comprarlas, precios y datos clave del estadio.

¿Cuándo se juega el Brasil-Haití en el Mundial de 2026?

World Cup - Copa del Mundo - Grupo C Lincoln Financial Field

Calendario de Brasil en el Mundial 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Brasil vs. Marruecos Estadio MetLife, East Rutherford Entradas 20 de junio de 2026 Brasil vs. Haití Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 25 de junio de 2026 Escocia vs. Brasil Hard Rock Stadium, Miami Gardens Entradas

Calendario de Haití para la Copa del Mundo de 2026

Fecha Calendario Lugar Entradas 14 de junio de 2026 Haití vs. Escocia Estadio Gillette, Foxborough Entradas 20 de junio de 2026 Brasil vs. Haití Lincoln Financial Field, Filadelfia Entradas 25 de junio de 2026 Marruecos vs. Haití Estadio Mercedes-Benz, Atlanta Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido entre Brasil y Haití?

Hoy han terminado los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluida la preventa de Visa y los primeros sorteos aleatorios. Por la altísima demanda, quedan muy pocas entradas de las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase en curso, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad para comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: Los aficionados también pueden encontrar entradas en plataformas como StubHub. Son una opción para los partidos de gran demanda, aunque los precios pueden variar. Lee siempre los términos y condiciones del sitio antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Brasil-Haití?

Los precios varían según la categoría del asiento y la cercanía del partido.

Para el Brasil-Haití en Filadelfia, las entradas más baratas resultan atractivas para quienes tienen presupuesto limitado. Se espera una alta demanda, pues los pentacampeones jugarán en uno de los principales estadios de la costa este.

Ahora mismo, las entradas más baratas, para quienes las compraron por los canales oficiales, cuestan entre 120 y 200 dólares y están en las gradas superiores. En el mercado secundario, se han visto precios desde unos 912 dólares.

El desglose es el siguiente:

Categoría 3 (gradas superiores): 120–450 dólares

Categoría 2 (gradas intermedias): 500–900 dólares

Categoría 1 (gradas inferiores/línea de banda): 1250–2500 dólares

Hospitalidad/VIP: 3.500 $ o más

Estos precios pueden variar según la demanda. Filadelfia es un destino muy popular y el partido corresponde al Grupo C de Brasil, por lo que la demanda local y de visitantes es muy alta. Para quienes tengan un presupuesto limitado, lo mejor es adquirir cuanto antes las entradas de Categoría 3 disponibles.

Historial de enfrentamientos entre Brasil y Haití





BRA Últimos partidos HAI 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias Brazil 7 - 1 Haiti

Haiti 0 - 6 Brazil 13 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

Todo lo que necesitas saber sobre el Lincoln Financial Field.

El Lincoln Financial Field, o Philadelphia Stadium para el torneo, es un icono arquitectónico y el principal escenario deportivo del valle del Delaware.

Para la Copa del Mundo de 2026 ofrecerá unas 69 000 localidades. Sus gradas empinadas acercan a los aficionados a la acción y lo convierten en uno de los escenarios más animados de Estados Unidos.