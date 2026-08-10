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Cómo comprar entradas del Paris Saint-Germain 2026/27: partidos de la Ligue 1, precios de las entradas y más

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Paris Saint-Germain
Ligue 1

Descubre cómo puedes ver en acción a las campeonas de Europa en dos temporadas consecutivas, con entradas para los partidos de la próxima temporada

No son muchos los equipos que pueden presumir de un palmarés como el del PSG. El club más exitoso de Francia, pese a que solo nació hace poco más de medio siglo, ha acumulado decenas de grandes títulos y ahora figura entre el reducido grupo de equipos que ha ganado dos Copas de Europa consecutivas.

Si nunca has estado antes en el icónico Parc des Princes de París, o simplemente tienes muchas ganas de volver, esta temporada podría ser la oportunidad perfecta para hacer realidad tus sueños futbolísticos. Deja que GOAL te ofrezca toda la información esencial que necesitas saber sobre las entradas del Paris Saint-Germain, incluido cuánto cuestan, dónde puedes comprarlas y mucho más.

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Próximos partidos del Paris Saint-Germain en el Parc des Princes

FechaPartidoEstadioEntradas
sáb., 22 de agosto de 2026PSG vs Stade RennaisParc des Princes (casa)Entradas
dom., 30 de agosto de 2026Lille vs PSGStade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'AscqEntradas
sáb., 5 de septiembre de 2026PSG vs AS MonacoParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 12 de septiembre de 2026Brest vs PSGStade Francis-Le Blé, BrestEntradas
dom., 20 de septiembre de 2026Marseille vs PSG (Le Classique)Stade Vélodrome, MarseilleEntradas
sáb., 10 de octubre de 2026PSG vs Le MansParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 17 de octubre de 2026Strasbourg vs PSGStade de la Meinau, StrasbourgEntradas
dom., 25 de octubre de 2026PSG vs LyonParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 31 de octubre de 2026Le Havre vs PSGStade Océane, Le HavreEntradas
sáb., 7 de noviembre de 2026PSG vs TroyesParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 21 de noviembre de 2026Nice vs PSGAllianz Riviera, NiceEntradas
sáb., 28 de noviembre de 2026PSG vs LorientParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 5 de diciembre de 2026Toulouse vs PSGStadium de Toulouse, ToulouseEntradas
sáb., 12 de diciembre de 2026PSG vs Paris FC (Derby de Paris)Parc des Princes (casa)Entradas
dom., 3 de enero de 2027Lens vs PSGStade Bollaert-Delelis, LensEntradas
sáb., 16 de enero de 2027Angers vs PSGStade Raymond Kopa, AngersEntradas
sáb., 23 de enero de 2027PSG vs AJ AuxerreParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 30 de enero de 2027Monaco vs PSGStade Louis II, MonacoEntradas
dom., 7 de febrero de 2027PSG vs Marseille (Le Classique)Parc des Princes (casa)Entradas
sáb., 13 de febrero de 2027Le Mans vs PSGStade Marie-Marvingt, Le MansEntradas
sáb., 20 de febrero de 2027PSG vs BrestParc des Princes (casa)Entradas
dom., 28 de febrero de 2027PSG vs LensParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 6 de marzo de 2027Stade Rennais vs PSGRoazhon Park, RennesEntradas
sáb., 13 de marzo de 2027AJ Auxerre vs PSGStade Abbé Deschamps, AuxerreEntradas
sáb., 20 de marzo de 2027PSG vs StrasbourgParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 3 de abril de 2027Paris FC vs PSG (Derby de Paris)Stade Jean-Bouin, ParisEntradas
sáb., 10 de abril de 2027PSG vs Le HavreParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 17 de abril de 2027PSG vs LilleParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 24 de abril de 2027Lorient vs PSGStade du Moustoir, LorientEntradas
sáb., 1 de mayo de 2027PSG vs AngersParc des Princes (casa)Entradas
dom., 9 de mayo de 2027Lyon vs PSGGroupama Stadium, Décines-CharpieuEntradas
dom., 16 de mayo de 2027PSG vs NiceParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 22 de mayo de 2027Troyes vs PSGStade de l'Aube, TroyesEntradas
sáb., 29 de mayo de 2027PSG vs ToulouseParc des Princes (casa)Entradas

¿Cómo comprar entradas del Paris Saint-Germain 2026/27?

Existen varias opciones de venta de entradas para los partidos del Paris Saint-Germain, desde pases individuales para cada encuentro hasta paquetes hospitality. Para comprar entradas, el método más fiable es acudir al portal oficial de entradas del PSG.

Merece la pena consultar la web con regularidad para conocer la información sobre la venta de entradas, las fechas de lanzamiento y la disponibilidad. Las entradas suelen ponerse a la venta online unas semanas antes de cada partido, y puede que necesites crear una cuenta y facilitar información personal. Ser socio del club también te da prioridad a la hora de intentar conseguir asiento para los partidos en el Parc des Princes.

Cuando las entradas para los partidos del PSG aparecen como 'Grand Public ', eso significa que están a la venta general y no necesitarás ser socio para comprarlas. Antes de esa fase, los aficionados del PSG con la Red & Blue Membership tienen un breve periodo de prioridad antes de que las entradas del Paris Saint-Germain salgan a la venta general.

Como uno de los clubes más grandes de Francia y de Europa, y campeón de la Champions League en las dos últimas ediciones de cara a 2026/27, la demanda para los partidos del Paris Saint-Germain es, como era de esperar, enorme, y las entradas suelen agotarse por los canales oficiales mucho antes de los días de partido. Si están agotadas, o si quieres asegurarte asiento antes del lanzamiento oficial, o esperas conseguir entradas de última hora, quizá te interese considerar plataformas secundarias de reventa como Ticombo, con opciones desde solo 81 €.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Paris Saint-Germain 2026/27?

Para quienes deseen comprar entradas del Paris Saint-Germain en el Parc des Princes partido a partido, los precios para adultos se han situado normalmente entre 40 € y 280 € cuando se adquieren directamente a través del club, aunque los precios para la temporada 2026/27 deberían confirmarse en el portal oficial de entradas del PSG, ya que pueden cambiar de un año a otro, especialmente teniendo en cuenta que el continuo éxito europeo del club impulsa la demanda.

El precio fluctúa en función del rival y de dónde te sientes en el estadio. Las entradas más baratas del PSG suelen estar ubicadas detrás de la portería, en la grada Virage Boulogne.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para conocer la información más reciente sobre disponibilidad y precios. Las entradas en sitios secundarios de reventa como Ticombo están actualmente disponibles desde 81 € en adelante.

Como la mayoría de los equipos de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain ofrece precios escalonados según los grupos de edad, incluidas las categorías de adulto, júnior y sénior, aunque estos tramos varían de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta de forma significativa al precio de la entrada, y las mejores vistas suelen tener el coste más alto. También están, por supuesto, los grandes duelos ante rivales de primer nivel, como 'Le Classique' (PSG vs Marseille, que se juega el 20 de septiembre fuera y el 7 de febrero en casa esta temporada), que entran en la categoría más alta, con el consiguiente aumento de precios.

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Historia del Parc des Princes

El Parc des Princes es un estadio de fútbol con todas sus localidades de asiento situado en París, Francia, que abrió sus puertas en 1972. Está ubicado en el suroeste de la capital francesa, cerca del Stade Jean-Bouin y del Stade Roland Garros. El estadio es la casa del Paris Saint-Germain (PSG) desde 1974. Antes de la inauguración del Stade de France en 1998, el Parc des Princes también fue el estadio de la selección francesa de fútbol y de rugby.

El Parc des Princes ha albergado a lo largo de los años numerosos partidos de fútbol de prestigio, incluidos varios encuentros de la Copa Mundial de la FIFA y de la Eurocopa de la UEFA, además de haber acogido tres finales de la Copa de Europa en 1956, 1975 y 1981.

Su capacidad actual se sitúa en algo menos de 48.000 espectadores, aunque las fuentes varían entre aproximadamente 47.900 y 48.600 según la configuración. Cabe señalar que el futuro del estadio es un asunto abierto y sin resolver de cara a la temporada 2026/27: el PSG y la ciudad de París han reabierto las negociaciones sobre una posible venta y una gran ampliación del recinto, con objetivos de capacidad que, según se ha informado, van desde 60.000 hasta incluso 70.000-75.000 asientos. En el momento de escribir estas líneas, no se ha cerrado ningún acuerdo y la capacidad del Parc des Princes para 2026/27 sigue sin cambios en su tamaño actual, pero los aficionados que planifiquen con antelación deberían estar atentos a las noticias sobre este asunto, ya que podría afectar a la disponibilidad y al precio de las entradas en futuras temporadas.

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