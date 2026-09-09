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Calendario completo del Manchester City en la Premier League 2026/27

Fecha y hora Partido Estadio Entradas Sáb. 5 sep. 2026, 15:00 Manchester City vs Coventry City Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 12 sep. 2026, 15:00 Manchester United vs Manchester City Old Trafford (fuera) Entradas Sáb. 19 sep. 2026, 15:00 Manchester City vs Sunderland Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 10 oct. 2026, 15:00 Liverpool vs Manchester City Anfield (fuera) Entradas Sáb. 17 oct. 2026, 15:00 Manchester City vs Ipswich Town Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 24 oct. 2026, 15:00 Aston Villa vs Manchester City Villa Park (fuera) Entradas Sáb. 31 oct. 2026, 15:00 Manchester City vs Brighton and Hove Albion Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 7 nov. 2026, 15:00 Nottingham Forest vs Manchester City The City Ground (fuera) Entradas Sáb. 21 nov. 2026, 15:00 Manchester City vs Fulham Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 28 nov. 2026, 15:00 Arsenal vs Manchester City Emirates Stadium (fuera) Entradas Mié. 2 dic. 2026, 20:00 Manchester City vs Leeds United Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 5 dic. 2026, 15:00 Brentford vs Manchester City Gtech Community Stadium (fuera) Entradas Sáb. 12 dic. 2026, 15:00 Manchester City vs Chelsea Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 19 dic. 2026, 15:00 Manchester City vs Hull City Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 26 dic. 2026, 15:00 Newcastle United vs Manchester City St. James' Park (fuera) Entradas Mié. 30 dic. 2026, 20:00 Everton vs Manchester City Hill Dickinson Stadium (fuera) Entradas Sáb. 2 ene. 2027, 15:00 Manchester City vs Tottenham Hotspur Etihad Stadium (casa) Entradas Mié. 6 ene. 2027, 20:00 Leeds United vs Manchester City Elland Road (fuera) Entradas Sáb. 16 ene. 2027, 15:00 Manchester City vs Nottingham Forest Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 23 ene. 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Manchester City American Express Stadium (fuera) Entradas Sáb. 30 ene. 2027, 15:00 Manchester City vs Arsenal Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 6 feb. 2027, 15:00 Fulham vs Manchester City Craven Cottage (fuera) Entradas Mié. 10 feb. 2027, 20:00 Tottenham Hotspur vs Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (fuera) Entradas Sáb. 20 feb. 2027, 15:00 Manchester City vs Newcastle United Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 27 feb. 2027, 15:00 Hull City vs Manchester City MKM Stadium (fuera) Entradas Mié. 3 mar. 2027, 20:00 Manchester City vs Everton Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 13 mar. 2027, 15:00 Coventry City vs Manchester City Coventry Building Society Arena (fuera) Entradas Sáb. 20 mar. 2027, 15:00 Manchester City vs Manchester United Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 10 abr. 2027, 15:00 Bournemouth vs Manchester City Vitality Stadium (fuera) Entradas Sáb. 17 abr. 2027, 15:00 Manchester City vs Crystal Palace Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 24 abr. 2027, 15:00 Chelsea vs Manchester City Stamford Bridge (fuera) Entradas Sáb. 1 may. 2027, 15:00 Manchester City vs Brentford Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 8 may. 2027, 15:00 Manchester City vs Liverpool Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 15 may. 2027, 15:00 Ipswich Town vs Manchester City Portman Road (fuera) Entradas Dom. 23 may. 2027, 15:00 Manchester City vs Aston Villa Etihad Stadium (casa) Entradas Dom. 30 may. 2027, 16:00 Sunderland vs Manchester City Stadium of Light (fuera) Entradas

¿Cómo comprar entradas del Manchester City?

Cómpralas a través del portal oficial de entradas del Manchester City, el distribuidor de primera mano de las entradas para los partidos en casa.

Los clubes asignan las entradas en tres fases: primero a los abonados, después a los miembros según los puntos de fidelidad y, por último, al público en la venta general.

¿Cómo comprar abonos de temporada del Manchester City?

Los abonos de temporada son la única forma garantizada de asistir a todos los partidos en casa, pero actualmente no están disponibles para nuevos compradores. Consulta el portal oficial de entradas para ver las actualizaciones y ten en cuenta que debes ser miembro del club para comprar uno cuando vuelva a haber disponibilidad.

¿Cómo puedo comprar entradas del Manchester City para fuera de casa?

Cómpralas a través de la página web oficial del club, igual que para los partidos en casa, y se requiere una membresía del City. También puedes probar en la página web del club rival, aunque normalmente allí también se requiere membresía.

Todo lo que necesitas saber sobre el Etihad Stadium

El Manchester City juega en el Etihad Stadium, construido originalmente para los Juegos de la Commonwealth de 2002, desde 2003. Su capacidad actual es de 55.097 espectadores, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes de la Premier League.

La mejor manera de llegar es en transporte público. El Metrolink va de Manchester Piccadilly a la parada Etihad Campus en menos de 10 minutos, con tranvías que pasan cinco veces por hora los días de partido. Las paradas vecinas de Holt Town y Velopark permanecen cerradas durante al menos una hora después del pitido final. El aparcamiento puede reservarse con antelación, aunque el espacio es limitado.