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Juventus FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
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Cómo comprar entradas del Juventus para la temporada 2026/27: precios de la Serie A, calendario y más

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Así es exactamente como conseguir entradas para la Juventus en la temporada 2026/27 de la Serie A

La Juventus afronta la temporada 2026/27 bajo las órdenes de Luciano Spalletti, que enderezó el rumbo después de una campaña caótica en la que Igor Tudor fue destituido en octubre pese a haber firmado poco antes una ampliación de contrato. El sexto puesto significa que la Juventus disputará la Europa League esta temporada, y el club aspirará a volver a lo más alto de la Serie A en la primera campaña completa de Spalletti al mando. GOAL tiene todo lo que necesitas saber para comprar entradas de la Juventus en el Allianz Stadium.

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Calendario completo de la Juventus en la Serie A 2026/27

Fecha y horaPartidoEstadioCompeticiónEntradas
23 ago 2026Frosinone vs JuventusStadio Benito Stirpe (fuera)Serie AEntradas
30 ago 2026Juventus vs ParmaAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas
6 sep 2026Juventus vs MilanAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas
12-13 sep 2026Sassuolo vs JuventusMapei Stadium (fuera)Serie AEntradas
20 sep 2026Juventus vs AtalantaAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas
11 oct 2026Cagliari vs JuventusUnipol Domus (fuera)Serie AEntradas
18 oct 2026Juventus vs LazioAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas
25 oct 2026Lecce vs JuventusStadio Via del Mare (fuera)Serie AEntradas
Mié. 28 oct 2026Genoa vs JuventusStadio Luigi Ferraris (fuera)Serie AEntradas
1 nov 2026Juventus vs NapoliAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas
8 nov 2026Fiorentina vs JuventusStadio Artemio Franchi (fuera)Serie AEntradas
22 nov 2026Juventus vs VeneziaAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas
29 nov 2026Como vs JuventusStadio Giuseppe Sinigaglia (fuera)Serie AEntradas
6 dic 2026Juventus vs UdineseAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas
13 dic 2026Juventus vs MonzaAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas
20 dic 2026Roma vs JuventusStadio Olimpico (fuera)Serie AEntradas
3 ene 2027Bologna vs JuventusStadio Renato Dall'Ara (fuera)Serie AEntradas
Mié. 6 ene 2027Juventus vs Torino (Derby della Mole)Allianz Stadium (casa)Serie AEntradas
9-10 ene 2027Inter vs Juventus (Derby d'Italia, ida)San Siro (fuera)Serie AEntradas
16-17 ene 2027Juventus vs GenoaAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas
23-24 ene 2027Juventus vs CagliariAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas
30-31 ene 2027Milan vs JuventusSan Siro (fuera)Serie AEntradas
6-7 feb 2027Juventus vs SassuoloAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas
13-14 feb 2027Napoli vs JuventusStadio Diego Armando Maradona (fuera)Serie AEntradas
20-21 feb 2027Juventus vs BolognaAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas
27-28 feb 2027Monza vs JuventusU-Power Stadium (fuera)Serie AEntradas
6-7 mar 2027Juventus vs RomaAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas
13-14 mar 2027Lazio vs JuventusStadio Olimpico (fuera)Serie AEntradas
20-21 mar 2027Juventus vs ComoAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas
3-4 abr 2027Torino vs Juventus (Derby della Mole)Stadio Olimpico Grande Torino (fuera)Serie AEntradas
10-11 abr 2027Juventus vs LecceAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas
17-18 abr 2027Venezia vs JuventusStadio Pier Luigi Penzo (fuera)Serie AEntradas
24-25 abr 2027Juventus vs FiorentinaAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas
1-2 may 2027Atalanta vs JuventusGewiss Stadium (fuera)Serie AEntradas
8-9 may 2027Udinese vs JuventusBluenergy Stadium (fuera)Serie AEntradas
15-16 may 2027Juventus vs Inter (Derby d'Italia, vuelta)Allianz Stadium (casa)Serie AEntradas
22-23 may 2027Parma vs JuventusStadio Ennio Tardini (fuera)Serie AEntradas
29-30 may 2027Juventus vs FrosinoneAllianz Stadium (casa)Serie AEntradas

Cómo comprar entradas de la Juventus

  • Las entradas salen a la venta por fases: los miembros J1897 tienen acceso prioritario, seguidos por los Black & White & Stadium Members, y después llega la venta general al público unas dos semanas más tarde.
  • La demanda es más alta para el Derby d'Italia (contra el Inter) y el Derby della Mole (contra el Torino), que a menudo agotan rápido las entradas a través de los canales oficiales.
  • Si las entradas oficiales están agotadas, mercados secundarios como StubHub son una forma fiable de conseguir un asiento en el Allianz Stadium, con entradas disponibles en todas las zonas del estadio.

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Cuánto cuestan las entradas de la Juventus

  • Asientos detrás de la portería: desde unos 35 € comprándolos directamente al club.
  • Zonas centrales Este u Oeste: alrededor de 90 €.
  • Partidos de alta demanda (derbi de Turín, eliminatorias de la Europa League): desde 50 €.
  • Mercado secundario a través de StubHub: desde 34 €, con precios que fluctúan según la demanda.

También hay disponibles paquetes VIP y de hospitality para una experiencia más premium, con precios que varían según los servicios incluidos y la ubicación de los asientos.

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Qué esperar de la Juventus en 2026/27

La Juventus vivió una turbulenta 2025/26: Igor Tudor, pese a firmar una ampliación de dos años en junio de 2025, fue destituido a finales de octubre con el club en sexta posición, y fue sustituido brevemente por el interino Massimo Brambilla antes de que Luciano Spalletti asumiera el cargo de forma permanente. Spalletti estabilizó los resultados, pero no pudo llevar a la Juventus más allá del sexto puesto al final de la temporada, quedándose fuera de la Champions League y conformándose con disputar la Europa League en esta campaña.

Ahora, en su primera temporada completa al mando, Spalletti buscará reconstruir la dinámica con una plantilla que sigue contando con Kenan Yildiz, máximo goleador del club la temporada pasada, además de Weston McKennie, Teun Koopmeiners y Jonathan David. El calendario presenta una simetría notable, con la Juventus arrancando y cerrando la temporada contra el recién ascendido Frosinone, mientras que una exigente serie desde la jornada 16 le medirá en rápida sucesión a la Roma, el Bologna, su rival ciudadano Torino y su rival en el Derby d'Italia, el Inter.

Historia del Allianz Stadium

El Allianz Stadium (Juventus Stadium) es un estadio con todas sus localidades de asiento en el barrio de Vallette, en Turín, construido en el emplazamiento de la antigua casa del club, el Stadio Delle Alpi, e inaugurado en 2011. Con una capacidad de 41.689 espectadores, es el sexto estadio de fútbol más grande de Italia.

Además de los partidos habituales de la Juventus, el estadio ha albergado la final de la Europa League de la UEFA de 2014 (Sevilla vs Benfica), dos encuentros de la fase final de la UEFA Nations League 2021 y la final de la UEFA Women's Champions League de 2022 (Barcelona vs Lyon).

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