La Liga Profesional Saudí sigue fascinando al mundo. Al-Khaleej recibirá al poderoso Al-Ahli en un choque de alto riesgo en la temporada 2025-2026.

Este duelo, ya un clásico del fútbol saudí, opone la garra del Al-Khaleej, de Dammam, al prestigio histórico del Al-Ahli, de Yeda.

Con la RSL entre las ligas más vistas del mundo, conseguir entrada es prioridad para locales y visitantes.

En GOAL te contamos cómo conseguir los mejores asientos al mejor precio.

¿Cuándo es Al-Khaleej vs Al-Ahli?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas 21 de mayo de 2026 – 21:00 (hora local) Al-Khaleej vs. Al-Ahli Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, Dammam Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Al-Khaleej vs Al-Ahli?

Las entradas para la Liga Profesional Saudí se venden a través de la plataforma digital de la Liga Saudí y de los portales de cada club.

Sin embargo, por la gran popularidad del Al-Ahli y el aforo limitado de los estadios regionales, las entradas oficiales se agotan pocos minutos después de ponerse a la venta.

StubHub es una opción alternativa para conseguir entradas para el partido Al-Khaleej vs Al-Ahli.

También hay paquetes VIP con asientos premium, acceso a sala VIP y catering.

¿Cuánto cuestan las entradas para Al-Khaleej vs Al-Ahli?

Los precios varían según la categoría del asiento y la proximidad al partido: desde opciones asequibles hasta zonas premium y VIP más costosas.

Entradas estándar (Categoría 3): las más económicas, ubicadas detrás de las porterías o en gradas superiores. Precios: 150-250 SAR en reventa.

las más económicas, ubicadas detrás de las porterías o en gradas superiores. Precios: 150-250 SAR en reventa. Categorías 2 y 1: vista lateral y mayor cercanía al campo, desde 350 hasta 600 SAR.

vista lateral y mayor cercanía al campo, desde 350 hasta 600 SAR. Las VIP, con las mejores vistas y comodidades, van desde 1000 SAR hasta varios miles según los servicios incluidos.

Para la mejor relación calidad-precio, GOAL recomienda buscar con antelación entradas de categoría 3. Son las más baratas y permiten disfrutar del ambiente sin gastar de más. Recuerda que los precios en plataformas como StubHub varían según la demanda, así que reservar temprano garantiza un mejor precio.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd.

El Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd, en Dammam, es uno de los escenarios deportivos más históricos y animados de la Provincia Oriental de Arabia Saudí. Con capacidad para unos 26 000 espectadores, ofrece un ambiente íntimo y electrizante, especialmente cuando visitan los principales equipos de la liga. Aunque es polivalente, se conoce sobre todo por acoger los partidos en casa del Al-Khaleej y el Al-Ettifaq.

Se encuentra en el centro de Dammam, a pocos minutos de Khobar y Dhahran. El Aeropuerto Internacional Rey Fahd es el más cercano para viajeros internacionales. Se recomienda usar apps de transporte como Uber o Careem, pues el estacionamiento es limitado.

Instalaciones: Reformado según los estándares de la Liga Profesional Saudí, cuenta con puestos de comida local e internacional, salas de oración y modernos sistemas de iluminación y sonido.