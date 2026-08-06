El Manchester City entra en una nueva era bajo el mando de Enzo Maresca, que sustituye a Pep Guardiola después de que su década al frente terminara con el club como subcampeón por detrás del Arsenal, suavizado por un doblete de FA Cup y Copa de la Liga. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas en el Etihad Stadium.

Calendario completo del Manchester City en la Premier League 2026/27

Fecha y hora Partido Estadio Competición Entradas dom. 23 ago. 2026, 14:00 Manchester City vs Bournemouth Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 29 ago. 2026, 15:00 Crystal Palace vs Manchester City Selhurst Park (fuera) Premier League Entradas sáb. 5 sep. 2026, 15:00 Manchester City vs Coventry City Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 12 sep. 2026, 15:00 Manchester United vs Manchester City Old Trafford (fuera) Premier League Entradas sáb. 19 sep. 2026, 15:00 Manchester City vs Sunderland Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 10 oct. 2026, 15:00 Liverpool vs Manchester City Anfield (fuera) Premier League Entradas sáb. 17 oct. 2026, 15:00 Manchester City vs Ipswich Town Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 24 oct. 2026, 15:00 Aston Villa vs Manchester City Villa Park (fuera) Premier League Entradas sáb. 31 oct. 2026, 15:00 Manchester City vs Brighton and Hove Albion Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 7 nov. 2026, 15:00 Nottingham Forest vs Manchester City The City Ground (fuera) Premier League Entradas sáb. 21 nov. 2026, 15:00 Manchester City vs Fulham Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 28 nov. 2026, 15:00 Arsenal vs Manchester City Emirates Stadium (fuera) Premier League Entradas mié. 2 dic. 2026, 20:00 Manchester City vs Leeds United Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 5 dic. 2026, 15:00 Brentford vs Manchester City Gtech Community Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 12 dic. 2026, 15:00 Manchester City vs Chelsea Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 19 dic. 2026, 15:00 Manchester City vs Hull City Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 26 dic. 2026, 15:00 Newcastle United vs Manchester City St. James' Park (fuera) Premier League Entradas mié. 30 dic. 2026, 20:00 Everton vs Manchester City Hill Dickinson Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 2 ene. 2027, 15:00 Manchester City vs Tottenham Hotspur Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas mié. 6 ene. 2027, 20:00 Leeds United vs Manchester City Elland Road (fuera) Premier League Entradas sáb. 16 ene. 2027, 15:00 Manchester City vs Nottingham Forest Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 23 ene. 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Manchester City American Express Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 30 ene. 2027, 15:00 Manchester City vs Arsenal Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 6 feb. 2027, 15:00 Fulham vs Manchester City Craven Cottage (fuera) Premier League Entradas mié. 10 feb. 2027, 20:00 Tottenham Hotspur vs Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 20 feb. 2027, 15:00 Manchester City vs Newcastle United Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 27 feb. 2027, 15:00 Hull City vs Manchester City MKM Stadium (fuera) Premier League Entradas mié. 3 mar. 2027, 20:00 Manchester City vs Everton Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 13 mar. 2027, 15:00 Coventry City vs Manchester City Coventry Building Society Arena (fuera) Premier League Entradas sáb. 20 mar. 2027, 15:00 Manchester City vs Manchester United Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 10 abr. 2027, 15:00 Bournemouth vs Manchester City Vitality Stadium (fuera) Premier League Entradas sáb. 17 abr. 2027, 15:00 Manchester City vs Crystal Palace Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 24 abr. 2027, 15:00 Chelsea vs Manchester City Stamford Bridge (fuera) Premier League Entradas sáb. 1 may. 2027, 15:00 Manchester City vs Brentford Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 8 may. 2027, 15:00 Manchester City vs Liverpool Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas sáb. 15 may. 2027, 15:00 Ipswich Town vs Manchester City Portman Road (fuera) Premier League Entradas dom. 23 may. 2027, 15:00 Manchester City vs Aston Villa Etihad Stadium (casa) Premier League Entradas dom. 30 may. 2027, 16:00 Sunderland vs Manchester City Stadium of Light (fuera) Premier League Entradas

¿Cómo comprar entradas del Manchester City?

Cómpralas a través del portal oficial de entradas del Manchester City, el vendedor principal de las entradas para casa. Los clubes asignan las entradas en tres fases: primero a los abonados de temporada, después a los socios según los puntos de fidelidad y, por último, al público en venta general. También puedes reservarlas a través de vendedores secundarios como StubHub.

¿Cómo comprar abonos de temporada del Manchester City?

Los abonos de temporada son la única forma garantizada de asistir a todos los partidos en casa, pero actualmente no están disponibles para nuevos compradores. Consulta el portal oficial de entradas para conocer las novedades y ten en cuenta que debes ser socio del club para comprar uno cuando vuelva a haber disponibilidad.

¿Cómo puedo comprar entradas del Manchester City para partidos fuera de casa?

Cómpralas a través de la web oficial del club, igual que para los partidos en casa, y necesitas una membresía del City. También puedes probar en la web del club rival, aunque normalmente allí también se requiere membresía.

Todo lo que necesitas saber sobre el Etihad Stadium

El Manchester City juega en el Etihad Stadium, construido originalmente para los Juegos de la Commonwealth de 2002, desde 2003. Su capacidad actual es de 55.097 espectadores, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes de la Premier League.

La mejor forma de llegar es en transporte público. El Metrolink conecta Manchester Piccadilly con la parada Etihad Campus en menos de 10 minutos, con tranvías cinco veces por hora los días de partido. Las paradas vecinas de Holt Town y Velopark permanecen cerradas durante al menos una hora después del pitido final. Se puede reservar aparcamiento con antelación, aunque el espacio es limitado.