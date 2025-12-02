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Al Hilal v Inter Miami Messi Getty Images
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Traducido por

Cómo comprar entradas del Inter Miami para 2026/27: calendario de la MLS, precios de las entradas y más

Inter Miami CF
L. Messi
Major League Soccer
SHOPPING

Descubre cómo puedes conseguir entradas para ver a Lionel Messi y compañía esta temporada

Ha sido un periodo histórico para el Inter Miami. Después de conquistar la Leagues Cup en 2023 y el Supporters' Shield en 2024, el club llegó hasta el final en los playoffs de la MLS Cup 2025, al derrotar a los Vancouver Whitecaps en la final para levantar su primera MLS Cup de la historia, con Lionel Messi nombrado MVP del recorrido. Afronta 2026 como vigente campeón y como inquilino inaugural de su nuevo hogar construido específicamente para ello, el Nu Stadium de Miami Freedom Park.

No dejes pasar la oportunidad de ver en acción al conjunto rosa. GOAL te ofrece toda la información esencial que necesitas sobre las entradas del Inter Miami, incluido dónde puedes comprarlas y cuánto te costarán.

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¿Cuáles son los próximos partidos del Inter Miami en 2026?

Fecha y horaPartidoEstadioEntradas
mié., 5 de ago. de 2026, 19:30 ETInter Miami vs Atlético de San Luis (Leagues Cup)Nu Stadium, MiamiEntradas
sáb., 8 de ago. de 2026, 20:00 ETInter Miami vs CF Monterrey (Leagues Cup)Nu Stadium, MiamiEntradas
mié., 12 de ago. de 2026, 19:30 ETInter Miami vs Club León (Leagues Cup)Nu Stadium, MiamiEntradas
sáb., 15 de ago. de 2026, 20:30 ETNashville SC vs Inter MiamiGEODIS Park, Nashville, TNEntradas
mié., 19 de ago. de 2026, 19:30 ETPhiladelphia Union vs Inter MiamiSubaru Park, Chester, PAEntradas
sáb., 22 de ago. de 2026, 19:30 ETInter Miami vs Toronto FCNu Stadium, MiamiEntradas
sáb., 29 de ago. de 2026, 19:30 ETInter Miami vs CF MontréalNu Stadium, MiamiEntradas
sáb., 5 de sept. de 2026, 19:30 ETInter Miami vs Atlanta United FCNu Stadium, MiamiEntradas
mié., 9 de sept. de 2026, 20:30 ETChicago Fire FC vs Inter MiamiSoldier Field, Chicago, ILEntradas
sáb., 12 de sept. de 2026, 19:30 ETInter Miami vs Nashville SCNu Stadium, MiamiEntradas
dom., 20 de sept. de 2026, 19:00 ETInter Miami vs San Diego FCNu Stadium, MiamiEntradas
dom., 27 de sept. de 2026, 19:00 ETColumbus Crew vs Inter MiamiScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OHEntradas
sáb., 10 de oct. de 2026, 19:30 ETInter Miami vs D.C. UnitedNu Stadium, MiamiEntradas
mié., 14 de oct. de 2026, 19:30 ETInter Miami vs New York City FCNu Stadium, MiamiEntradas
sáb., 17 de oct. de 2026, 19:30 ETAtlanta United FC vs Inter MiamiMercedes-Benz Stadium, Atlanta, GAEntradas
sáb., 24 de oct. de 2026, 17:30 ETRed Bull New York vs Inter MiamiRed Bull Arena, Harrison, NJEntradas
mié., 28 de oct. de 2026, 19:30 ETInter Miami vs FC CincinnatiNu Stadium, MiamiEntradas
dom., 1 de nov. de 2026, 18:00 ETNew England Revolution vs Inter MiamiGillette Stadium, Foxborough, MAEntradas
sáb., 7 de nov. de 2026, 16:00 ETInter Miami vs Charlotte FC (último partido de la temporada regular)Nu Stadium, MiamiEntradas

Los horarios de inicio están indicados en la hora del Este y están sujetos a cambios antes de la confirmación televisiva, así que compruébalo siempre de nuevo en la web oficial del club o con tu proveedor de entradas cuando se acerque el día del partido.

Cómo comprar entradas del Inter Miami

Hay múltiples opciones de venta de entradas para los partidos del Inter Miami, desde pases para encuentros individuales hasta paquetes hospitality.

Leagues Cup
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Monterrey crest
Monterrey
MON

Para comprar entradas oficiales del Inter Miami, el método más fiable es acudir a la web oficial de la MLS o acceder al portal de entradas en la web oficial del club.

Obviamente, la demanda de entradas suele ser alta, especialmente ahora que el club ya está asentado en su nuevo hogar permanente y afronta la temporada como vigente campeón de la MLS Cup, así que si los partidos están agotados por las vías oficiales o buscas conseguir entradas de última hora, quizá te interese considerar plataformas secundarias de reventa como StubHub, con entradas desde 36 $.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Inter Miami?

Para quienes deseen comprar entradas del Inter Miami por las vías oficiales, el club ha anunciado precios de abonos desde 40 $ por partido para quienes se inscribieron pronto en el Nu Stadium, aunque el precio de las entradas para partidos individuales varía de forma significativa según el rival, la zona del asiento y la antelación con la que compres. Consulta siempre el portal oficial de entradas del club para conocer los precios actualizados partido a partido, ya que pueden cambiar a lo largo de la temporada, especialmente en encuentros de alta demanda o si el Inter Miami avanza lejos en los playoffs.

El precio fluctúa dependiendo de dónde te sientes en el estadio, y el precio de los partidos fuera de casa depende de las políticas del club anfitrión.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional sobre disponibilidad y precios.

Las entradas en plataformas secundarias de reventa como StubHub están disponibles actualmente desde 36 $ en adelante.

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¿Qué esperar del Inter Miami en 2026?

El Inter Miami solo juega en la MLS desde el inicio de la temporada 2020, pero ya se ha convertido en uno de los mayores reclamos de la liga. Irrumpió en escena con el respaldo mediático de David Beckham y ha ido de menos a más. Numerosos nombres estelares han vestido la ya famosa camiseta rosa, y ninguno más que Lionel Messi.

La temporada 2025 de Messi fue para los libros de historia: ganó la Bota de Oro de la MLS, aseguró premios MVP consecutivos y fue nombrado MVP de la conquista de la MLS Cup 2025 del Inter Miami. El argentino firmó una ampliación de contrato de tres años a finales de 2025 para seguir en el club hasta 2028, reforzando su compromiso con la nueva era de la franquicia en el Nu Stadium. Cumplirá 39 años durante el Mundial 2026 de la FIFA, pero no muestra señales de bajar el ritmo. Además de Messi, la actual plantilla también cuenta con jugadores como Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón y Germán Berterame, mientras que los pilares del club Jordi Alba y Sergio Busquets tienen previsto retirarse al final de la temporada.

También ha sido una temporada de cambios fuera del campo: el técnico Javier Mascherano, que llevaba mucho tiempo en el cargo, se marchó en abril de 2026, y Guillermo Hoyos tomó las riendas.

La asistencia media ha aumentado de forma constante cada año desde la fundación del Inter Miami, y el traslado al nuevo y más grande Nu Stadium, que abrió con un lleno de 26.700 espectadores para la visita del Austin FC el 4 de abril de 2026, no ha hecho más que intensificar la demanda. Cabe esperar un ambiente a rebosar en los partidos más destacados, especialmente con el club persiguiendo ganar dos MLS Cup seguidas.

Historia del Nu Stadium

El Nu Stadium es el nuevo hogar específico para fútbol del Inter Miami en Miami Freedom Park, un desarrollo de ocio y comunitario de 131 acres situado cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. El estadio abrió el 4 de abril de 2026, con el primer partido de local del Inter Miami en la MLS allí terminado en empate 2-2 contra Austin FC, lo que puso fin a la estancia de varios años del club en el Chase Stadium provisional de Fort Lauderdale.

Diseñado como un recinto multiusos de 25.000 asientos, con una capacidad reportada para eventos más grandes cercana a 26.700, el Nu Stadium cuenta con un anillo perimetral al aire libre de 360 grados con vistas panorámicas del centro de Miami, una grada unificada de un solo nivel diseñada para maximizar el ambiente, y lo que se anuncia como el bar más largo de la MLS. El estadio lleva el nombre de Nu, una empresa de servicios financieros digitales, en virtud de un acuerdo plurianual de naming rights anunciado en marzo de 2026.

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