¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images

Traducido por

Cómo comprar entradas del Manchester City para la temporada 2026/27: calendario de la Premier League, precios y más

SHOPPING
Tickets
Manchester City
Premier League

Si quieres comprar entradas del Manchester City para la temporada 2026/27, puedes usar los enlaces de abajo para conseguir entradas y paquetes.

Reserva entradas del Manchester City:

🎟️ Entradas del Manchester City: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas del Manchester City para la Premier League: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas del Manchester City para la Champions League: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas por menos de 100 €: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Paquetes hospitality y entradas: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Zonas familiares y entradas: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas del Ethiad Stadium: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Derbi de Mánchester - Manchester United vs. Manchester City (13 de septiembre): RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Ver todos los partidos del Manchester City: RESERVAR ENTRADAS

Reserva entradas del Manchester City Comprar ahora

Calendario completo del Manchester City en la Premier League 2026/27

Fecha y horaPartidoEstadioEntradas
Sáb. 5 sep. 2026, 15:00Manchester City vs Coventry CityEtihad Stadium (casa)Entradas
Sáb. 12 sep. 2026, 15:00Manchester United vs Manchester CityOld Trafford (fuera)Entradas
Sáb. 19 sep. 2026, 15:00Manchester City vs SunderlandEtihad Stadium (casa)Entradas
Sáb. 10 oct. 2026, 15:00Liverpool vs Manchester CityAnfield (fuera)Entradas
Sáb. 17 oct. 2026, 15:00Manchester City vs Ipswich TownEtihad Stadium (casa)Entradas
Sáb. 24 oct. 2026, 15:00Aston Villa vs Manchester CityVilla Park (fuera)Entradas
Sáb. 31 oct. 2026, 15:00Manchester City vs Brighton and Hove AlbionEtihad Stadium (casa)Entradas
Sáb. 7 nov. 2026, 15:00Nottingham Forest vs Manchester CityThe City Ground (fuera)Entradas
Sáb. 21 nov. 2026, 15:00Manchester City vs FulhamEtihad Stadium (casa)Entradas
Sáb. 28 nov. 2026, 15:00Arsenal vs Manchester CityEmirates Stadium (fuera)Entradas
Mié. 2 dic. 2026, 20:00Manchester City vs Leeds UnitedEtihad Stadium (casa)Entradas
Sáb. 5 dic. 2026, 15:00Brentford vs Manchester CityGtech Community Stadium (fuera)Entradas
Sáb. 12 dic. 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaEtihad Stadium (casa)Entradas
Sáb. 19 dic. 2026, 15:00Manchester City vs Hull CityEtihad Stadium (casa)Entradas
Sáb. 26 dic. 2026, 15:00Newcastle United vs Manchester CitySt. James' Park (fuera)Entradas
Mié. 30 dic. 2026, 20:00Everton vs Manchester CityHill Dickinson Stadium (fuera)Entradas
Sáb. 2 ene. 2027, 15:00Manchester City vs Tottenham HotspurEtihad Stadium (casa)Entradas
Mié. 6 ene. 2027, 20:00Leeds United vs Manchester CityElland Road (fuera)Entradas
Sáb. 16 ene. 2027, 15:00Manchester City vs Nottingham ForestEtihad Stadium (casa)Entradas
Sáb. 23 ene. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs Manchester CityAmerican Express Stadium (fuera)Entradas
Sáb. 30 ene. 2027, 15:00Manchester City vs ArsenalEtihad Stadium (casa)Entradas
Sáb. 6 feb. 2027, 15:00Fulham vs Manchester CityCraven Cottage (fuera)Entradas
Mié. 10 feb. 2027, 20:00Tottenham Hotspur vs Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (fuera)Entradas
Sáb. 20 feb. 2027, 15:00Manchester City vs Newcastle UnitedEtihad Stadium (casa)Entradas
Sáb. 27 feb. 2027, 15:00Hull City vs Manchester CityMKM Stadium (fuera)Entradas
Mié. 3 mar. 2027, 20:00Manchester City vs EvertonEtihad Stadium (casa)Entradas
Sáb. 13 mar. 2027, 15:00Coventry City vs Manchester CityCoventry Building Society Arena (fuera)Entradas
Sáb. 20 mar. 2027, 15:00Manchester City vs Manchester UnitedEtihad Stadium (casa)Entradas
Sáb. 10 abr. 2027, 15:00Bournemouth vs Manchester CityVitality Stadium (fuera)Entradas
Sáb. 17 abr. 2027, 15:00Manchester City vs Crystal PalaceEtihad Stadium (casa)Entradas
Sáb. 24 abr. 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (fuera)Entradas
Sáb. 1 may. 2027, 15:00Manchester City vs BrentfordEtihad Stadium (casa)Entradas
Sáb. 8 may. 2027, 15:00Manchester City vs LiverpoolEtihad Stadium (casa)Entradas
Sáb. 15 may. 2027, 15:00Ipswich Town vs Manchester CityPortman Road (fuera)Entradas
Dom. 23 may. 2027, 15:00Manchester City vs Aston VillaEtihad Stadium (casa)Entradas
Dom. 30 may. 2027, 16:00Sunderland vs Manchester CityStadium of Light (fuera)Entradas

¿Cómo comprar entradas del Manchester City?

Cómpralas a través del portal oficial de entradas del Manchester City, el distribuidor de primera mano de las entradas para los partidos en casa. 

Los clubes asignan las entradas en tres fases: primero a los abonados, después a los miembros según los puntos de fidelidad y, por último, al público en la venta general. 

¿Cómo comprar abonos de temporada del Manchester City?

Los abonos de temporada son la única forma garantizada de asistir a todos los partidos en casa, pero actualmente no están disponibles para nuevos compradores. Consulta el portal oficial de entradas para ver las actualizaciones y ten en cuenta que debes ser miembro del club para comprar uno cuando vuelva a haber disponibilidad.

¿Cómo puedo comprar entradas del Manchester City para fuera de casa?

Cómpralas a través de la página web oficial del club, igual que para los partidos en casa, y se requiere una membresía del City. También puedes probar en la página web del club rival, aunque normalmente allí también se requiere membresía.

Reserva entradas del Manchester City Comprar ahora

Todo lo que necesitas saber sobre el Etihad Stadium

El Manchester City juega en el Etihad Stadium, construido originalmente para los Juegos de la Commonwealth de 2002, desde 2003. Su capacidad actual es de 55.097 espectadores, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes de la Premier League.

La mejor manera de llegar es en transporte público. El Metrolink va de Manchester Piccadilly a la parada Etihad Campus en menos de 10 minutos, con tranvías que pasan cinco veces por hora los días de partido. Las paradas vecinas de Holt Town y Velopark permanecen cerradas durante al menos una hora después del pitido final. El aparcamiento puede reservarse con antelación, aunque el espacio es limitado.

Reserva entradas del Manchester City Comprar ahora

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google