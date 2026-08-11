Con la temporada 2026/27 de la Premier League ya en marcha, los aficionados del Everton están disfrutando de su segunda campaña en su recinto de primer nivel junto al agua. Tras su histórica salida de Goodison Park, el Hill Dickinson Stadium en Bramley-Moore Dock se ha consolidado rápidamente.

GOAL tiene toda la información para conseguir entradas del Everton, incluidos pases para partidos individuales, opciones de hospitality y detalles sobre los abonos de temporada.

Próximos partidos del Everton en la Premier League 2026/27

¿Cómo comprar entradas del Everton para la Premier League?

La demanda de entradas en el Hill Dickinson Stadium es extremadamente alta. Para garantizar un acceso justo, el Everton distribuye las entradas estándar para los partidos en casa a través de un sistema oficial de sorteo para miembros.

El portal oficial de eTicketing del Everton (eticketing.co.uk/evertonfc) es la vía principal para conseguir entradas estándar para los partidos.

Esto es exactamente lo que necesitas saber:

Membresía oficial del Everton y entradas

Debes tener una membresía activa en eticketing.co.uk/evertonfc para participar en los sorteos de entradas:

Forever Blue+ : Otorga acceso prioritario de máximo nivel a cada sorteo de partidos en casa.

: Otorga acceso prioritario de máximo nivel a cada sorteo de partidos en casa. Forever Blue: Otorga acceso al intercambio oficial de entradas y a las ventanas secundarias de liberación.

Sorteo de entradas del Everton

Cuándo solicitarlo : Los sorteos se abren en el portal de eTicketing 4 semanas antes del día del partido, el lunes a las 10:00, y se cierran el martes a las 16:00.

: Los sorteos se abren en el portal de eTicketing 4 semanas antes del día del partido, el lunes a las 10:00, y se cierran el martes a las 16:00. Solicitudes en grupo : Para sentarte con amigos o familiares, vincula tus cuentas a través de Account Management > Network antes de inscribirte.

: Para sentarte con amigos o familiares, vincula tus cuentas a través de Account Management > Network antes de inscribirte. Resultados: Los solicitantes seleccionados reciben la notificación el jueves por la tarde y las tarjetas de pago registradas se cargan automáticamente.

Formas alternativas de comprar entradas del Everton

Si no consigues un asiento en el sorteo, todavía tienes algunas opciones sólidas:

Intercambio oficial de entradas : Se abre el viernes a las 10:00 tras el sorteo, lo que permite a los abonados revender a los miembros los asientos que no necesiten por su valor nominal.

: Se abre el viernes a las 10:00 tras el sorteo, lo que permite a los abonados revender a los miembros los asientos que no necesiten por su valor nominal. Mercados secundarios : Plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas verificadas entre aficionados para partidos de alta demanda como el derbi de Merseyside.

: Plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas verificadas entre aficionados para partidos de alta demanda como el derbi de Merseyside. Hospitality el día del partido: Reservar un paquete VIP de hospitality garantiza la entrada sin necesidad de participar en el sorteo ni de tener una membresía.

¿Cuánto cuestan las entradas del Everton?

Los precios de las entradas en el Hill Dickinson Stadium reflejan las modernas instalaciones del recinto, al tiempo que ofrecen opciones escalonadas según las categorías de edad y la ubicación en el estadio:

Entradas individuales de liga : Las entradas estándar de adulto en venta general oscilan entre 35 £ y 75 £+, según la categoría del partido y la ubicación en la grada.

: Las entradas estándar de adulto en venta general oscilan entre 35 £ y 75 £+, según la categoría del partido y la ubicación en la grada. Tarifas reducidas: Hay precios reducidos disponibles en todas las gradas para seniors (65+), adultos jóvenes (18–21), júnior (11–17) y menores de 11 años.

Hay precios reducidos disponibles en todas las gradas para seniors (65+), adultos jóvenes (18–21), júnior (11–17) y menores de 11 años. South Stand Safe Standing : El fondo local de la South Stand cuenta con secciones específicas de safe standing, que ofrecen un ambiente inmersivo de día de partido en los niveles de precio de entrada.

: El fondo local de la South Stand cuenta con secciones específicas de safe standing, que ofrecen un ambiente inmersivo de día de partido en los niveles de precio de entrada. Paquetes de hospitality: Las experiencias prémium para el día de partido empiezan en aproximadamente 399 £–495 £ por persona, y los encuentros de mayor perfil, como el derbi de Merseyside, alcanzan tarifas más altas.

¿Cómo comprar abonos de temporada del Everton?

Un abono de temporada del Everton garantiza tu asiento reservado para los 19 partidos de casa de la Premier League en el Hill Dickinson Stadium durante la campaña 2026/27.

Debido a una demanda récord tras la inauguración del estadio, los abonos de temporada para la campaña 2026/27 están completamente agotados, con tasas de renovación extremadamente altas entre los actuales poseedores.

Los interesados pueden inscribirse en la lista de espera oficial para abonos de temporada del Everton a través del sitio web del club, con prioridad para los miembros activos de Forever Blue cuando se liberen asientos.