El Newcastle afronta la temporada 2026/27 con Matthias Jaissle como nuevo entrenador, incorporado tras la salida de Eddie Howe y un decepcionante 12.º puesto la pasada campaña. Sin fútbol europeo este curso, el foco está en la Premier League. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas en St James' Park.
Calendario completo del Newcastle United en la Premier League 2026/27
|Fecha y hora
|Partido
|Estadio
|Competición
|Entradas
|dom. 23 ago. 2026, 16:30
|Newcastle United vs Liverpool
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 29 ago. 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur vs Newcastle United
|Tottenham Hotspur Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 5 sep. 2026, 15:00
|Newcastle United vs Bournemouth
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 12 sep. 2026, 15:00
|Leeds United vs Newcastle United
|Elland Road (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 19 sep. 2026, 15:00
|Newcastle United vs Hull City
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 10 oct. 2026, 15:00
|Coventry City vs Newcastle United
|Coventry Building Society Arena (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 17 oct. 2026, 15:00
|Newcastle United vs Aston Villa
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 24 oct. 2026, 15:00
|Crystal Palace vs Newcastle United
|Selhurst Park (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 31 oct. 2026, 16:00
|Newcastle United vs Everton
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 7 nov. 2026, 15:00
|Fulham vs Newcastle United
|Craven Cottage (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 21 nov. 2026, 15:00
|Newcastle United vs Arsenal
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 28 nov. 2026, 15:00
|Brighton and Hove Albion vs Newcastle United
|American Express Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|mié. 2 dic. 2026, 20:00
|Newcastle United vs Manchester United
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 5 dic. 2026, 15:00
|Newcastle United vs Sunderland (derbi Tyne-Wear)
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 12 dic. 2026, 15:00
|Ipswich Town vs Newcastle United
|Portman Road (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 19 dic. 2026, 15:00
|Brentford vs Newcastle United
|Gtech Community Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 26 dic. 2026, 15:00
|Newcastle United vs Manchester City
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|mié. 30 dic. 2026, 20:00
|Newcastle United vs Nottingham Forest
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 2 ene. 2027, 15:00
|Chelsea vs Newcastle United
|Stamford Bridge (fuera)
|Premier League
|Entradas
|mié. 6 ene. 2027, 20:00
|Manchester United vs Newcastle United
|Old Trafford (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 16 ene. 2027, 15:00
|Newcastle United vs Fulham
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 23 ene. 2027, 15:00
|Arsenal vs Newcastle United
|Emirates Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 30 ene. 2027, 15:00
|Newcastle United vs Brighton and Hove Albion
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 6 feb. 2027, 15:00
|Everton vs Newcastle United
|Hill Dickinson Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|mié. 10 feb. 2027, 20:00
|Newcastle United vs Chelsea
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 20 feb. 2027, 15:00
|Manchester City vs Newcastle United
|Etihad Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 27 feb. 2027, 15:00
|Newcastle United vs Brentford
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|mié. 3 mar. 2027, 20:00
|Nottingham Forest vs Newcastle United
|The City Ground (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 13 mar. 2027, 15:00
|Bournemouth vs Newcastle United
|Vitality Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 20 mar. 2027, 16:00
|Newcastle United vs Leeds United
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 10 abr. 2027, 15:00
|Liverpool vs Newcastle United
|Anfield (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 17 abr. 2027, 15:00
|Newcastle United vs Tottenham Hotspur
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 24 abr. 2027, 15:00
|Newcastle United vs Ipswich Town
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 1 may. 2027, 15:00
|Sunderland vs Newcastle United (derbi Tyne-Wear)
|Stadium of Light (fuera)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 8 may. 2027, 15:00
|Newcastle United vs Coventry City
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|sáb. 15 may. 2027, 15:00
|Aston Villa vs Newcastle United
|Villa Park (fuera)
|Premier League
|Entradas
|dom. 23 may. 2027, 15:00
|Newcastle United vs Crystal Palace
|St James' Park (casa)
|Premier League
|Entradas
|dom. 30 may. 2027, 16:00
|Hull City vs Newcastle United
|MKM Stadium (fuera)
|Premier League
|Entradas
¿Cómo comprar entradas del Newcastle United?
Las entradas para los días de partido nunca salen a la venta general, ya que la demanda supera a la oferta una vez que los socios Mags y los abonados aseguran sus localidades durante los periodos prioritarios. Las membresías del club son Mags+ (£47), Mags (£37) y Junior Mags (£20). Mags+ incluye compra prioritaria, acceso gratuito a amistosos de pretemporada y un lugar en los criterios de la lista de espera para el abono de temporada. Sitios secundarios como StubHub ofrecen una alternativa si los canales oficiales agotan existencias.
¿Cuánto cuestan las entradas del Newcastle United?
Los precios para adultos a través del club oscilan entre £56 y £75 por partido, y varían según el rival y la ubicación del asiento. Las entradas más baratas suelen encontrarse en la zona familiar, en la parte alta del nivel 7 de la grada Milburn. Los precios han subido un 5 % y un 3,3 % en las dos temporadas recientes consecutivas, a raíz de la mejora del rendimiento del club.
Todo lo que necesitas saber sobre St James' Park
Hogar del Newcastle desde 1892, St James' Park tiene capacidad para 52.264 espectadores, la décima mayor del fútbol inglés. Ha albergado partidos internacionales en la Eurocopa 1996, eventos durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y encuentros del Mundial de Rugby de 2015, y está confirmado como una de las sedes de la Eurocopa 2028.
El futuro a largo plazo del estadio sigue sin decidirse. Los propietarios, Public Investment Fund, están valorando ampliar el actual recinto hasta unas 65.000 localidades o construir un estadio completamente nuevo cerca, potencialmente de hasta 70.000 asientos, pero aún no se ha tomado una decisión final. Mientras tanto, el club se ha centrado en mejoras graduales, incluida la renovación del sistema de megafonía y nuevos asientos y puestos de comida.