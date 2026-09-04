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¿Cuáles son los próximos partidos de Inter Miami en 2026?

Fecha y hora Partido Estadio Entradas mié, 9 de sep de 2026, 20:30 ET Chicago Fire FC vs Inter Miami Soldier Field, Chicago, IL Comprar entradas sáb, 12 de sep de 2026, 19:30 ET Inter Miami vs Nashville SC Nu Stadium, Miami Comprar entradas dom, 20 de sep de 2026, 19:00 ET Inter Miami vs San Diego FC Nu Stadium, Miami Comprar entradas dom, 27 de sep de 2026, 19:00 ET Columbus Crew vs Inter Miami ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH Comprar entradas sáb, 10 de oct de 2026, 19:30 ET Inter Miami vs D.C. United Nu Stadium, Miami Comprar entradas mié, 14 de oct de 2026, 19:30 ET Inter Miami vs New York City FC Nu Stadium, Miami Comprar entradas sáb, 17 de oct de 2026, 19:30 ET Atlanta United FC vs Inter Miami Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA Comprar entradas sáb, 24 de oct de 2026, 17:30 ET Red Bull New York vs Inter Miami Red Bull Arena, Harrison, NJ Comprar entradas mié, 28 de oct de 2026, 19:30 ET Inter Miami vs FC Cincinnati Nu Stadium, Miami Comprar entradas dom, 1 de nov de 2026, 18:00 ET New England Revolution vs Inter Miami Gillette Stadium, Foxborough, MA Comprar entradas sáb, 7 de nov de 2026, 16:00 ET Inter Miami vs Charlotte FC (final de la temporada regular) Nu Stadium, Miami Comprar entradas

Los horarios de inicio están indicados en la hora del Este y están sujetos a cambios antes de la confirmación de la retransmisión. Compruébalo siempre en la web oficial del club o con tu proveedor de entradas cuando se acerque el día del partido.

Cómo comprar entradas de Inter Miami

Hay varias opciones de venta de entradas para los partidos de Inter Miami, desde pases para encuentros individuales hasta paquetes hospitality.

Para comprar entradas oficiales de Inter Miami, el método más fiable es acudir a la web oficial de la MLS o acceder al portal de entradas en la web oficial del club.

Obviamente, la demanda de entradas suele ser alta, especialmente ahora que el club ya está asentado en su nuevo hogar permanente y afronta la temporada como vigente campeón de la MLS Cup, así que si los partidos están agotados por las vías oficiales o buscas conseguir entradas de última hora, quizá te interese recurrir a plataformas secundarias de reventa como StubHub, con entradas desde 36 $.

¿Cuánto cuestan las entradas de Inter Miami?

Para quienes quieran comprar entradas de Inter Miami por las vías oficiales, el club ha anunciado precios de abono desde 40 $ por partido para quienes se registren pronto en Nu Stadium, aunque el precio de las entradas para partidos individuales varía significativamente según el rival, la zona del estadio y la antelación con la que compres. Consulta siempre el portal oficial de entradas del club para ver los precios actualizados partido a partido, ya que pueden cambiar a lo largo de la temporada, especialmente en encuentros de alta demanda o si Inter Miami avanza mucho en los playoffs.

El precio fluctúa en función de dónde te sientes en el estadio, y el coste de las entradas para partidos fuera de casa depende de las propias políticas del club anfitrión.

Sigue el portal oficial de entradas del club para obtener más información sobre disponibilidad y precios.

¿Qué esperar de Inter Miami en 2026?

Inter Miami solo juega en la MLS desde el inicio de la temporada 2020, pero ya se ha convertido en uno de los grandes reclamos de la liga. Irrumpió en escena con el respaldo de una celebridad como David Beckham y no ha dejado de crecer. Numerosas estrellas se han enfundado la ya famosa camiseta rosa, y ninguna más que Lionel Messi.

La temporada 2025 de Messi fue para los libros de historia: ganó la Bota de Oro de la MLS, se aseguró premios MVP consecutivos y fue nombrado MVP del camino triunfal de Inter Miami hacia la MLS Cup 2025. El argentino firmó una ampliación de contrato de tres años a finales de 2025 para seguir en el club hasta 2028, consolidando su compromiso con la nueva era de la franquicia en Nu Stadium. Cumplirá 39 años durante el Mundial 2026 de la FIFA, pero no da señales de bajar el ritmo. Además de Messi, la actual plantilla también cuenta con jugadores como Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón y Germán Berterame, mientras que los veteranos del club Jordi Alba y Sergio Busquets tienen previsto retirarse al final de la temporada.

También ha sido una temporada de cambios fuera del campo: el técnico Javier Mascherano, que llevaba mucho tiempo en el cargo, se marchó en abril de 2026, y Guillermo Hoyos tomó las riendas.

La asistencia media ha aumentado de forma constante cada año desde la fundación de Inter Miami, y el traslado al nuevo y más grande Nu Stadium, que abrió con un lleno de 26.700 espectadores para la visita de Austin FC el 4 de abril de 2026, no ha hecho más que intensificar la demanda. Cabe esperar un ambiente a rebosar en los grandes partidos, especialmente con el club persiguiendo un segundo título consecutivo de la MLS Cup.

Historia de Nu Stadium

Nu Stadium es el nuevo hogar específico para fútbol de Inter Miami en Miami Freedom Park, un desarrollo de ocio y comunidad de 131 acres situado cerca del Aeropuerto Internacional de Miami. El estadio abrió el 4 de abril de 2026, con el primer partido en casa de Inter Miami en la MLS allí terminado en empate 2-2 contra Austin FC, lo que puso fin a la estancia de varios años del club en el provisional Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Diseñado como un recinto multiusos con capacidad para 25.000 espectadores, con una capacidad reportada para eventos más grandes cercana a 26.700, Nu Stadium cuenta con un anillo de circulación al aire libre de 360 grados con vistas panorámicas del centro de Miami, una grada continua de un solo nivel diseñada para maximizar el ambiente y lo que se anuncia como el bar más largo de la MLS. El estadio lleva el nombre de Nu, una empresa de servicios financieros digitales, en virtud de un acuerdo plurianual de derechos de nombre anunciado en marzo de 2026.