No son muchos los equipos que pueden presumir de un palmarés como el del PSG. El club más exitoso de Francia, pese a que solo nació hace poco más de medio siglo, ha acumulado decenas de grandes títulos y ahora figura entre el reducido grupo de equipos que ha ganado dos Copas de Europa consecutivas.

Si nunca has estado antes en el icónico Parc des Princes de París, o simplemente tienes muchas ganas de volver, esta temporada podría ser la oportunidad perfecta para hacer realidad tus sueños futbolísticos. Deja que GOAL te ofrezca toda la información esencial que necesitas saber sobre las entradas del Paris Saint-Germain, incluido cuánto cuestan, dónde puedes comprarlas y mucho más.

Próximos partidos del Paris Saint-Germain en el Parc des Princes

Fecha Partido Estadio Entradas sáb., 22 de agosto de 2026 PSG vs Stade Rennais Parc des Princes (casa) Entradas dom., 30 de agosto de 2026 Lille vs PSG Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq Entradas sáb., 5 de septiembre de 2026 PSG vs AS Monaco Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 12 de septiembre de 2026 Brest vs PSG Stade Francis-Le Blé, Brest Entradas dom., 20 de septiembre de 2026 Marseille vs PSG (Le Classique) Stade Vélodrome, Marseille Entradas sáb., 10 de octubre de 2026 PSG vs Le Mans Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 17 de octubre de 2026 Strasbourg vs PSG Stade de la Meinau, Strasbourg Entradas dom., 25 de octubre de 2026 PSG vs Lyon Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 31 de octubre de 2026 Le Havre vs PSG Stade Océane, Le Havre Entradas sáb., 7 de noviembre de 2026 PSG vs Troyes Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 21 de noviembre de 2026 Nice vs PSG Allianz Riviera, Nice Entradas sáb., 28 de noviembre de 2026 PSG vs Lorient Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 5 de diciembre de 2026 Toulouse vs PSG Stadium de Toulouse, Toulouse Entradas sáb., 12 de diciembre de 2026 PSG vs Paris FC (Derby de Paris) Parc des Princes (casa) Entradas dom., 3 de enero de 2027 Lens vs PSG Stade Bollaert-Delelis, Lens Entradas sáb., 16 de enero de 2027 Angers vs PSG Stade Raymond Kopa, Angers Entradas sáb., 23 de enero de 2027 PSG vs AJ Auxerre Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 30 de enero de 2027 Monaco vs PSG Stade Louis II, Monaco Entradas dom., 7 de febrero de 2027 PSG vs Marseille (Le Classique) Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 13 de febrero de 2027 Le Mans vs PSG Stade Marie-Marvingt, Le Mans Entradas sáb., 20 de febrero de 2027 PSG vs Brest Parc des Princes (casa) Entradas dom., 28 de febrero de 2027 PSG vs Lens Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 6 de marzo de 2027 Stade Rennais vs PSG Roazhon Park, Rennes Entradas sáb., 13 de marzo de 2027 AJ Auxerre vs PSG Stade Abbé Deschamps, Auxerre Entradas sáb., 20 de marzo de 2027 PSG vs Strasbourg Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 3 de abril de 2027 Paris FC vs PSG (Derby de Paris) Stade Jean-Bouin, Paris Entradas sáb., 10 de abril de 2027 PSG vs Le Havre Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 17 de abril de 2027 PSG vs Lille Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 24 de abril de 2027 Lorient vs PSG Stade du Moustoir, Lorient Entradas sáb., 1 de mayo de 2027 PSG vs Angers Parc des Princes (casa) Entradas dom., 9 de mayo de 2027 Lyon vs PSG Groupama Stadium, Décines-Charpieu Entradas dom., 16 de mayo de 2027 PSG vs Nice Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 22 de mayo de 2027 Troyes vs PSG Stade de l'Aube, Troyes Entradas sáb., 29 de mayo de 2027 PSG vs Toulouse Parc des Princes (casa) Entradas

¿Cómo comprar entradas del Paris Saint-Germain 2026/27?

Existen varias opciones de venta de entradas para los partidos del Paris Saint-Germain, desde pases individuales para cada encuentro hasta paquetes hospitality. Para comprar entradas, el método más fiable es acudir al portal oficial de entradas del PSG.

Merece la pena consultar la web con regularidad para conocer la información sobre la venta de entradas, las fechas de lanzamiento y la disponibilidad. Las entradas suelen ponerse a la venta online unas semanas antes de cada partido, y puede que necesites crear una cuenta y facilitar información personal. Ser socio del club también te da prioridad a la hora de intentar conseguir asiento para los partidos en el Parc des Princes.

Cuando las entradas para los partidos del PSG aparecen como 'Grand Public ', eso significa que están a la venta general y no necesitarás ser socio para comprarlas. Antes de esa fase, los aficionados del PSG con la Red & Blue Membership tienen un breve periodo de prioridad antes de que las entradas del Paris Saint-Germain salgan a la venta general.

Como uno de los clubes más grandes de Francia y de Europa, y campeón de la Champions League en las dos últimas ediciones de cara a 2026/27, la demanda para los partidos del Paris Saint-Germain es, como era de esperar, enorme, y las entradas suelen agotarse por los canales oficiales mucho antes de los días de partido. Si están agotadas, o si quieres asegurarte asiento antes del lanzamiento oficial, o esperas conseguir entradas de última hora, quizá te interese considerar plataformas secundarias de reventa como Ticombo, con opciones desde solo 81 €.

¿Cuánto cuestan las entradas del Paris Saint-Germain 2026/27?

Para quienes deseen comprar entradas del Paris Saint-Germain en el Parc des Princes partido a partido, los precios para adultos se han situado normalmente entre 40 € y 280 € cuando se adquieren directamente a través del club, aunque los precios para la temporada 2026/27 deberían confirmarse en el portal oficial de entradas del PSG, ya que pueden cambiar de un año a otro, especialmente teniendo en cuenta que el continuo éxito europeo del club impulsa la demanda.

El precio fluctúa en función del rival y de dónde te sientes en el estadio. Las entradas más baratas del PSG suelen estar ubicadas detrás de la portería, en la grada Virage Boulogne.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para conocer la información más reciente sobre disponibilidad y precios. Las entradas en sitios secundarios de reventa como Ticombo están actualmente disponibles desde 81 € en adelante.

Como la mayoría de los equipos de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain ofrece precios escalonados según los grupos de edad, incluidas las categorías de adulto, júnior y sénior, aunque estos tramos varían de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta de forma significativa al precio de la entrada, y las mejores vistas suelen tener el coste más alto. También están, por supuesto, los grandes duelos ante rivales de primer nivel, como 'Le Classique' (PSG vs Marseille, que se juega el 20 de septiembre fuera y el 7 de febrero en casa esta temporada), que entran en la categoría más alta, con el consiguiente aumento de precios.

Historia del Parc des Princes

El Parc des Princes es un estadio de fútbol con todas sus localidades de asiento situado en París, Francia, que abrió sus puertas en 1972. Está ubicado en el suroeste de la capital francesa, cerca del Stade Jean-Bouin y del Stade Roland Garros. El estadio es la casa del Paris Saint-Germain (PSG) desde 1974. Antes de la inauguración del Stade de France en 1998, el Parc des Princes también fue el estadio de la selección francesa de fútbol y de rugby.

El Parc des Princes ha albergado a lo largo de los años numerosos partidos de fútbol de prestigio, incluidos varios encuentros de la Copa Mundial de la FIFA y de la Eurocopa de la UEFA, además de haber acogido tres finales de la Copa de Europa en 1956, 1975 y 1981.

Su capacidad actual se sitúa en algo menos de 48.000 espectadores, aunque las fuentes varían entre aproximadamente 47.900 y 48.600 según la configuración. Cabe señalar que el futuro del estadio es un asunto abierto y sin resolver de cara a la temporada 2026/27: el PSG y la ciudad de París han reabierto las negociaciones sobre una posible venta y una gran ampliación del recinto, con objetivos de capacidad que, según se ha informado, van desde 60.000 hasta incluso 70.000-75.000 asientos. En el momento de escribir estas líneas, no se ha cerrado ningún acuerdo y la capacidad del Parc des Princes para 2026/27 sigue sin cambios en su tamaño actual, pero los aficionados que planifiquen con antelación deberían estar atentos a las noticias sobre este asunto, ya que podría afectar a la disponibilidad y al precio de las entradas en futuras temporadas.