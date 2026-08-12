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Andras Schaefer of 1. FC Union Berlin celebrates scoring his team's third goalGetty Images
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Cómo comprar entradas del Union Berlin para la temporada 2026/27: precios medios, partidos confirmados y más

Bundesliga
Union Berlin
SHOPPING

Las entradas para el Union Berlin tienen una gran demanda en la capital, y sabemos exactamente cómo puedes comprarlas

El Union Berlin se ha consolidado como uno de los clubes de fútbol más populares y apasionados de Alemania. Mientras los Eiserne (los de Hierro) siguen contando con un enorme apoyo en la Bundesliga de cara a la temporada 2026/27, la demanda de entradas para los días de partido sigue por las nubes. 

Si quieres ver un partido en directo en Berlín, aquí tienes todo lo que necesitas saber para conseguir tu asiento, los precios de los abonos de temporada y los detalles del estadio.

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Próximos partidos del Union Berlin en 2026/27 y entradas

Fecha y horaPartidoUbicaciónEntradas
dom., 23 de ago. de 2026, 15:30Eintracht Braunschweig vs 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion, BraunschweigComprar entradas
sáb., 29 de ago. de 2026, 15:301. FC Union Berlin vs Eintracht FrankfurtStadion An der Alten Försterei, BerlínComprar entradas
sáb., 5 de sep. de 2026, 15:30Bayer 04 Leverkusen vs 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenComprar entradas
vie., 11 de sep. de 2026, 20:301. FC Union Berlin vs FC Schalke 04Stadion An der Alten Försterei, BerlínComprar entradas
vie., 18 de sep. de 2026, 20:30FC Bayern de Múnich vs 1. FC Union BerlinAllianz Arena, MúnichComprar entradas
sáb., 10 de oct. de 2026, 12:001. FC Union Berlin vs SV ElversbergStadion An der Alten Försterei, BerlínComprar entradas
sáb., 17 de oct. de 2026, 12:001. FC Union Berlin vs Borussia DortmundStadion An der Alten Försterei, BerlínComprar entradas
sáb., 24 de oct. de 2026, 12:00FC Augsburg vs 1. FC Union BerlinWWK Arena, AugsburgComprar entradas
sáb., 31 de oct. de 2026, 11:001. FC Union Berlin vs 1. FC KölnStadion An der Alten Försterei, BerlínComprar entradas
sáb., 7 de nov. de 2026, 11:00SC Freiburg vs 1. FC Union BerlinEuropa-Park-Stadion, Freiburg im BreisgauComprar entradas
sáb., 21 de nov. de 2026, 11:001. FC Union Berlin vs RB LeipzigStadion An der Alten Försterei, BerlínComprar entradas
sáb., 28 de nov. de 2026, 11:001. FSV Mainz 05 vs 1. FC Union BerlinMewa Arena, MainzComprar entradas
sáb., 5 de dic. de 2026, 11:001. FC Union Berlin vs Hamburger SVStadion An der Alten Försterei, BerlínComprar entradas
sáb., 12 de dic. de 2026, 11:00VfB Stuttgart vs 1. FC Union BerlinMHPArena, StuttgartComprar entradas
sáb., 19 de dic. de 2026, 11:001. FC Union Berlin vs TSG 1899 HoffenheimStadion An der Alten Försterei, BerlínComprar entradas

¿Dónde comprar entradas del Union Berlin para 2026/27?

La vía principal y más segura para comprar entradas al precio oficial para los días de partido es directamente a través de la sección oficial de venta de entradas del 1. FC Union Berlin. Debido a la excepcional demanda, las entradas suelen agotarse durante las ventanas prioritarias para socios antes de salir a la venta general.

Cuando se agotan las tandas oficiales de venta primaria, las plataformas de venta secundaria pueden ofrecer opciones alternativas de reventa entre aficionados para los próximos partidos de la Bundesliga y la DFB-Pokal.

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Entradas del Union Berlin: ¿cuánto cuestan los abonos de temporada?

Para la temporada 2026/27, los abonos de temporada de pie para los partidos del Union Berlin oscilan entre 238 € y 272 € para adultos que pagan la tarifa completa, sin descuentos. Los abonos de asiento más caros, en el Sector 1, alcanzan los 816 €.

Hay descuentos disponibles para socios oficiales del club, estudiantes, aprendices, pensionistas, desempleados y aficionados con discapacidad grave.

Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei

El estadio del Union Berlin es el Stadion An der Alten Försterei.

DetalleInformación
Nombre del estadioStadion An der Alten Försterei
UbicaciónBerlín (Köpenick), Alemania
Capacidad total22.012
Distribución de pie / asiento18.395 de pie / 3.617 sentados

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