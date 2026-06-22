Cómo comprar entradas para Argentina vs. Austria: precios de boletos para el Mundial, información sobre el AT&T Stadium y más

Tras su debut contra Argelia en el Mundial 2026, la campeona Argentina enfrentará a Austria el 22 dejunio en el AT&T Stadium de Arlington.
Será un duelo clave: de acuerdo con los resultados iniciales, ambos buscarán mantener su ritmo y avanzar a octavos o recuperarse tras un mal arranque.
GOAL te cuenta dónde comprarlas y cuánto cuesta.
¿Cuándo se juega el Argentina-Austria en el Mundial de 2026?
Calendario de Argentina en el Mundial 2026
Argentina busca ser la primera selección en revalidar el título desde Brasil en 1962. Este es el calendario del Grupo J:
Fecha
Partido
Lugar
Entradas
16 de junio de 2026
Argentina vs. Argelia
Arrowhead Stadium, Kansas City
22 de junio de 2026
Argentina vs. Austria
Estadio AT&T, Arlington
27 de junio de 2026
Jordania vs. Argentina
Estadio AT&T, Arlington
Calendario de Austria en el Mundial 2026
Austria regresa al Mundial tras casi 30 años. Próximos partidos del Grupo J:
Fecha
Calendario
Lugar
Entradas
16 de junio de 2026
Austria vs. Jordania
Levi's Stadium, Santa Clara
22 de junio de 2026
Argentina vs. Austria
Estadio AT&T, Arlington
27 de junio de 2026
Argelia vs. Austria
Estadio Arrowhead, Kansas City
¿Cómo comprar entradas para el partido entre Argentina y Austria?
Ya terminaron los sorteos oficiales del Mundial, incluida la preventa de Visa. La demanda ha sido muy alta y apenas quedan entradas.
A continuación, el estado actual de la venta de entradas:
- Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.
- Mercado oficial de reventa de la FIFA: plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal, abierta hasta el final del torneo.
- Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, con precios variables y condiciones propias que conviene revisar.
¿Cuánto cuestan las entradas para el partido entre Argentina y Austria?
La FIFA aplica precios variables: desde 60 dólares en fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.
A continuación, los rangos estimados para las fases en curso:
Categoría
Fase de grupos
Octavos de final - Cuartos de final
Semifinales y final
Categoría 1
250 $ - 400 $
600–1 200 $
1.500 $ - 6.730 $
Categoría 2
150–280 $
400–800 $
1.000 - 4.210
Categoría 3
100–200 $
200 $ - 500 $
600 - 2.790
Categoría 4
60–120 $
150–350 $
400 $ - 2.030 $
Todo lo que necesitas saber sobre el AT&T Stadium
El AT&T Stadium es un recinto con techo retráctil en Arlington, Texas, inaugurado en 2009. Hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, también acoge conciertos, baloncesto, rodeos y lucha libre (WWE).
En 2026 albergará partidos de la Copa del Mundo de la FIFA, con capacidad para 94 000 espectadores. Acogerá cinco encuentros de fase de grupos y cuatro de eliminatoria, incluida una semifinal.