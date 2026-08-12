Cómo comprar entradas del Union Berlin para la temporada 2026/27: precios medios, partidos confirmados y más

El Union Berlin se ha consolidado como uno de los clubes de fútbol más populares y apasionados de Alemania. Mientras los Eiserne (los de Hierro) siguen contando con un enorme apoyo en la Bundesliga de cara a la temporada 2026/27, la demanda de entradas para los días de partido sigue por las nubes.

Si quieres ver un partido en directo en Berlín, aquí tienes todo lo que necesitas saber para conseguir tu asiento, los precios de los abonos de temporada y los detalles del estadio.

Próximos partidos del Union Berlin en 2026/27 y entradas

¿Dónde comprar entradas del Union Berlin para 2026/27?

La vía principal y más segura para comprar entradas al precio oficial para los días de partido es directamente a través de la sección oficial de venta de entradas del 1. FC Union Berlin. Debido a la excepcional demanda, las entradas suelen agotarse durante las ventanas prioritarias para socios antes de salir a la venta general.

Cuando se agotan las tandas oficiales de venta primaria, las plataformas de venta secundaria pueden ofrecer opciones alternativas de reventa entre aficionados para los próximos partidos de la Bundesliga y la DFB-Pokal.

Entradas del Union Berlin: ¿cuánto cuestan los abonos de temporada?

Para la temporada 2026/27, los abonos de temporada de pie para los partidos del Union Berlin oscilan entre 238 € y 272 € para adultos que pagan la tarifa completa, sin descuentos. Los abonos de asiento más caros, en el Sector 1, alcanzan los 816 €.

Hay descuentos disponibles para socios oficiales del club, estudiantes, aprendices, pensionistas, desempleados y aficionados con discapacidad grave.

Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei

El estadio del Union Berlin es el Stadion An der Alten Försterei.