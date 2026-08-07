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FC Internazionale v US Cremonese - Serie AGetty Images Sport
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Cómo comprar entradas del Inter de Milán para la temporada 2026/27: precios de la Serie A, calendario y más

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Inter Milán

Así puedes hacerte con entradas para ver al Inter en acción esta temporada

El Inter de Milán afronta la temporada 2026/27 como vigente campeón de la Serie A, después de conquistar su 21.º Scudetto y la Coppa Italia en la primera temporada completa de Cristian Chivu al mando. Una visita a San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), que comparte con su rival ciudadano AC Milan, sigue siendo una de las experiencias imprescindibles del fútbol. GOAL tiene todo lo que necesitas saber para comprar entradas del Inter de Milán esta temporada.

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Lista completa de partidos del Inter de Milán en la Serie A 2026/27

Fecha y horaPartidoEstadioCompeticiónEntradas
22-23 ago 2026Inter vs MonzaSan Siro (casa)Serie AEntradas
29-30 ago 2026Cagliari vs InterUnipol Domus (fuera)Serie AEntradas
5-6 sep 2026Inter vs NapoliSan Siro (casa)Serie AEntradas
12-13 sep 2026Inter vs UdineseSan Siro (casa)Serie AEntradas
19-20 sep 2026Roma vs InterStadio Olimpico (fuera)Serie AEntradas
10-11 oct 2026Inter vs ParmaSan Siro (casa)Serie AEntradas
17-18 oct 2026Bologna vs InterStadio Renato Dall'Ara (fuera)Serie AEntradas
24-25 oct 2026Inter vs FiorentinaSan Siro (casa)Serie AEntradas
mié 28 oct 2026Venezia vs InterStadio Pier Luigi Penzo (fuera)Serie AEntradas
31 oct-1 nov 2026Milan vs Inter (Derby della Madonnina, ida)San Siro (fuera, partido como local del AC Milan)Serie AEntradas
7-8 nov 2026Inter vs ComoSan Siro (casa)Serie AEntradas
22 nov 2026Atalanta vs InterGewiss Stadium (fuera)Serie AEntradas
29 nov 2026Inter vs GenoaSan Siro (casa)Serie AEntradas
6 dic 2026Frosinone vs InterStadio Benito Stirpe (fuera)Serie AEntradas
13 dic 2026Inter vs TorinoSan Siro (casa)Serie AEntradas
19-20 dic 2026Lecce vs InterStadio Via del Mare (fuera)Serie AEntradas
2-3 ene 2027Inter vs SassuoloSan Siro (casa)Serie AEntradas
mié 6 ene 2027Lazio vs InterStadio Olimpico (fuera)Serie AEntradas
9-10 ene 2027Inter vs Juventus (Derby d'Italia, ida)San Siro (casa)Serie AEntradas
16-17 ene 2027Parma vs InterStadio Ennio Tardini (fuera)Serie AEntradas
23-24 ene 2027Inter vs VeneziaSan Siro (casa)Serie AEntradas
30-31 ene 2027Napoli vs InterStadio Diego Armando Maradona (fuera)Serie AEntradas
6-7 feb 2027Inter vs CagliariSan Siro (casa)Serie AEntradas
13-14 feb 2027Inter vs Milan (Derby della Madonnina, vuelta)San Siro (casa)Serie AEntradas
20-21 feb 2027Fiorentina vs InterStadio Artemio Franchi (fuera)Serie AEntradas
27-28 feb 2027Inter vs AtalantaSan Siro (casa)Serie AEntradas
6-7 mar 2027Udinese vs InterBluenergy Stadium (fuera)Serie AEntradas
13-14 mar 2027Torino vs InterStadio Olimpico Grande Torino (fuera)Serie AEntradas
20-21 mar 2027Inter vs FrosinoneSan Siro (casa)Serie AEntradas
3-4 abr 2027Genoa vs InterStadio Luigi Ferraris (fuera)Serie AEntradas
10-11 abr 2027Inter vs RomaSan Siro (casa)Serie AEntradas
17-18 abr 2027Monza vs InterU-Power Stadium (fuera)Serie AEntradas
24-25 abr 2027Inter vs BolognaSan Siro (casa)Serie AEntradas
1-2 may 2027Como vs InterStadio Giuseppe Sinigaglia (fuera)Serie AEntradas
8-9 may 2027Inter vs LecceSan Siro (casa)Serie AEntradas
15-16 may 2027Juventus vs Inter (Derby d'Italia, vuelta)Allianz Stadium (fuera)Serie AEntradas
22-23 may 2027Inter vs LazioSan Siro (casa)Serie AEntradas
29-30 may 2027Sassuolo vs InterMapei Stadium (fuera)Serie AEntradas

Cómo comprar entradas del Inter de Milán

  • Compra a través del portal oficial de entradas del club y consúltalo con regularidad para conocer las fechas de lanzamiento y la disponibilidad.
  • La demanda es más alta para el Derby della Madonnina (vs AC Milan) y el Derby d'Italia (vs Juventus), que normalmente se agotan rápido a través de los canales oficiales.
  • Si las entradas oficiales están agotadas, o buscas un partido concreto con poca antelación, los mercados secundarios como StubHub son una buena opción para asegurar tu entrada.

Reserva entradas del Inter de Milán Compra ahora

Cuánto cuestan las entradas del Inter de Milán

  • Anillo superior del estadio: desde 15 €
  • Segundo anillo: desde unos 40 €
  • Ubicaciones prémium más cerca del terreno de juego: 75 €-200 €
  • Mercado secundario a través de StubHub: desde 24 € en adelante
Los precios varían en función del rival y de la ubicación del asiento, así que consulta el portal oficial del club para conocer la disponibilidad más reciente. Para los partidos ya agotados a través de los canales oficiales, StubHub es una forma sencilla de comparar asientos en todas las zonas de San Siro y asegurar una entrada.

Paquetes hospitality del Inter de Milán

  • Sports Pub: asientos informales inspirados en un pub en el primer anillo de la grada naranja, con una animada zona lounge previa al partido.
  • Sky Lounge Orange: lounge de esquina con asientos de cuero, monitores de televisión, vistas de todo el campo y servicio de buffet.
  • Executive Club: asientos en la Tribuna Executive con acceso a una zona lounge de categoría superior.
  • Pitchside Experience: asientos prémium de cuero junto a la línea de banda, con acceso a lounge, restauración de nivel y un kit VIP de bienvenida.

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Qué esperar del Inter de Milán en 2026/27

El Inter arranca la nueva temporada como vigente campeón después de que Cristian Chivu conquistara el 21.º Scudetto del club y la Coppa Italia en su primera campaña completa, tras sustituir a Simone Inzaghi después de la dura derrota del club ante el PSG en la final de la Champions League en mayo de 2025. El Inter de Chivu terminó con nueve puntos de ventaja sobre el Napoli, marcando 82 goles en 35 partidos, el mejor registro del club en 75 años, con Lautaro Martinez y Marcus Thuram ocupando las dos primeras posiciones en la tabla de goleadores de la Serie A.

Amistosos
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Juventus
JUV
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Inter Milán
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La temporada combina la defensa del Scudetto con el regreso a la Champions League, además de dos derbis de Milán y dos Derby d'Italia ante la Juventus, el segundo de ellos, a domicilio en el Allianz Stadium en mayo, que todavía podría resultar decisivo para el título.

Historia de San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) abrió sus puertas en 1926 y sigue siendo el estadio más grande de Italia, con una capacidad para 80.018 espectadores. Es la casa compartida del Inter de Milán y el AC Milan, que disputan el Derby della Madonnina, y ha acogido partidos de la Copa Mundial de la FIFA (1934 y 1990), la Eurocopa de 1980 y cuatro finales de la Copa de Europa/Champions League (1965, 1970, 2001 y 2016). El estadio también albergó la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en febrero, lo que consolida su estatus como uno de los recintos deportivos con más historia del mundo.

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