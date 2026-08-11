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Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
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Cómo comprar entradas del Bayer Leverkusen para 2026/27: precios de la Bundesliga, próximos partidos y más

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Bayer Leverkusen

Descubre cómo puedes ver en acción esta temporada a los campeones de Alemania

A pesar de que el BayArena registra con regularidad llenos absolutos, las entradas siguen agotándose de forma constante entre los aficionados más avispados que quieren ver en directo al Bayer Leverkusen durante la temporada 2026/27.

¿Buscas entradas? Deja que GOAL te ofrezca toda la información vital que necesitas saber sobre las entradas del Bayer Leverkusen, incluido cuánto cuestan, dónde puedes comprarlas y mucho más.

Entradas del Bayer LeverkusenReserva ahora

Próximos partidos del Bayer Leverkusen en la temporada 2026/27

Fecha y horaPartidoLugarEntradas
sáb., 22 de ago. de 2026, 13:00SV Wehen Wiesbaden vs Bayer LeverkusenBrita-Arena, WiesbadenComprar entradas
sáb., 29 de ago. de 2026, 15:30SV Elversberg vs Bayer LeverkusenWaldstadion an der Kaiserlinde, Spiesen-ElversbergComprar entradas
sáb., 5 de sep. de 2026, 15:30Bayer Leverkusen vs 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenComprar entradas
sáb., 12 de sep. de 2026, 15:30FC Augsburg vs Bayer LeverkusenWWK Arena, AugsburgComprar entradas
dom., 20 de sep. de 2026, 15:30Bayer Leverkusen vs RB LeipzigBayArena, LeverkusenComprar entradas
sáb., 10 de oct. de 2026, 12:001. FSV Mainz 05 vs Bayer LeverkusenMewa Arena, MainzComprar entradas
sáb., 17 de oct. de 2026, 12:00Bayer Leverkusen vs SC FreiburgBayArena, LeverkusenComprar entradas
sáb., 24 de oct. de 2026, 12:00TSG 1899 Hoffenheim vs Bayer LeverkusenPreZero Arena, SinsheimComprar entradas
sáb., 31 de oct. de 2026, 11:00Bayer Leverkusen vs VfB StuttgartBayArena, LeverkusenComprar entradas
sáb., 7 de nov. de 2026, 11:001. FC Köln vs Bayer LeverkusenRheinEnergieSTADION, ColoniaComprar entradas
sáb., 21 de nov. de 2026, 11:00Bayer Leverkusen vs SC Paderborn 07BayArena, LeverkusenComprar entradas
sáb., 28 de nov. de 2026, 11:00Borussia Dortmund vs Bayer LeverkusenWestfalenstadion, DortmundComprar entradas
sáb., 5 de dic. de 2026, 11:00Bayer Leverkusen vs Borussia MönchengladbachBayArena, LeverkusenComprar entradas
sáb., 12 de dic. de 2026, 11:00SV Werder Bremen vs Bayer LeverkusenWeser Stadium, BremenComprar entradas
sáb., 19 de dic. de 2026, 11:00Bayer Leverkusen vs Eintracht FrankfurtBayArena, LeverkusenComprar entradas

¿Cómo comprar entradas del Bayer Leverkusen?

Existen varias vías para conseguir asiento en el BayArena, en función de tu presupuesto y del margen de planificación:

  • Portal oficial de entradas del club: comprar directamente a través de bayer04.de es el método principal para adquirir entradas a precio oficial. Las entradas suelen ponerse a la venta online entre 4 y 6 semanas antes de cada partido.
  • Membresía del Bayer 04: los socios oficiales del club reciben una ventana de acceso prioritario anticipado antes de que cualquier asiento restante salga a la venta general. Para los partidos de máxima demanda, como ante el Bayern de Múnich o en eliminatorias europeas, la membresía es prácticamente esencial en la venta primaria.
  • Plataformas secundarias de reventa: si los canales oficiales agotan existencias, los mercados secundarios de entradas ofrecen opciones alternativas de reventa digital. Asegúrate de revisar los términos y condiciones del sitio web en el que compras para garantizar la seguridad de las entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Bayer Leverkusen?

Comprar directamente a través del Bayer 04 para un solo partido ofrece algunos de los precios de entradas más asequibles del fútbol europeo:

  • Tarifas directas a precio oficial: las entradas de adulto para un solo partido suelen oscilar entre 15 € y 55 €, dependiendo de la zona del estadio y de la categoría del rival.
  • Ubicación de las gradas: los asientos más baratos, así como las terrazas de pie, están en las gradas Norte (Nordkurve) y Sur, detrás de las porterías. Las gradas laterales centrales, Westtribüne y Osttribüne, tienen los precios oficiales más altos.
  • Precios de reventa en mercados secundarios: en plataformas secundarias como StubHub, los precios de acceso para partidos estándar de la Bundesliga arrancan en torno a los 25 € o 35 €, mientras que los grandes duelos contra el Bayern de Múnich o frente al rival del Rheinderby, el 1. FC Köln, alcanzan tarifas más altas marcadas por el mercado.
  • Categorías con descuento: como la mayoría de los equipos de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen ofrece tramos de precios escalonados para jóvenes, estudiantes y mayores en algunas tandas de venta primaria.

Historia del BayArena

El BayArena, que tiene capacidad para más de 30.000 espectadores, es la casa del Bayer Leverkusen desde su inauguración en 1958. 

En un principio se construyó para ofrecer una instalación deportiva a los empleados de la empresa Bayer. Con el paso del tiempo, el estadio ha sido objeto de varias grandes reformas y ha evolucionado hasta convertirse en una arena de clase mundial, uno de los símbolos del fútbol alemán moderno. 

El Bay Arena fue elegido como una de las nueve sedes utilizadas durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 2011, y allí se disputaron tres partidos de la fase de grupos y un encuentro de cuartos de final.

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