La 5.ª posición de Real Betis la temporada pasada igualó su mejor actuación en LaLiga en más de 20 años. El hecho de que el conjunto de Manuel Pellegrini también alcanzara los cuartos de final tanto de la Copa del Rey como de la Europa League les da motivos para pensar que aún pueden llegar cosas mayores. Reserva hoy entradas para los próximos partidos de Real Betis.

El rendimiento en casa fue un factor clave detrás de la destacada posición liguera de Real Betis el curso pasado. Tras una derrota por 5-3 ante Barcelona en diciembre, los 'Heliopolitanos' permanecieron invictos en su hogar temporal del Estadio La Cartuja durante el resto de la campaña 2025/26 de LaLiga. Después de haber vencido ya a Real Madrid ante sus queridos Béticos este mes de septiembre, todo apunta a que esa magnífica forma como local continuará.

La apasionada afición bética también se sentirá animada por los fichajes veraniegos del club. Troy Parrott, Facundo Bernal y Fran García, entre otros, se han adaptado rápidamente y ya están teniendo un impacto positivo. Los máximos goleadores de la pasada temporada, Cucho Hernández y Abde Ezzalzouli, también buscan mantener su impulso.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que sepas cómo asegurarte un asiento en los partidos de Real Betis, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y más.

Próximos partidos de Real Betis

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas lun, 14 de sep (21:00) LaLiga: Villarreal vs Real Betis Decathlon Arena (Villeneuve-d'Ascq) Entradas jue, 17 de sep (19:00) LaLiga: Real Betis vs Getafe Estadio de La Cartuja (Sevilla) Entradas dom, 20 de sep (18:30) LaLiga: Deportivo de La Coruña vs Real Betis Estadio de Riazor (A Coruña) Entradas dom, 11 de oct (por confirmar) LaLiga: Real Betis vs Osasuna Estadio de La Cartuja (Sevilla) Entradas mié, 14 de oct (21:00) Liga de Campeones: Real Betis vs Porto Estadio de La Cartuja (Sevilla) Entradas dom, 18 de oct (por confirmar) LaLiga: Real Betis vs Barcelona Estadio de La Cartuja (Sevilla) Entradas mié, 21 de oct (21:00) Liga de Campeones: Real Betis vs Feyenoord Estadio de La Cartuja (Sevilla) Entradas dom, 25 de oct (por confirmar) LaLiga: Celta de Vigo vs Real Betis Estadio de Balaídos (Vigo) Entradas dom, 1 de nov (por confirmar) LaLiga: Real Betis vs Malaga Estadio de La Cartuja (Sevilla) Entradas

Cómo comprar entradas de Real Betis

Puedes comprar entradas oficiales para los partidos de Real Betis por internet a través del portal de venta de entradas del club, o en persona en la Taquilla del estadio. Por lo general, las entradas salen a la venta para el público general entre 1 y 3 semanas antes del día del partido.

La plataforma principal y más segura para reservar entradas es la tienda online de entradas de Real Betis. Recibirás por correo electrónico una entrada electrónica en PDF para imprimir o guardar en tu teléfono una vez confirmada. Si quieres comprarlas en la taquilla del estadio de 'La Cartuja', normalmente abre de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos de Real Betis en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse un asiento por canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas de Real Betis?

Las entradas oficiales para el público general para los partidos de Real Betis suelen oscilar entre 20 € y 90 € para los encuentros estándar de LaLiga. Esos precios pueden subir hasta 60 €-160 € o más en partidos de alta demanda, como El Gran Derbi contra Sevilla o los duelos ante Real Madrid y Barcelona.

El aforo del Estadio de La Cartuja se divide en líneas generales en cuatro áreas principales:

Gol Norte (North Goal) & Gol Sur (South Goal): situados directamente detrás de las porterías. Son las zonas más asequibles del estadio y ofrecen una experiencia vibrante, con una afición muy ruidosa. Los niveles superiores (Segundo Anfiteatro) son las entradas más baratas de todo el recinto. (Rango de precios: 20 €-50 €)

Fondo (East Stand): se extiende a lo largo del lateral del campo opuesto a los túneles de los jugadores y a los banquillos principales. Ofrece una gran perspectiva lateral del juego, sin precios prémium. (Rango de precios: 45 €-80 €)

Preferencia (West/Main Stand): la grada principal del lateral, con los banquillos, los palcos corporativos y las zonas de prensa. (Rango de precios: 70 €-160 € o más)

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios secundarios de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio de La Cartuja

El Estadio de La Cartuja de Sevilla, inaugurado en 1999, es el cuarto estadio más grande de España y la capital de los grandes acontecimientos deportivos en sede neutral en Andalucía.

Situado en la histórica Isla de La Cartuja, este recinto de élite con capacidad para 70.000 espectadores ha evolucionado de un sueño olímpico infrautilizado a un estadio de primer nivel llamado a albergar partidos del Mundial de la FIFA 2030.

A diferencia de la mayoría de los estadios icónicos de Europa, La Cartuja no se construyó para un club local concreto. En su lugar, pertenece a un comité encabezado por el Gobierno andaluz. Acoge grandes finales coperas, partidos internacionales y conciertos musicales legendarios.

Aunque La Cartuja no ha sido hogar permanente de ningún club deportivo local, se ha convertido en una red de seguridad crucial para Real Betis, que actualmente utiliza el estadio como sede temporal mientras el Estadio Benito Villamarin se somete a una enorme remodelación.

Momentos deportivos memorables en el Estadio de La Cartuja:

Final de la Copa de la UEFA (2003) : conocida como la 'invasión pacífica', cerca de 80.000 aficionados escoceses viajaron a Sevilla para ver al Celtic enfrentarse al Porto de José Mourinho. El club portugués ganó un auténtico thriller por 3-2 en la prórroga, logrando el primer gran triunfo europeo de Mourinho.

Récords del mundo de atletismo batidos : justo después de su inauguración en 1999, el estadio acogió los Campeonatos del Mundo de Atletismo. El legendario velocista estadounidense Michael Johnson destrozó el récord del mundo de 400 metros en la pista con un increíble tiempo de 43,18 segundos.

Los triunfos del tenis : en una brillante demostración de versatilidad, los trabajadores construyeron pistas temporales de tierra batida sobre el césped y, animada por un ensordecedor público local, España ganó de forma dramática dos finales de la Copa Davis (2004 y 2011).

Un hotel en las gradas: el complejo del estadio alberga en realidad un hotel de 4 estrellas llamado EXE Isla Cartuja. Varias de sus habitaciones están diseñadas con ventanas que dan directamente al terreno de juego, lo que permite a los huéspedes ver los eventos desde la cama.

Récords y estadísticas de Real Betis

Fundado en 1907, Real Betis es famoso por su ferozmente leal afición obrera, su cultura apasionada y una de las rivalidades de ciudad más intensas del fútbol español ('El Gran Derbi' contra Sevilla).

Palmarés del club y títulos destacados

LaLiga (Primera División) : 1 título (1934–35)

Copa del Rey (Copa de España) : 3 títulos (1976–77, 2004–05, 2021–22)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Joaquín (521), José Ramón Esnaola (460)

Más goles: Rubén Castro (148), Poli Rincón (84)

El significado de Betis

El nombre 'Betis' procede de Baetis, que era el antiguo nombre romano del río Guadalquivir, que atraviesa Sevilla.

El significado de Balompié

A diferencia de casi todos los demás equipos españoles, que usan la palabra fútbol, tomada del inglés, Betis emplea la palabra española Balompié.

La conexión escocesa

Las icónicas franjas verticales verdes y blancas llegaron a España de la mano de uno de los fundadores del club, Manuel Ramos Asencio. Mientras estudiaba en Escocia, vio jugar al Celtic, le encantaron sus aros verdes y blancos, y compró exactamente la misma tela. Transformó esos aros en líneas verticales para crear la imagen de Betis.



